Android 6.0 kullanımında büyük sıçrama

Google’ın hizmetlerine erişimi temel alarak hazırladığı aylık Android kullanım oranları grafiği, geçen ay önemli değişimlere sahne oldu. Gerek yeni cihazlar gerekse güncellemeler, Android 6.0 sürümünü biraz daha yukarı çekmiş görünüyor.

Tabloya göre, Android 6.0 işletim sisteminin kullanım oranı yüzde 7.5 seviyesine çıkmış ve aradan geçen 8 ayın sonunda nihayet yüzde 5 barajını geçebilmiş. 1 ayda sürüm 3 puan artarken, oran bazında ise yüzde 100 olmuş.

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Sürümün artması elbette diğer sürümlerden yiyerek gerçekleşiyor. Android 2.3.x Gingerbread sürümü 0.4 puan düşerek yüzde 2.2 olmuş. Android Jelly Bean sürümleri ise 1.2 puan kaybı ile yüzde 20.1 seviyesinde. Kitkat sürümü de yaklaşık 1 puan kayıpla yüzde 32.5 seviyesinde.

Android Lollipop sürümü ise ısrarla yerinde saymaya devam ediyor. Sürüm sadece 0.2 puan kaybetmiş ve 35.6 ile halen ekosistemin lideri durumunda. Kısa süre içerisinde Android N sürümünün kullanıma sunulması beklendiği için, Android 6.0 sürümünün yüzde 30 seviyelerine çıkması imkansız gibi görünüyor.