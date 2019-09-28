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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 10 Go Edition güncellemesi, Nokia modellerine 2020’de ulaşacak

    Nokia'nın uygun fiyatlı, Android Go çalıştıran cihazlarına şirketin üst düzey yetkilisinden gelen açıklamaya göre Android 10 Go Edition güncellemesi gönderilecek.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yazılım güncelleme konusunda kısıtlı cihaz katalogu da dikkate alındığında iyi bir iş çıkaran Nokia, uygun fiyatlı Android Go çalıştıran cihazlarına 2020’nin ilk çeyreğinde güncelleme gönderecek. Bu fiyat segmentindeki cihazlar, normalde piyasaya sürüldükten sonra bir daha güncelleme yüzü görmezler.
    HMD ürün sorumlusu Juho Sarvikas tarafından Twitter’da açıklanana göre Nokia 1, Nokia 1 Plus ve Nokia 2.1 modelleri, Android 10 Go Edition sürümüne güncellenecek.
    Yayınlanan takvime göre ilk güncellemeyi alacak model Nokia 1 Plus olurken Nokia 2.1 ve Nokia 1 modelleri önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde güncellenecek. Cihazların daha önce de dediğimiz gibi uygun fiyatlarını göz önüne aldığımızda güncellemenin geç ulaşması, herhangi bir eleştiri noktası arz etmiyor.
    Önceki haberimizde de detaylandırdığımız üzere Android 10 Go Edition, önceki sürümlere kıyasla yeni bir şifreleme algoritmasını düşük donanımlı cihazlara sunarak güvenliği arttırıyor. Genel performansta da Google’a göre büyük bir artış söz konusu.


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