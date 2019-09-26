Android 10 Go, hafif işletim sistemini daha güvenli ve hızlı hâle getiriyor

RAM kapasitesi 1,5GB’ın altındaki cihazları hedefliyor, yüksek güvenlik ve hız vadediyor. Google’ın düşük donanıma sahip akıllı telefonları hedef alan işletim sistemi Android Go , yeni sürümüne kavuştu. Android 10 Go adına sahip olan bu sistem,cihazları hedefliyor, yüksek güvenlik ve hız vadediyor.

Adiantum adı verilen şifreleme standardı, Google tarafından bu yılın ilk aylarında duyurulmuştu fakat ilk gerçek uygulamasını Android 10 Go ile gördü. Daha önceden açıklanana göre tipik bir Android AES şifrelemeyle kıyaslandığında, düşük donanımlı cihazlarda beş kat daha hızlı çalışılıyor. Bu sistem, özel donanım gerektirmiyor ve ucuz cihazların da şifrelenmiş verilerle, güvenle çalışabilmesini sağlıyor.

2018 yılından bu yana Google’ın verilerine göre 180 ülkede 500 üreticiden toplamda 1600’den fazla Android Go cihaz satışa sunuldu. Yeni giriş seviyesi akıllı telefonların yüzde 80’inde bulunan işletim sistemi, düşük fiyatlı cihazların performansında ciddi bir artış sağladığı için genel kullanıcı memnuniyeti yükseliyor.

https://blog.google/products/android/more-improvements-android-entry-level-phones/

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Google’ın beklentilerine göre Android 10 (Go Edition) çalıştıran akıllı telefonlar, Sonbahar’ın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.