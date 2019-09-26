Android 10 Go, hafif işletim sistemini daha güvenli ve hızlı hâle getiriyor

Teknoloji Editörü
Google’ın düşük donanıma sahip akıllı telefonları hedef alan işletim sistemi Android Go, yeni sürümüne kavuştu. Android 10 Go adına sahip olan bu sistem, RAM kapasitesi 1,5GB’ın altındaki cihazları hedefliyor, yüksek güvenlik ve hız vadediyor.
Adiantum adı verilen şifreleme standardı, Google tarafından bu yılın ilk aylarında duyurulmuştu fakat ilk gerçek uygulamasını Android 10 Go ile gördü. Daha önceden açıklanana göre tipik bir Android AES şifrelemeyle kıyaslandığında, düşük donanımlı cihazlarda beş kat daha hızlı çalışılıyor. Bu sistem, özel donanım gerektirmiyor ve ucuz cihazların da şifrelenmiş verilerle, güvenle çalışabilmesini sağlıyor.
2018 yılından bu yana Google’ın verilerine göre 180 ülkede 500 üreticiden toplamda 1600’den fazla Android Go cihaz satışa sunuldu. Yeni giriş seviyesi akıllı telefonların yüzde 80’inde bulunan işletim sistemi, düşük fiyatlı cihazların performansında ciddi bir artış sağladığı için genel kullanıcı memnuniyeti yükseliyor.
https://blog.google/products/android/more-improvements-android-entry-level-phones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
snapdragon 439 işlemci
3gb ram
32gb depolama
13mp arka 8mp ön kamera
4.000mah pil
android 10 go
99$ yapsanız da millet adamakıllı telefon kullansa
İşletim sistemi farklı o kadar. Ona da geliştiriciler yapar. Benim 5a için android 9 go temelli custom rom var. Canavar gibi çalışıyor