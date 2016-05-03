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Yeni bir Android zararlısı, Chrome güncellemesi gibi görünüyor

Her gün yeni bir siber saldırı türü ile karşılaşıyoruz. Saldırganlar, kullanıcıyı en ikna edici şeklinde kandırmanın yollarını arıyor ve ilginç yöntemler ortaya koyuyor.
3 yıl
3,9b
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir Android zararlısı, Chrome güncellemesi gibi görünüyor

Toplam cihaz sayısı ile iki milyar rakamını geride bırakan Android ekosistemi, kötü niyetli hackerların artık bir numaralı adresi haline geldi. Her gün farklı bir saldırı yöntemi keşfediliyor ve bunun daha da artacağı tahmin ediliyor.

Bir güvenlik firması tarafından keşfedilen saldırı yöntemi, Chrome uygulamasının bir güncellemesi gibi kendisini gösteriyor ve kullanıcıyı kandırmaya çalışıyor. Güncelleme, resmi bir Google veya Android sayfası gibi tasarlanmış web siteleri üzerinde barınıyor. Kullanıcının bu siteyi ziyaretinde, güncelleme yapması için zorlanıyor ve eğer harici kaynaklardan yükleme seçeneği açık ise, güncelleme kolayca kuruluyor.

Zararlı yazılım kurulduktan sonra, çağrı kayıtlarını, tarayıcı geçmişini, SMS mesajları takip ediyor ve elde ettiği verileri uzaktaki sunuculara aktarıyor. Güncelleme kurulum esnasında cihazda virüs programı olup olmadığını da denetliyor ve varsa sistemden kaldırmayı deniyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi"

Yazılımın yetenekleri bununla da sınırlı değil. Kullanıcı Google Play mağazasına bağlandığı zaman, kredi kartı bilgilerini istiyor ve giriş ekranındaki işlemler tamamlandıktan sonra ekran görüntüsünü alarak yine uzak sunuculara gönderiyor.

Zararlı yazılımdan, sadece cihazı fabrika ayarlarına döndürerek kurtulabiliyorsunuz. Bunun haricinde herhangi bir müdahale fayda etmiyor. Bu bakımdan kullanıcıların harici kaynaklardan uygulama kurulmasına izin vermemesi ve güncellemeleri mağaza uygulaması üzerinden yapması tavsiye ediliyor. 

 

http://bgr.com/2016/05/02/android-malware-chrome-update-text-messages-banking-information/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 3 yıl en beğenilen
Birazcik akli olan guncellemenin sadece Google Play Store dan yapilacagini bilir
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MegaWolt38 3 yıl
Android in bu alanda da en güvensiz olduğu aşikar.
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Guest-B2B7A0AF7 3 yıl
APK veya root gibi işlere bulaşanlar virüsüde yer cihazıda bozar :D
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Yürüyen Ölü 3 yıl Guest-B2B7A0AF7
CyberMachine
APK veya root gibi işlere bulaşanlar virüsüde yer cihazıda bozar :D

Asıl telefonunu rootlayıp adaway kullananlar bu tarz reklam virüslerine denk gelmiyorlar. Harici yerden dosyaların apk ları ile program kurunca, androidi rootlu kullanınca hiçbirşey olmaz. Eğer telefon kullanılamaz duruma gelirse o kullanıcının cahilliğidir. Rootsuz android amatörü eğlendirir.
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kadirirdem 3 yıl
aklı olan bu tongaya düşmez...
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
Bir ara akrabaların hepsinin telefonundaki tarayıcının javaspcrt'ine virüs bulaşmıştı. tarayıcı ile hiç bir yere girilmiyordu anında başka bir sayfaya yönlendiriyor ve virüs var temizle gibi saçma sapan şeyler çıkartıyordu. telefonu fabrika ayarına döndersen bile gitmiyor ve tarayıcıyı kullanmak imkansız kılıyordu. Javaspcrt'i kapa-aç yapıp tarayıcının ön belleğini temizleyince kurtardım telefonları. Arada bazen başka evlerdeki wifi ağına bağlanınca bende de çıkıyor.
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senersongur 3 yıl
Link var mıdır? Bir bakalım neymiş.
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***Leopard*** 3 yıl en beğenilen
Birazcik akli olan guncellemenin sadece Google Play Store dan yapilacagini bilir
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asosyal mühendis 3 yıl
Bir ara görmüştüm direk tarayıcıyı kapattım. Ne güncellemesi la.

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