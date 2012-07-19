Android 4.1.1 Jelly Bean, Nokia N9'a port edildi





Ünlü bir geliştirici olan Alexey Roslyakov, Nokia'nın MeeGo işletim sistemli son telefonu olan N9'a Android işletim sisteminin şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı ve en güvenli sürümü olan Jelly Bean'i yüklemeyi başardı. Daha önce N900 için Android 2.2.1, N8 için Android 2.3 Gingerbread ve N9 için Android 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonlarını port eden Alexey, N9 kullanıcılarını sevindirecek yeni bir bilgilendirmede bulundu.

Twitter hesabından yayınladığı görüntüyle N9'a Android 4.1.1 sürümünü yüklemeyi başardığını kanıtlayan Rus geliştiricinin yakında yükleme dosyalarını paylaşması bekleniyor. Halihazırda Ice Cream Sandwich'i ikinci işletim sistemi olarak kullanabilen N9 sahipleri Jelly Bean'i de aynı şekilde tecrübe edebilecek.

Kısa süre önce MeeGo PR1.3 sürümü dağıtılmış ve hemen sonrasında geliştirici ekip Nokia'dan ayrılarak Jolla adlı yeni bir şirket altında çalışmalarını sürdürmeye karar vermişti. Bundan sonra N9'un yazılımsal olarak Finlandiyalı üretici tarafından desteklenmeyeceğini söyleyebilir, ancak geliştiriciler mevcut cihaz sahiplerine Android işletim sistemini sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

Jelly Bean'li Nokia N9'da henüz hangi özelliklerin kullanılabilir olduğu bilinmiyor. Geliştirme çalışmasını yürüten geliştiricinin Twitter hesabını takip ederek yeni detaylardan haberdar olabilirsiniz.

https://twitter.com/drunkdebugger/status/225335284403933185/photo/1