Daha ucuz Galaxy Note 10 geliyor

Amiral gemi sınıfında fiyatların giderek yükselmesi üreticileri daha ucuz versiyonlara yöneltiyor. Bu nedenle Galaxy S10 serisinde 3 farklı model görmüştük. Galaxy Note 10 serisi iki modelle çıktı ancak üçüncü yolda.

Daha alınabilir Galaxy Note 10

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung SM-N770F model numarasıyla ortaya çıkan yeni akıllı telefon daha uygun fiyatlı Galaxy Note 10 versiyonu olabilir. Galaxy Note 10e veya Galaxy Note 10 Neo isimlendirmesi ihtimal dahilinde.

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Bilindiği üzere Galaxy Note 10 modeli 9899TL, Galaxy Note 10+ modeli de 11399TL olarak satışa sunuldu. Yurt dışı fiyatları da 1000$ üzerinde seyrediyor. Galaxy S10e gibi bir alt model fiyatı biraz daha aşağı çekecektir.

Muhtemelen yonga setinin aynı kalacağı modelde kırpılmış kamera ve bellek özellikleri fiyatı biraz daha aşağı çekecektir. Kaynaklar ucuz modelin 700$ civarında bir yerde konumlanabileceğini tahmin ediyor. Bu da ülkemizde 7000TL-8000TL arasında bir fiyat etiketi anlamına gelebilir.