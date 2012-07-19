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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.1.1 Jelly Bean, Nokia N9'a port edildi

6 yıl
9,3b
1
62
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Ünlü bir geliştirici olan Alexey Roslyakov, Nokia'nın MeeGo işletim sistemli son telefonu olan N9'a Android işletim sisteminin şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı ve en güvenli sürümü olan Jelly Bean'i yüklemeyi başardı. Daha önce N900 için Android 2.2.1, N8 için Android 2.3 Gingerbread ve N9 için Android 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonlarını port eden Alexey, N9 kullanıcılarını sevindirecek yeni bir bilgilendirmede bulundu.
Twitter hesabından yayınladığı görüntüyle N9'a Android 4.1.1 sürümünü yüklemeyi başardığını kanıtlayan Rus geliştiricinin yakında yükleme dosyalarını paylaşması bekleniyor. Halihazırda Ice Cream Sandwich'i ikinci işletim sistemi olarak kullanabilen N9 sahipleri Jelly Bean'i de aynı şekilde tecrübe edebilecek.
Kısa süre önce MeeGo PR1.3 sürümü dağıtılmış ve hemen sonrasında geliştirici ekip Nokia'dan ayrılarak Jolla adlı yeni bir şirket altında çalışmalarını sürdürmeye karar vermişti. Bundan sonra N9'un yazılımsal olarak Finlandiyalı üretici tarafından desteklenmeyeceğini söyleyebilir, ancak geliştiriciler mevcut cihaz sahiplerine Android işletim sistemini sunmaya devam edecek gibi görünüyor.
Jelly Bean'li Nokia N9'da henüz hangi özelliklerin kullanılabilir olduğu bilinmiyor. Geliştirme çalışmasını yürüten geliştiricinin Twitter hesabını takip ederek yeni detaylardan haberdar olabilirsiniz.

https://twitter.com/drunkdebugger/status/225335284403933185/photo/1 Yorum Yaz
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gokhan91 6 yıl en beğenilen
tasarımı çok güzel direk android ile çıkış yapsa idi çok satardı bu telefon
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Zaidax 6 yıl
artcraft35
gokhan91tasarımı çok güzel direk android ile çıkış yapsa idi çok satardı bu telefon
ya bi git allahını seversen döneminde sgs2 parasına 1 ghz işlemcili telefonu tasarımı için kim alırdı

BEN.
artcraft35gokhan91tasarımı çok güzel direk android ile çıkış yapsa idi çok satardı bu telefonya bi git allahını seversen dönemind...
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chatlaxs 6 yıl
Tüm özellikleri çalışıyorsa nokia yöneticilerine bu şekilde bi test ettirmek lazım hoşlarına gider belki
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THESTER 6 yıl
Beyler inanmayın adam paintten yapıyor bunları tamamen kandırmaca
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DH Misafiri 6 yıl
bu iyi olmus
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung galaxy nexus yakjuxw da o bile yok alıyorsunuz öyle aylarca update olmuyor harika bir cihaz Samsung'u arıyorsunuz mesela 4.1 uyumsuz diyor hemde galaxy nexus için söylüyor bunu, saka gibi bir cihaz çöp
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-mehmet- 6 yıl
wifi bluetooth çalışmıyodur benim telefona ilk portedildiğinde bile çalışmıyodu onda mı çalışacak :)
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MERCURY2000 6 yıl
Sadece yazılım denemeleri için bir tane almayı düşünüyorum. Tasarım olarak gercekten devrim niteliğinde bir cihaz. Hala tasarım olarak en beğendiğim telefon.
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fthkn 6 yıl
Şu işletim sistemi dünyası ne kadar yavan. İos ve android dışında alternatif yok. Adamlar N9 gibi mükemmel bir cihaz yapıyor ama için koyacak işletim sistemi yok. Transformerstaki o küçük şirin canavara dönüşennokia telefon geldi aklıma. Öyle bile olsa içindeki yazılım iyi değilse canavar olsa işe yaramıyor.
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Dark Shade 6 yıl
Android cok yakismis su telefona..
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sarjaleti 6 yıl
Telefona hâlihazırda sahip olanlar için çok güzel bir haber ancak kimsenin bu zamandan sonra Androidli de olsa N9 alacağını sanmıyorum.
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LylemmPalmer 6 yıl
Androidle çıksa nolurdu bilmem de Meegonun devamı gelse uçardı bu cihaz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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necros76 6 yıl
tek kelime yeter iyi
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