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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom'dan mobil abonelere 10 GB'lık özür hediyesi

    5.8'lik deprem sonrası saatlerce hizmet kesintisi yaşayan Türk Telekom'dan özür açıklamaları gelmeye devam ediyor. Şirket bu kez de mobil abonelerine 10 GB internet tanımlanacağını duyurdu.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk Telekom'dan mobil abonelere 10 GB'lık özür hediyesi
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    5.8 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası abonelerine saatlerce hizmet veremeyen Türk Telekom eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bugün sabah saatlerinde ‘normale döndük’ mesajıyla abonelerinden özür dileyen Türk Telekom bununla yetinmedi.

    Türk Telekom'dan toplam 10 GB mobil internet hediye

    Türk Telekom’dan yapılan yeni açıklamada, yaşanan olumsuzluğu telafi etmek adına tüm mobil abonelere 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplamda 10 GB mobil internet tanımlanacağı belirtildi. Şirket tarafından hediye internet duyurusu şöyle:

    Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan hizmet kesintisiyle ilgili yeni açıklama: Normale döndük"

    “Olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

    İstanbul’da yaşanan korkutucu depremin ardından milyonlarca vatandaş telefonlarına sarılıp sevdiklerini aramaya çalışmıştı. Fakat operatörlerin yoğunluk nedeniyle hizmet kesintisi yaşaması, vatandaşın yakınlarından haber almasının önüne geçmişti.



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    sml_akyz 1 sa. en beğenilen
    Bi taraflarına soksunlar.
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    abdusauk 2 sa.
    bimcell için o da yok.
    ama aynı rezilliği biz de yaşadık.
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    s3th__ 2 sa.
    Kullanıcıyı kandırma yöntemleri yaz kızım 10 GB internet
    Yanıtla +30
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    3 Avatar Avatar Avatar
    marseltalon 7 dk.
    Download yaparım meydanda.
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    DH Misafiri 9 dk.
    Vizyonsuzluğun da bu kadarı, resmen "al şu interneti, sus otur yerine" der gibi ya. Bi de -tam metinde- altyapı yenileme çalışmalarında meydana gelen deprem sebebiyle gibi bir şey sallamışlar. Velev ki öyle olsun, bu bir bahane değil. Neticede fay hattı "şimdi kırılırdım da neyse, tt altyapı yeniliyormuş sonra kırılırım" demeyecek herharde. Dev bir kurumsal firma olmanın gerekçesi olarak hatalarının farkında olduklarını belirtip düzeltmeye çalışacaklarını söylemeleri iyi olurdu, ama kimden neyi bekliyoruz tabii. Bu ülke ve firmaları -çok az bir kısmını tenzih ederim- gerçekten ümitsiz vaka.
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    MHEC 13 dk.

    İyice sıvadın telekom depremin üstünden saatler geçti yine gitti hat. Hayatım durdu haberleşemiyorum kimseyle. 10 gb verecekmiş bide. Alın o interneti, münasip bir yere ne yapacağınızı biliyorsunuz...
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    tur1st 20 dk.
    5+5gb benim gibi öğrenci adama ilaç gibi gelecek:)
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    serafon 24 dk.
    Ya kardeşim deli gibi para basıyorsun, yarı devlet kuruluşusun, NEDEN SADECE KAFAN ÜÇ KAĞIDA ÇALIŞIYOR! ÜÇ KAĞIDIN KİTABINI YAZDIN RESMEN ve 15 senedir kimse buna dur demedi. Bütün paranı hatta fazlasını altyapıya , teknolojiye, hizmete yatır. Daha iyi nasıl yaparım de. Eskisinden fazla kazanacaksın zaten!
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    burak550 24 dk.
    Bahaneye bakın mobil altyapıyı geliştirme çalışmalarını yaparken deprem oluyor ne hikmetse yalanınız batsın sizin
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    tugares 32 dk.
    İhtiyaç anında kullanamadıktan sonra 110GB verse bile yetersiz kalır. Çünkü ihtiyaç anında kullanılamıyan bir altyapı sorunu var.
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    CoreXXX 40 dk.
    numaramı bügün taşıdım 3-4 güne geçer inş. ya bina altında olsaydım 10 gb yi napayım hayatım gittikden sonra
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    LLithya 41 dk.
    Olum abartmayın işte adamlar be güzel telafi veriyor
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    Karl_Fairburne 5 dk. LLithya
    Anneme, kardeşime, eşime, en kötüsü de okuldaki oğluma saatlerce ulaşamadım. O an çektiğimi sadece aynı şeyi çeken bilir. Batsın onların telafisi de gb.leri de.
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    basicodemine 42 dk.
    Allah razi olsun
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    Türkiye Gündemi, deprem ve
    8 etiket daha türk telekom hediye internet türk telekom 10 gb özür Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Barış Cankı MPopüler
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