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Analiz : Yılın ilk çeyreğinde PC pazarı yüzde 4.4 daraldı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Yılın ilk çeyreğinde PC pazarı yüzde 4.4 daraldı

Yaklaşık iki yıl önce başlayan PC pazarındaki daralma halen durdurulabilmiş değil ve bu yıl da düşüşün sürmesi bekleniyor. IDC tarafından yayınlanan ilk çeyrek analizleri de bunu doğruluyor.

Analize göre yılın ilk üç ayında PC pazarı yıllık yüzde 4.4 oranında geriledi. Toplam satış sayısı 73.4 milyon adet oldu. Bu rakam içerisinde 12.9 milyon adet PC satışı yapan Lenovo yüzde 17.7 pazar payı ile liderliğini devam ettiriyor.

İkinci sıradaki HP ise 12.5 milyon adet PC satışı ve yüzde 17.1 pazar payı ile Lenovo'nun hemen arkasında yer alıyor. Sonraki sıralarda ise makas açılıyor ve Dell 9.8 milyon adet satış ve yüzde 13.4 pazar payı ile üçüncü sırayı alıyor. Acer 4.9 milyon adet satış, Asus da 4.2 milyon adet satış ile sonraki sıralara yerleşiyor. Lenovo, HP ve Dell yıl bazında satışlarını artırırken, diğer firmalarda düşüş var. 

Pazarda en fazla artış Japonya'da yüzde 7 ile gerçekleşmiş. ABD'de durgun bir seyir mevcutken, Avrupa ve Ortadoğu'da Windows XP'nin ömrünün dolması ile birlikte yeni cihazlara yöneliş ve bu nedenle de artış sözkonusu. Asya-Pasifik ülkeleri ise durgunluğu aşmada sıkıntılar yaşıyor. 

PC pazarı son 8 çeyrektir üstüste gerileme yaşarken, tüketicilerin mobil cihazlara doğru kayması düze çıkma yolunda da büyük bir engel teşkil ediyor. Ayrıca global ekonomik durgunluğun da bunda katkısının olduğu belirtiliyor. 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24794514 Yorum Yaz
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sniko1 5 yıl en beğenilen
Global ekonomik durgunluk falan yok.Olsa 2000 liralık iphone,galaxy vs. ler kapış kapış gitmez...
1 Yanıt Yanıtla +13
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Technotronic 5 yıl
Sony geleceği görerek bilgisayar pazarından çekildi.Tablet ve telefonlar pc sektörünü etkiledi.
1 Yanıt Yanıtla +10
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TheLoft 5 yıl
pc dediğin şey her yıl değiştirilmediği içindir.
bir parçası bozulsa yenisini alıyorsun, bu nedenle bu veriler pek inandırıcı değil.
pc pazarını analiz etmek için
işlemci,
anakart
ve ekran kartı
üçlüsünün satışlarını analiz etmek gerekiyor.
misal ben 5 yıl önce bir kasa almışım ve içini komple 3 kere değiştirmişim.
5 yılda 3 pc harcamışım ama 2 pc almamışım yani ksıaca.
pc dediğin şey her yıl değiştirilmediği içindir.bir parçası bozulsa yenisini alıyorsun, bu nedenle bu veriler pek inandırıcı değil.pc pazarını analiz e...
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ouzqan 5 yıl
Oem ürünleride eklemeleri lazım sadece toplu pc üzerinden yürürsek tabiki zarar gözükür. Artık herkes toplamaya döndü .
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mech19 5 yıl
Masaüstünün yerini hiçbirşey tutmaz masaörtüsü hariç
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nepasvior 5 yıl
Mobil cihazlarla pc nin ne ilgisini var, kim tablet veya telefonla pc nin yapabildiklerini yapabilir ki? pc olmadan tablet ve telefona içeriği bile atmak zor, bi de komik depolama alanları var 64 gb gibi, benim pcimde 10 TB alan var hangi mobil cihaz buna karşı durabilir? Kim işini tamamen tablette yapabilir ki? Tablet ve telefon taşınabilir olsun belli işlevleri olsun çok önemli şeyler ama pc olmadan bir hiçler ve pcnin çok gerisindeler, hem depolama hem işlemci kapasitesi hem grafik performansı hem de kullanım kolaylığı olarak çok gerideler pc den, üstelik bir akıllı telefon fiyatına canavar gibi bir pc kurabilirken, insanları anlamak zor
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 5 yıl nepasvior
nepasvior

