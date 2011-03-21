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Anand Chandrasekher, Intel'den ayrılıyor

8 yıl
6,9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin, tepe yöneticisi Dirk Meyer ile yollarını ayırmasından sonra yayınladığımız haberde, en güçlü tepe yöneticisi adaylarını mercek altına almış ve bu isimler arasında Intel'den Anand Chandrasekher'e de yer vermiştik. Intel'in Ultra Mobilite Grubu'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Anand Chandrasekher, milyarlarca dolar gelir getiren Centrino ve Atom platformlarının arkasındaki isim olarak ta tanınıyor. Dirk Meyer'in, özellikle mobil gelişmeler noktasında vizyon eksikliğine sahip olduğunu düşündüğü için yollarını ayırma kararı alan AMD yönetimi için en güçlü isimlerden birisi olarak gösterilen Anand Chandrasekher, Intel'den yapılan resmi açıklamaya göre diğer fırsatları değerlendirmek için ayrılıyor.

Çalışma hayatının son 24 yılını Intel'de geçiren ve başkan yardımcılığından önce farklı pozisyonlarda çok sayıda görev üstlenen Anand Chandrasekher'in, AMD'nin yeni tepe yöneticisi olup olmayacağının cevabını ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Mobil platform teknolojilerinde sektörün en deneyimli yöneticilerinden birisi olan Anand Chandrasekher son olarak Atom platformunun akıllı telefonlara uyarlanmasına yönelik çalışmaları yönetiyordu. Intel, Anand Chandrasekher'in yerine Mike Bell ve Dave Whalen'i atıyor.


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omorfi 8 yıl
sen tipini kendinmi sectin ?
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theyapici 8 yıl en beğenilen
bu işler tiple olmuyor hacı!Yetenek çalışma vs..
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RockConn 8 yıl
Evet o haberden sonra AMD'nin başına Anand isminin gelmesini çok istemiştim.
Orijinalden alıntı: CoolnQuiet
Mobil'de bombayı Apple patlattı, şimdi herkes onu yakalamaya çalışıyor. Dizayn işine önem vermeden, yok en iyi çipi ben yaptım, en performanslı benimkisi demenin pek de bir anlamı yok. İnsanların %90 ı bilgisayardan yüzeysel olarak anladığndan, bu strateji işe yarıyor. O yüzden AMD'nin ya da intelin ya da japonların mobil konusunda sağlam dizaynırlara ihtiyacı var, mühendislerden öte.

Bunun konu ile alakası ne anlamadım. AMD ve Intel neden dizayn ile uğraşsınki :)
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CoolnQuiet 8 yıl
Mobil'de bombayı Apple patlattı, şimdi herkes onu yakalamaya çalışıyor. Dizayn işine önem vermeden, yok en iyi çipi ben yaptım, en performanslı benimkisi demenin pek de bir anlamı yok. İnsanların %90 ı bilgisayardan yüzeysel olarak anladığndan, bu strateji işe yarıyor. O yüzden AMD'nin ya da intelin ya da japonların mobil konusunda sağlam dizaynırlara ihtiyacı var, mühendislerden öte.
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theyapici 8 yıl en beğenilen
bu işler tiple olmuyor hacı!Yetenek çalışma vs..
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omorfi 8 yıl
sen tipini kendinmi sectin ?
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gerbay 8 yıl
tipe bak yaaa, bill gates in küçük kardeşi gibi.. bir de nvidia nın ceo su var.. demekki şirket kurarsan bu tipte adama emanet edeceksin
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