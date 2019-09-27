Türk Telekom'dan mobil abonelere 10 GB'lık özür hediyesi

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5.8 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası abonelerine saatlerce hizmet veremeyen Türk Telekom eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bugün sabah saatlerinde ‘normale döndük’ mesajıyla abonelerinden özür dileyen Türk Telekom bununla yetinmedi.

Türk Telekom'dan toplam 10 GB mobil internet hediye

Türk Telekom’dan yapılan yeni açıklamada, yaşanan olumsuzluğu telafi etmek adına tüm mobil abonelere 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplamda 10 GB mobil internet tanımlanacağı belirtildi. Şirket tarafından hediye internet duyurusu şöyle:

Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan hizmet kesintisiyle ilgili yeni açıklama: Normale döndük"

“Olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

İstanbul’da yaşanan korkutucu depremin ardından milyonlarca vatandaş telefonlarına sarılıp sevdiklerini aramaya çalışmıştı. Fakat operatörlerin yoğunluk nedeniyle hizmet kesintisi yaşaması, vatandaşın yakınlarından haber almasının önüne geçmişti.