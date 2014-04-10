Analiz : Yılın ilk çeyreğinde PC pazarı yüzde 4.4 daraldı





Yaklaşık iki yıl önce başlayan PC pazarındaki daralma halen durdurulabilmiş değil ve bu yıl da düşüşün sürmesi bekleniyor. IDC tarafından yayınlanan ilk çeyrek analizleri de bunu doğruluyor.





Analize göre yılın ilk üç ayında PC pazarı yıllık yüzde 4.4 oranında geriledi. Toplam satış sayısı 73.4 milyon adet oldu. Bu rakam içerisinde 12.9 milyon adet PC satışı yapan Lenovo yüzde 17.7 pazar payı ile liderliğini devam ettiriyor.





İkinci sıradaki HP ise 12.5 milyon adet PC satışı ve yüzde 17.1 pazar payı ile Lenovo'nun hemen arkasında yer alıyor. Sonraki sıralarda ise makas açılıyor ve Dell 9.8 milyon adet satış ve yüzde 13.4 pazar payı ile üçüncü sırayı alıyor. Acer 4.9 milyon adet satış, Asus da 4.2 milyon adet satış ile sonraki sıralara yerleşiyor. Lenovo, HP ve Dell yıl bazında satışlarını artırırken, diğer firmalarda düşüş var.





Pazarda en fazla artış Japonya'da yüzde 7 ile gerçekleşmiş. ABD'de durgun bir seyir mevcutken, Avrupa ve Ortadoğu'da Windows XP'nin ömrünün dolması ile birlikte yeni cihazlara yöneliş ve bu nedenle de artış sözkonusu. Asya-Pasifik ülkeleri ise durgunluğu aşmada sıkıntılar yaşıyor.





PC pazarı son 8 çeyrektir üstüste gerileme yaşarken, tüketicilerin mobil cihazlara doğru kayması düze çıkma yolunda da büyük bir engel teşkil ediyor. Ayrıca global ekonomik durgunluğun da bunda katkısının olduğu belirtiliyor.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24794514