Anand Chandrasekher, Intel'den ayrılıyor

AMD'nin, tepe yöneticisi Dirk Meyer ile yollarını ayırmasından sonra yayınladığımız haberde, en güçlü tepe yöneticisi adaylarını mercek altına almış ve bu isimler arasında Intel'den Anand Chandrasekher'e de yer vermiştik. Intel'in Ultra Mobilite Grubu'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Anand Chandrasekher, milyarlarca dolar gelir getiren Centrino ve Atom platformlarının arkasındaki isim olarak ta tanınıyor. Dirk Meyer'in, özellikle mobil gelişmeler noktasında vizyon eksikliğine sahip olduğunu düşündüğü için yollarını ayırma kararı alan AMD yönetimi için en güçlü isimlerden birisi olarak gösterilen Anand Chandrasekher, Intel'den yapılan resmi açıklamaya göre diğer fırsatları değerlendirmek için ayrılıyor.

Çalışma hayatının son 24 yılını Intel'de geçiren ve başkan yardımcılığından önce farklı pozisyonlarda çok sayıda görev üstlenen Anand Chandrasekher'in, AMD'nin yeni tepe yöneticisi olup olmayacağının cevabını ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Mobil platform teknolojilerinde sektörün en deneyimli yöneticilerinden birisi olan Anand Chandrasekher son olarak Atom platformunun akıllı telefonlara uyarlanmasına yönelik çalışmaları yönetiyordu. Intel, Anand Chandrasekher'in yerine Mike Bell ve Dave Whalen'i atıyor.