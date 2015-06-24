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Analiz : İnternet bankacılığına güven düşük seviyede

3 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : İnternet bankacılığına güven düşük seviyede

Gelişen teknolojiler sayesinde artık bankacılık işlemlerini akıllı telefonlarımızdan bile çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bankalar güvenlik önemlerine ayrıca dikkat çekerken analizler kullanıcıların halen tereddütte olduğunu gösteriyor. 

Kaspersky tarafından yapılan bir analize göre ülkemizdeki internet kullanıcılarının yüzde 61'i çevrimiçi finansal işlem yaparken kendisini güvende hissetmiyor. Yüzde 55'i ise fiziksel bankacılığın çevrimiçi bankacılıktan güvenli olduğunu düşünüyor. Yüzde 47 ise çevrimdışı ödeme yapmanın çevrimiçi ödeme yapmaktan daha güvenli olduğunu belirtiyor. 

Bununla birlikte araştırmaya katılanların yüzde 80'i çevrimiçi ödemelerinde kendi masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarını, yüzde 27'si tabletlerini, yüzde 41'i akıllı telefonlarını ve yüzde 20'si akıllı televizyonlarını kullanıyor.

Global sonuçlara göre ise ankete katılanların yüzde 80'i çevrimiçi olarak finansal işlemler yaparken, yüzde 40'ı ise bu işlemleri mobil cihazlarından gerçekleştiriyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 40'ı bir şekilde finans odaklı zararlı yazılımlara maruz kalırken, bunlar arasında Apple cihazları kullananlar ağırlıkta. 

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murat-smsk 3 yıl
Kimse güvenmiyor ama herkes kullanıyor.Çünkü zamandan kazanç var.
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roark34 3 yıl
Banka şubesinde kimliğini verip tüm bilgilerini paylaştığın banka görevlisinin seni soyma ihtimali internet bankacılığında soyulma ihtimalinden kat kat fazladır. Bankacılık işlemleri çok katmanlı güvenlikten ve insan faktöründen arındığından dolayı gayet güvende hissederim. özellikle linux, mac işletim sistemlerinde korkmanıza hiç gerek yok.
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Mesudum 3 yıl
Güvende hissediyor muyum? Evet ama güvensizlik de hissediyor, tereddüt ediyor, işlemlerin sorunsuz sona ermesi için acele edip dikkat üstüne dikkat ediyorum. tedirginlik yüzünden hata yapsam da çok katmanlı kontrol mekanizması onayları ve benim bunları okumadan "next-next" demeyişim sayesinde sorunsuz işlem yapabiliyorum.
Şubeden kredi kartından yanlışlıkla memurun kredi çektiği ve benim o hatadan dolayı bir saat içinde fark edip düzelttirmeme rağmen 40 TL işlem ücreti ödediğimi de bilirim.
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cana-cana 3 yıl
Yoo benım kartım yok her ödememi netten yapıyorum kartı şubeden alma gereği bile duymadım
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shadowtr 3 yıl
Ülkemizde herhalde çoğu avrupa ülkesinden daha fazla online işlem yapılyordur.
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tugares 3 yıl
Yaş olayını da hesaba katmış mı acaba bu araştırmayı yapan şirket ;)
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Şeker Hapı 3 yıl
Alışverişleri 3d secure ile ödüyorum sıkıntı olma ihtimali çok düşük hatta yok. Ancak mobil cihazı fiziksel olarak ele geçirmeleri gerek bu da mümkün değil, kısaca internet bankacılığına güveniyorum mobil şubeye girişte de aynı şekilde SMS ile güvenlik kodu geliyor
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aniceman 3 yıl
Türkiye bu konuda ilginçtir dünyanın ilerisinde. 3d şifre zaten oldukça önemli bir adım idi, en son çevremde sim kartını değiştiren (telefon nosu değişmediği halde) kişilere bile sim kart değişikliği nedeniyle sms şifrenin iletilmediği, bunun için manuel işlem yapılması yönünde bilgi smsi atıldığını gördüm. daha ne olsun...
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Tekno moomce 3 yıl
Bir bu eksikti ama gene de bankacılk fatura işleri baya kolaylaştırıyor
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nobu 3 yıl
abi bankadaki memura bile güvenemiyosun ki televizyonda bir sürü haber çıkıyor internet bankacılıgına nasıl güveneceksin güvenlik önlemlerrini alabilecek beceriye sahip kişilerde sayılıdır onlarda gidip üç beş kuruşa çalışmazlar
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mcrew 3 yıl
mobil şube kolaylık patır patır yapıyorum valla

tüm ödemelerimi bilmemneleri

inşallah bi sıkıntı olmaz
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selcuksert38 3 yıl
Tüm parasal işlemleri online ya da kartla yapıyorum çok şükür riskli bir olay yaşamadım
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