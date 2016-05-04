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Android 6.0 kullanımında büyük sıçrama

Android işletim sisteminin en son sürümü konumundaki Marshmallow, kendi çapında büyük sıçramalar yapsa da, halen ekosistemi etkileyecek kadar büyüyebilmiş değil.
3 yıl
5,1b
1
39
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın hizmetlerine erişimi temel alarak hazırladığı aylık Android kullanım oranları grafiği, geçen ay önemli değişimlere sahne oldu. Gerek yeni cihazlar gerekse güncellemeler, Android 6.0 sürümünü biraz daha yukarı çekmiş görünüyor.

Tabloya göre, Android 6.0 işletim sisteminin kullanım oranı yüzde 7.5 seviyesine çıkmış ve aradan geçen 8 ayın sonunda nihayet yüzde 5 barajını geçebilmiş. 1 ayda sürüm 3 puan artarken, oran bazında ise yüzde 100 olmuş.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir Android zararlısı, Chrome güncellemesi gibi görünüyor"

Sürümün artması elbette diğer sürümlerden yiyerek gerçekleşiyor. Android 2.3.x Gingerbread sürümü 0.4 puan düşerek yüzde 2.2 olmuş. Android Jelly Bean sürümleri ise 1.2 puan kaybı ile yüzde 20.1 seviyesinde. Kitkat sürümü de yaklaşık 1 puan kayıpla yüzde 32.5 seviyesinde.

Android Lollipop sürümü ise ısrarla yerinde saymaya devam ediyor. Sürüm sadece 0.2 puan kaybetmiş ve 35.6 ile halen ekosistemin lideri durumunda. Kısa süre içerisinde Android N sürümünün kullanıma sunulması beklendiği için, Android 6.0 sürümünün yüzde 30 seviyelerine çıkması imkansız gibi görünüyor.

 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/latest-android-distribution-figures-show-marshmallow-at-7-5.html Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
kitkat androiddin xpsi olmus
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TIGERSHARK 3 yıl
sanki mevcut telefonlarımızla android 6 ya geçmek kendi elimizdeymiş gibi .....
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cyberfalcon 3 yıl
patren
kitkat androiddin xpsi olmus

Android'in XP'si Ginderbread'di. Kitkat 7'si olabilir.
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DH Misafiri 3 yıl
NOTE 4 S5 S6 S7 S7 EDGE NOTE 5 S6 EDGE + HEPSİ ANDROİD MARSHMALLOW ŞUAN
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serkanttuna 3 yıl
Ben şahsen android 6.0 ın tutacağını sanmıyorum günümüzde android geliştikçe ram kullanma miktarı artıyor bu gidişle bence 8 gb ram telefonla çıkmaya başlayacak
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mattmurdock 3 yıl
Yeni gelen özellikeri ile muhteşem bir sistem olmuş. (s6 edge +)
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rosedaled3 3 yıl
Üreticiler den kullanıcılara 6.0 yağıyor ama onlar istemiyor zaten ????
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SEO-Uzmanı 3 yıl
direk linux yükleyin olsun bitsin yani !
neredeyse en son android te bile
hep aynı linux çekirdeği versiyonu yüklü zaten ! :)
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Pi 3 yıl
Not4de halaaa 6 alacak. Sonra neden sovdun samsunga??
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kadirirdem 3 yıl
yeni modeller coşturdu tabi bir de güncelleme alanlar....
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FlyingUnderpants 3 yıl
App izinleri dışında bir numara yok son sürümde.
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erentpl 3 yıl
bugüne kadar ki en iyi ve sıkıntısı az sürüm kitkat eğer eşleştirme yapacak olursam androidi gingerbread (windows xp)ye kitkatı (windows 7)'ye lolipopu (windows 8)'e marshmallow ise (windows 8.1) yeni gelecek android N ise (7.0) ise (windows 10)


sürümlere yorumum ise kitkatta görsellik pek yoktu (ama akıcı idi), lolıpopta gorsellık cogalmaya basladı (sürüm hatalarla geldi), marshmallow'da ise sıradan gitti (toparladı) ancak bir bataryayı adam edemediler yazılım optimasyonu yonunden
artık android N (7.0) istikrarlı android goruruz umuduyla (gerçi oda aynı olur ya) gorecegız sene sonuna dogru


En temiz android sürüm numaraları 2.3.6 (gingerbread) 4.2.2 (jelly bean) 4.4.4 (kitkat) 5.1.1 (lollıpop) 6.0.1 (marshmallow)'dur gerisi hatalarla dolu sürümler'dir.
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alemburda34 3 yıl
5.1 kullanan bayaa kullanıcı var. Bu işin sonu yok ayrıca.
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nexon88 3 yıl
Costum rom lar daha iyi olabilir mi güncelleme almayan telefon için
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