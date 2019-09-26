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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 10 Go, hafif işletim sistemini daha güvenli ve hızlı hâle getiriyor

    Google'ın düşük donanımlı akıllı telefonlara yönelik işletim sistemi Android Go, yeni sürümüne kavuştu. Android 10 (Go Edition) cihazlara hızlı şifreleme ve yüksek performans getiriyor.
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    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google’ın düşük donanıma sahip akıllı telefonları hedef alan işletim sistemi Android Go, yeni sürümüne kavuştu. Android 10 Go adına sahip olan bu sistem, RAM kapasitesi 1,5GB’ın altındaki cihazları hedefliyor, yüksek güvenlik ve hız vadediyor.
    Adiantum adı verilen şifreleme standardı, Google tarafından bu yılın ilk aylarında duyurulmuştu fakat ilk gerçek uygulamasını Android 10 Go ile gördü. Daha önceden açıklanana göre tipik bir Android AES şifrelemeyle kıyaslandığında, düşük donanımlı cihazlarda beş kat daha hızlı çalışılıyor. Bu sistem, özel donanım gerektirmiyor ve ucuz cihazların da şifrelenmiş verilerle, güvenle çalışabilmesini sağlıyor.
    2018 yılından bu yana Google’ın verilerine göre 180 ülkede 500 üreticiden toplamda 1600’den fazla Android Go cihaz satışa sunuldu. Yeni giriş seviyesi akıllı telefonların yüzde 80’inde bulunan işletim sistemi, düşük fiyatlı cihazların performansında ciddi bir artış sağladığı için genel kullanıcı memnuniyeti yükseliyor.
    Google’ın beklentilerine göre Android 10 (Go Edition) çalıştıran akıllı telefonlar, Sonbahar’ın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.


    https://blog.google/products/android/more-improvements-android-entry-level-phones/ Yorum Yaz
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    yolyordam35 19 dk.
    5.7" ips 1440x720 ekran
    snapdragon 439 işlemci
    3gb ram
    32gb depolama
    13mp arka 8mp ön kamera
    4.000mah pil
    android 10 go
    99$ yapsanız da millet adamakıllı telefon kullansa
    1 Yanıt Yanıtla
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    KoşanBalık 18 dk. yolyordam35
    Redmi 8a bu hocam :)))
    İşletim sistemi farklı o kadar. Ona da geliştiriciler yapar. Benim 5a için android 9 go temelli custom rom var. Canavar gibi çalışıyor
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