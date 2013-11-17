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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.4 KitKat güncellemesi Nexus 7 ve 10 modelleri için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
571
1
10
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.4 KitKat güncellemesi Nexus 7 ve 10 modelleri için yayınlandı

Ekim ayı sonunda Google'ın resmi olarak lanse ettiği Android 4.4 KitKat sürümü ilk olarak Nexus 5 üzerinde kullanıcılarla buluşmuştu. Kasım ayı içerisinde diğer Nexus cihazlarına da güncellemeyi dağıtacağını açıklayan Google, işe tabletlerle başladı.

Firma Nexus 7, Nexus 7 2013 ve Nexus 10 için KitKat güncellemesini dağıtmaya başladı. Ancak Nexus 4 ve Nexus 7 LTE modellerinin biraz daha beklemesi gerekiyor. Güncellemede Nexus 5'e özel sunulan şeffaf menü, durum çubuğu ve Google Experience Launcher ana ekran uygulaması yer almıyor.

Kullanıcılar Nexus 4 ve Nexus 7 LTE için gayri resmi olarak yayınlanan güncelleme ROM'larını indirerek kurabilirler.  

http://www.androidauthority.com/nexus-7-2012-2013-nexus-10-android-4-4-kitkat-nexus-4-cellular-nexus-7-soon-316438/ Yorum Yaz
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omer.f 6 yıl en beğenilen
Google'a bak sen, Developer sayfasına 'gayri-resmi' rom koyuyormuş da haberimiz olmuyormuş.


Ben 3 gün önce yükledim resmi romu Google'ın kendi sitesinden ama sizin daha güncellemeden haberiniz yok. Bari bilmediğiniz konuda haber yapmayın yahu, komik oluyor. Gayri resmi olarak yayınlamış romları kurabilirmişiz.
Google'a bak sen, Developer sayfasına 'gayri-resmi' rom koyuyormuş da haberimiz olmuyormuş.Ben 3 gün önce yükledim resmi romu Google'ın ...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Size ne desem bilemedim. Doğru tabletler için 4.4 u erken yayınladı ama saatler sonra nexus 4 için de yayınlandı ki bu olay günler önce gerçekleşti. Tamam başka kaynaklardan yararlanın ama arkadaş biraz da araştırın yahu.


developers.google.com/...
Size ne desem bilemedim. Doğru tabletler için 4.4 u erken yayınladı ama saatler sonra nexus 4 için de yayınlandı ki bu olay günler önce gerçekleşti. Tamam baş...
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DH Misafiri 5 yıl
benım telefonum nexus4 4.4 androıd ıle gunlemıstım hıcbır sorunla karsılasmadım fakat sımdı 4.2 guncellemesı geldı arkadaslar sızde guncellemelımıyım yoksa boylemı kalmalı....
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FlyingUnderpants 6 yıl
Herkes 3. parti program ve laptop aracılığı ile kurmak zorunda değil zira bayanlar da kullanıyor bu telefonu.
Telefonun sistem güncelleme kısmına getirmek bu kadar mı zor Allah aşkına? Tek tuşla güncellemenin piri apple; dolayısı ile bayanların tercih etmesi çok doğal.
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Columbia 6 yıl
Şu nexusların arayüzlerini biraz özenerek yapsalar keşke...
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Batterx One 6 yıl
Gunaydin. Üç dört gündür bu ROMu kullanıyorum ki aosp kaynaklı ROM iki haftadir var. Google experience launcher belki yok ama apk dosyasini indirip kurduktan sonra ayarlardan ana sayfa seçeneğinden seçtiğimizde tuşlar ve statusbar transparan oluyor.
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EddyCue 6 yıl
benim nexus 7 de tik yok :/
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Luaz. 6 yıl
Hala ota yoluyla yayınlamadı
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omer.f 6 yıl en beğenilen
Google'a bak sen, Developer sayfasına 'gayri-resmi' rom koyuyormuş da haberimiz olmuyormuş.


Ben 3 gün önce yükledim resmi romu Google'ın kendi sitesinden ama sizin daha güncellemeden haberiniz yok. Bari bilmediğiniz konuda haber yapmayın yahu, komik oluyor. Gayri resmi olarak yayınlamış romları kurabilirmişiz.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Size ne desem bilemedim. Doğru tabletler için 4.4 u erken yayınladı ama saatler sonra nexus 4 için de yayınlandı ki bu olay günler önce gerçekleşti. Tamam başka kaynaklardan yararlanın ama arkadaş biraz da araştırın yahu.


developers.google.com/...
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EmreTheBand 6 yıl
Seffaf durum cubugu sartti, guzel olmustur, Guncellemeyi alan arkadaslara hayirli olsun.
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