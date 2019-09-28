Android 10 Go Edition güncellemesi, Nokia modellerine 2020’de ulaşacak

Yazılım güncelleme konusunda kısıtlı cihaz katalogu da dikkate alındığında iyi bir iş çıkaran Nokia, uygun fiyatlı Android Go çalıştıran cihazlarına 2020’nin ilk çeyreğinde güncelleme gönderecek. Bu fiyat segmentindeki cihazlar, normalde piyasaya sürüldükten sonra bir daha güncelleme yüzü görmezler.

HMD ürün sorumlusu Juho Sarvikas tarafından Twitter’da açıklanana göre Nokia 1, Nokia 1 Plus ve Nokia 2.1 modelleri, Android 10 Go Edition sürümüne güncellenecek.

Yayınlanan takvime göre ilk güncellemeyi alacak model Nokia 1 Plus olurken Nokia 2.1 ve Nokia 1 modelleri önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde güncellenecek. Cihazların daha önce de dediğimiz gibi uygun fiyatlarını göz önüne aldığımızda güncellemenin geç ulaşması, herhangi bir eleştiri noktası arz etmiyor.

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