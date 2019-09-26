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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Daha ucuz Galaxy Note 10 geliyor

    Galaxy S10 serisinde olduğu gibi Galaxy Note 10 serisine de bir E versiyonu gelebilir. Uçuşa geçen fiyatlar nedeniyle Samsung artık daha düşük maliyetli versiyonlara yöneliyor.
    2 sa.
    1,1b
    19
    10
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amiral gemi sınıfında fiyatların giderek yükselmesi üreticileri daha ucuz versiyonlara yöneltiyor. Bu nedenle Galaxy S10 serisinde 3 farklı model görmüştük. Galaxy Note 10 serisi iki modelle çıktı ancak üçüncü yolda.

    Daha alınabilir Galaxy Note 10

    Sektörden gelen bilgilere göre Samsung SM-N770F model numarasıyla ortaya çıkan yeni akıllı telefon daha uygun fiyatlı Galaxy Note 10 versiyonu olabilir. Galaxy Note 10e veya Galaxy Note 10 Neo isimlendirmesi ihtimal dahilinde.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Echo Studio standartları yeniden belirliyor"

    Bilindiği üzere Galaxy Note 10 modeli 9899TL, Galaxy Note 10+ modeli de 11399TL olarak satışa sunuldu. Yurt dışı fiyatları da 1000$ üzerinde seyrediyor. Galaxy S10e gibi bir alt model fiyatı biraz daha aşağı çekecektir.

    Muhtemelen yonga setinin aynı kalacağı modelde kırpılmış kamera ve bellek özellikleri fiyatı biraz daha aşağı çekecektir. Kaynaklar ucuz modelin 700$ civarında bir yerde konumlanabileceğini tahmin ediyor. Bu da ülkemizde 7000TL-8000TL arasında bir fiyat etiketi anlamına gelebilir.


     


    https://www.gizmochina.com/2019/09/26/samsung-could-be-reportedly-working-on-cheaper-galaxy-note-10/ Yorum Yaz
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    Ussuz 2 sa. en beğenilen
    Serinin içine ettin samsung
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    mlhkhy 35 dk.
    Fiyatlar mecbur düşecek Hepsiburada 2000₺ indirim yapmış (kişiye özel olarak sepette indirim yazılmış) şuan ben 9399₺ olarak alabiliyorum. Ama genel olarak 9000₺ altında inmeli.
    Edit: Ayrıca belli tutardan sonra olan ürünlerin %50 ÖTV uygulaması konusunda markalar devlete %25 olarak geri çekilmesi için baskı yapmalıdır.
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    cumhurfatih 50 dk.
    bu fıyata ancak ayran ıcerlerdı:)
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    esmerbuyucu 58 dk.
    Zaten Plus olmayan Note 10 kırpılmış model Note 10e gibi bir şeydi. Kırpılmışın kırpılmışı nasıl olacak acaba 😂
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    koyunsavar 1 sa.
    Avrupa fiyatları tam olarak böyle
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    smart1978 1 sa.
    Kendi arayuzu icin 8 ve 12 GB RAM ile geliyor . Dahili depolama birimi de yine kendi arayuzu ve gomulu uygulamalar yuzunden 256 GB ile geliyor ... Yani dahili depolama birimi de saglam yer isgal ediyor !
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    QuexSeeL 1 sa.
    Note serisinde bölünme olması seriye zarar verecek tek ve eksiksiz bir telefon olmalıydı. İsteyen alırdı pahalı diyen kalemle işi olmayan s serisine bakardı.
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    Mr. Jingles 1 sa.
    Galaxy S10
    Galaxy S10+
    Galaxy S10e
    Galaxy Note 10
    Galaxy Note 10+
    Galaxy Note 10e
    Suyunu çıkardın artık. Bu nedir arkadaş 6 tane amiral mi olurmuş. Note ve S serisi adı altında ayrı ayrı kullanıcılarını düdükleyen bir firma oldu. İki seriyi de birleştirmesi gerek.
    Bir tanesi küçük ekranlı ekonomik model. Diğeri standart olan model. Büyük ekranlı olanı da kalemli plus model olarak sun. 3 model bu iş için yeterlidir.
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    interwap 1 sa.
    7000-8000 TL'lerden bahsediyorsunuz. Ucuz dediğin 2000 TL olur.
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    sky__walker 2 sa.
    O kadar telefon çıkarıyor ki her firma, birbirlerini batırmacasına çıkarıyor adeta. Kustururcasına model var piyasada. Bence E yetmez onunla birlikte bide D ve F versiyonu da çıkarsın, birini 700$, birini 500$ birini 300$ seviyesinde konumlandırsın. Fenalık geldi yeni telefon haberlerinden.
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    Ussuz 2 sa. en beğenilen
    Serinin içine ettin samsung
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    samsung, galaxy note 10e ve
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