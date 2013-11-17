Android 4.4 KitKat güncellemesi Nexus 7 ve 10 modelleri için yayınlandı





Ekim ayı sonunda Google'ın resmi olarak lanse ettiği Android 4.4 KitKat sürümü ilk olarak Nexus 5 üzerinde kullanıcılarla buluşmuştu. Kasım ayı içerisinde diğer Nexus cihazlarına da güncellemeyi dağıtacağını açıklayan Google, işe tabletlerle başladı.





Firma Nexus 7, Nexus 7 2013 ve Nexus 10 için KitKat güncellemesini dağıtmaya başladı. Ancak Nexus 4 ve Nexus 7 LTE modellerinin biraz daha beklemesi gerekiyor. Güncellemede Nexus 5'e özel sunulan şeffaf menü, durum çubuğu ve Google Experience Launcher ana ekran uygulaması yer almıyor.





Kullanıcılar Nexus 4 ve Nexus 7 LTE için gayri resmi olarak yayınlanan güncelleme ROM'larını indirerek kurabilirler.

http://www.androidauthority.com/nexus-7-2012-2013-nexus-10-android-4-4-kitkat-nexus-4-cellular-nexus-7-soon-316438/