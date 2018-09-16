Android 9 sürümüne sahip Pocophone F1 geekbench testlerinde görüldü

Xiaomi,22 Ağustos tarihinde tanıttığı Snapdragon 845 yongasetine sahip en ucuz akıllı telefon Pocophone F1 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Türkiye ise firma tarafından sonradan gelen bir güncelleme ile cihazın satışa çıkacağı ülkeler listesinden kaldırıldı. Şimdi ise Xiaomi'nin ucuz amiral gemisi modelini Android'in yeni versiyonuna yükseltmek için çalıştığını görüyoruz. Android 9.0 Pie sürümüne sahip Pocophone F1 ise Geekbench testleri ile ortaya çıktı.
Android 9 Pie güncellemesi henüz hazır değil
Görüntülenen Geekbench testlerine göre Pocophone F1'in performansının düştüğü görülüyor. Android Oreo sistemindeki test sonuçlarından hem tek çekirdek hem de çok çekirdek testinde yaklaşık olarak %17 oranında daha düşük sonuçlar alan cihaz yazılımın henüz hazır olmadığını gösteriyor. Xiaomi tarafından henüz resmi açıklama yapılmasa da ucuz amiral gemisini için Android 9.0 Pie güncellemesinin yakında dağıtılmaya başlanması bekleniyor.
Pocophone F1 özellikleri
- Ekran: 6.18 inç boyutunda 2246 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü18.7: 9 formatındaçentikli IPS LCD ekran
- Boyut ve ağırlık: 155.5 x 75,2 x 8.8 mm ~ 182 g
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
- RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR4X
- Depolama kapasitesi: microSD kart ile artırılabilir 64, 128 ve 256 GB
- Arka kamera: 12 MP (f/1.9) Sony IMX363 + 5 MP (f/2.0) Samsung
- Ön kamera: 20 MP
- Batarya: 4000 mAh (Quick Charge 3.0 destekli)
- Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi
https://www.gsmarena.com/pocophone_f1_spotted_on_geekbench_running_android_9_pie-news-33274.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birisinde %19.67 , diğerinde ise %19.74 performans artışı olmuş.
Umarım Android 9 alacak olan diğer telefonlarda da performans artışı olur da bize de faydası olur...
Bu gelse kaç yazar...
şu an için facebook bunu kullanmaya yavaş yavaş kademeli bir şekilde geliştirdiğini okudum ! bu süreçte google yazılımları ne şekilde bir yaklaşımda olacağını merak ediyorum, yapay zekanın yazacağı bir android sürümü düşünün bir daha açık ve hata güncellemesi içermeyecek bir şekilde çalışıyor ! nasıl olurdu derseniz saat gibi düzgün çalışan bir versiyonu bekliyoruz !
Senin döviz kurundan ve %25 ötv + %18 kdv + ötv nin kdvsi + %10 trt vergisinden haberin var mı?
Bundan önceki mi leri hep düşük bedelle ithalat gösterip az vergi verip ucuza sattılar, her seferinde aynı şeyleri beklemeyin ;)
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