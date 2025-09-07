Nova Launcher resmen sonlandırıldı: Güncelleme gelmeyecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kevin Barry, Nova Launcher projesini satın alan şirket olan Branch'ten ayrıldı ve artık Nova'nın geliştirme sürecinde yer almıyor. Barry, launcher uygulamasını açık kaynaklı hale getirmeye hazırlanıyordu ancak Branch, Barry'den hem geliştirmeyi hem de açık kaynaklı hale getirme çalışmalarını durdurmasını istedi ve Nova'nın geleceği belirsizliğe düştü. Popüler launcher uygulamasının yeni güncellemeler alması pek olası gözükmüyor; bu da bir dönemin sonu anlamına geliyor.

Nova Launcher'ın tek geliştiricisi de projeden ayrıldı

Nova Launcher, yıllardır Android kullanıcılarının vazgeçilmez uygulaması. Hızlı olması, sınırsız özelleştirme seçenekleri sunması ve sürekli güncellemesiyle en popüler Android launcher uygulamalarının başında geliyor. Ancak 2022'de analiz şirketi Branch'in Nova'yı satın almasıyla işler değişti.

O dönemde Branch, topluluğa, ilk ekibin kontrolü elinde tutacağına dair güvence verdi. Şirket, geliştirmenin de her zamanki gibi devam edeceğini iddia etti. Hatta ekip dağılsa bile launcher’ın kodunun açık kaynaklı hale getirileceğine dair bir söz bile verdi. Bugüne geldiğimizde, bu vizyonun suya düştüğünü görüyoruz. Kevin Barry, kısa süre önce Branch'ten ayrıldığını ve artık Nova ile ilgilenmediğini duyurdu.

Nova Launcher, resmen sonlandırıldı diyebiliriz. Launcher, şimdilik telefonlarda çalışmaya devam edecek olsa da, yeni özellik veya güncellemeler alması beklenmiyor.

