Circle to Search artık ekranı kaydırırken kesintisiz çeviri yapabiliyor

Tam Boyutta Gör Google, Android'deki Circle to Search aracında yer alan çeviri özelliğinin kullanışlılığını önemli ölçüde artırdığını duyurdu. Şimdiye kadar, ekrandaki içerik her değiştiğinde çeviri işlemini yeniden başlatmak gerekiyordu. Artık ekranda kaydırma yaparken içerik değiştikçe çeviri kesintisiz devam edecek.

Circle to Search artık daha yetenekli

Yeni özellik sayesinde, sosyal medyada farklı dillerde paylaşım yapan içerik üreticilerinin gönderileri artık daha kolay anlaşılabiliyor. Ayrıca, yurt dışına çıkıldığında menülerde gezinmek ya da rezervasyon ekranlarını okumak çok daha pratik hale geliyor. Google, bu güncellemeyi özellikle günlük kullanım durumları göz önünde bulundurarak geliştirdiğini vurguluyor. Kullanıcıların yapması gereken tek şey “Çevir” ikonuna dokunup “Kaydır ve çevir” seçeneğini etkinleştirmek.

Güncelleme, çeviri aracının kaydırma yaparken çalışmaya devam etmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda başka bir uygulamaya geçtiğinizde bile çalışmaya devam ediyor.

Güncelleme, bu haftadan itibaren ilk olarak Samsung Galaxy telefonlara sunulacak. Daha sonra diğer Android kullanıcılarına gelecek.

Circle to Search, ekrandaki görselleri, metinleri ve nesneleri daire içerisine alarak arama yapmayı sağlayan bir özellik olarak Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıtılmıştı. Google, zaman içerisinde araca yeni özellikler ekleyerek kullanışlılığını arttırmaya devam ediyor.

