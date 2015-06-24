Analiz : İnternet bankacılığına güven düşük seviyede

Gelişen teknolojiler sayesinde artık bankacılık işlemlerini akıllı telefonlarımızdan bile çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bankalar güvenlik önemlerine ayrıca dikkat çekerken analizler kullanıcıların halen tereddütte olduğunu gösteriyor.





Kaspersky tarafından yapılan bir analize göre ülkemizdeki internet kullanıcılarının yüzde 61'i çevrimiçi finansal işlem yaparken kendisini güvende hissetmiyor. Yüzde 55'i ise fiziksel bankacılığın çevrimiçi bankacılıktan güvenli olduğunu düşünüyor. Yüzde 47 ise çevrimdışı ödeme yapmanın çevrimiçi ödeme yapmaktan daha güvenli olduğunu belirtiyor.





Bununla birlikte araştırmaya katılanların yüzde 80'i çevrimiçi ödemelerinde kendi masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarını, yüzde 27'si tabletlerini, yüzde 41'i akıllı telefonlarını ve yüzde 20'si akıllı televizyonlarını kullanıyor.





Global sonuçlara göre ise ankete katılanların yüzde 80'i çevrimiçi olarak finansal işlemler yaparken, yüzde 40'ı ise bu işlemleri mobil cihazlarından gerçekleştiriyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 40'ı bir şekilde finans odaklı zararlı yazılımlara maruz kalırken, bunlar arasında Apple cihazları kullananlar ağırlıkta.