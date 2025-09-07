Nova Launcher resmen sonlandırıldı: Güncelleme gelmeyecek

Nova Launcher'ın tek geliştiricisi de projeden ayrıldı
Nova Launcher, yıllardır Android kullanıcılarının vazgeçilmez uygulaması. Hızlı olması, sınırsız özelleştirme seçenekleri sunması ve sürekli güncellemesiyle en popüler Android launcher uygulamalarının başında geliyor. Ancak 2022'de analiz şirketi Branch'in Nova'yı satın almasıyla işler değişti.
O dönemde Branch, topluluğa, ilk ekibin kontrolü elinde tutacağına dair güvence verdi. Şirket, geliştirmenin de her zamanki gibi devam edeceğini iddia etti. Hatta ekip dağılsa bile launcher’ın kodunun açık kaynaklı hale getirileceğine dair bir söz bile verdi. Bugüne geldiğimizde, bu vizyonun suya düştüğünü görüyoruz. Kevin Barry, kısa süre önce Branch'ten ayrıldığını ve artık Nova ile ilgilenmediğini duyurdu.
Nova Launcher, resmen sonlandırıldı diyebiliriz. Launcher, şimdilik telefonlarda çalışmaya devam edecek olsa da, yeni özellik veya güncellemeler alması beklenmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.