Mobil cihazlarla pc nin ne ilgisini var, kim tablet veya telefonla pc nin yapabildiklerini yapabilir ki? pc olmadan tablet ve telefona içeriği bile atmak zor, bi de komik depolama alanları var 64 gb gibi, benim pcimde 10 TB alan var hangi mobil cihaz buna karşı durabilir? Kim işini tamamen tablette yapabilir ki? Tablet ve telefon taşınabilir olsun belli işlevleri olsun çok önemli şeyler ama pc olmadan bir hiçler ve pcnin çok gerisindeler, hem depolama hem işlemci kapasitesi hem grafik performansı hem de kullanım kolaylığı olarak çok gerideler pc den, üstelik bir akıllı telefon fiyatına canavar gibi bir pc kurabilirken, insanları anlamak zor

mobil cihazin pc ile cok ilgisi var. artik pc ler internete baglanmak, email atmak, chat yapmak icin gerekli olan tek ve mutlak cihazlar degiller. keza cok uzun sure once degil bundan 5-6 sene once internet baglantilarinin %90a yakini windows pc ile yapiliyordu. bu rakam bugun %20lerde. sizin ve benim icin windows pc nin yerine bir mobil cihaz gecemiyebilir ama insanlarin cogunlugu isyerleri disinda bir mobil cihazin yapamiyacagi hic bir isle hasir nesir olmuyor. facebooka giriyormu tamam, gerisi icin neden hantal agir bir cihaza 500$ daha fazladan veriyimki diyorlar.
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dreamblue35 5 yıl
8 gb ddr3 bellek 200 tl yok mu arttıran
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Breaak4Love 5 yıl
Parca alimida dahilse dolarin yuselisi 2 ele yittiyor azami bende 2 el aliorum
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hacı.basat 5 yıl
Dostum, uzun uzun başlık okumaya gerek yok, özetle insanları büyük ATX kasalara mecbur etmeye çalışıyorlar, bunun kakışması o durum, karaborsa yani.
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1963bursa 5 yıl
Daha çok daralır, insanlar kasalarını küçülttüler, mini-itx revaçta ama ipe sapa gelmez sıkıntılar var, talep var, arz baştan aşağa sorunlu. Şurda bir başlığımız var, her şey meydanda. forum.donanimhaber.com/...
İlk suçlu AMD, itx'de en çok tercih edilen anakartlar FM2+ soketler ama Türkiye'de tek bir model bile yok şu an.
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E_Aydin35 5 yıl
Beklenen son buydu ne yazık kı..
Biz her ne kadar anasayfada bu haberleri iç çeke çeke okusakta sonuç değişmeyecek. Akıllı telefon ve tablet sektörü yükselecek PC sektörü düşecek ve düşecek.. Akıllı telefon satışları için analizlerin yaptığı öngörülere bakıldığında bu durum zaten çok net anlaşılıyor. 1 milyar satış öngörmeleri gibi.
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Firaristt 5 yıl
Mobil sektör denmiş de şöyle de bir durum var, 1pc zayıf bile olsa 2-3 yıl kullanılıyor artık. 8GB ram, i5 CPU gibi bileşenler 3-4 sene sorunsuz kullanılıyor. Eskiden 2 sene dolduğunda eskimiş oluyordu ama artık o durum pek yok. Yoksa ekonomik sorunlar falan hikaye. Telefonlar rekor üstüne rekor kırıyor ve halice bir bilgisayar fiyatına satılıyorlar.
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TheLoft 5 yıl
pc dediğin şey her yıl değiştirilmediği içindir.
bir parçası bozulsa yenisini alıyorsun, bu nedenle bu veriler pek inandırıcı değil.
pc pazarını analiz etmek için
işlemci,
anakart
ve ekran kartı
üçlüsünün satışlarını analiz etmek gerekiyor.
misal ben 5 yıl önce bir kasa almışım ve içini komple 3 kere değiştirmişim.
5 yılda 3 pc harcamışım ama 2 pc almamışım yani ksıaca.
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darkaura 5 yıl
eskiden grafik ayarlari ve gorselligi artirilarak her nesilde yazilimlar daha agir hale gelirdi, her yeni isletim sistemi ile yeni bilgisayar ihtiyaci olusurdu. mobil cihazlarin yayginlasmasiyla trend bir anda daha buyuk daha hizli cihazdan daha ufak daha hafife donunce bu dongu kirildi. dogal olarak eldeki eski bilgisayarlar eskimiyorlar. 5 yasindaki bir pc bile yeni gibi is gorebiliyor. oyunlarda pc den konsola kayinca kuvvetli bilgisayara hic ihtiyac kalmadi. bunun uzerine windows 8 i insanlarin begenmemesi eski bilgisayarlarda kalmak icinde ayri bir neden oldu. mobil cihazlar evde internete girmek icin pahali pc alma gereksiminide ortadan kaldirinca sonuc bu oldu tabi. gidisatin bir sure daha degismeyecegide asikar.
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Technotronic 5 yıl
Sony geleceği görerek bilgisayar pazarından çekildi.Tablet ve telefonlar pc sektörünü etkiledi.
1 Yanıt Yanıtla +10
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