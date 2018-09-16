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Android 9 sürümüne sahip Pocophone F1 geekbench testlerinde görüldü

Xiaomi geçtiğimiz ay tanıttığı Pocophone F1 için yazılım yükseltme çalışmalarına devam ediyor. Son gelen Geekbench sonuçları cihazın Android 9.0 için henüz hazır olmadığını gösteriyor.
8 ay
2,3b
1
19
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Xiaomi,22 Ağustos tarihinde tanıttığı Snapdragon 845 yongasetine sahip en ucuz akıllı telefon Pocophone F1 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Türkiye ise firma tarafından sonradan gelen bir güncelleme ile cihazın satışa çıkacağı ülkeler listesinden kaldırıldı. Şimdi ise Xiaomi'nin ucuz amiral gemisi modelini Android'in yeni versiyonuna yükseltmek için çalıştığını görüyoruz. Android 9.0 Pie sürümüne sahip Pocophone F1 ise Geekbench testleri ile ortaya çıktı.

Android 9 Pie güncellemesi henüz hazır değil

 Görüntülenen Geekbench testlerine göre Pocophone F1'in performansının düştüğü görülüyor. Android Oreo sistemindeki test sonuçlarından hem tek çekirdek hem de çok çekirdek testinde yaklaşık olarak %17 oranında daha düşük sonuçlar alan cihaz yazılımın henüz hazır olmadığını gösteriyor. Xiaomi tarafından henüz resmi açıklama yapılmasa da ucuz amiral gemisini için Android 9.0 Pie güncellemesinin yakında dağıtılmaya başlanması bekleniyor.

Pocophone F1 özellikleri

  • Ekran: 6.18 inç boyutunda 2246 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü18.7: 9 formatındaçentikli IPS LCD ekran 
  • Boyut ve ağırlık: 155.5 x 75,2 x 8.8 mm ~ 182 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
  • RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR4X
  • Depolama kapasitesi: microSD kart ile artırılabilir 64, 128 ve 256 GB
  • Arka kamera: 12 MP (f/1.9) Sony IMX363 + 5 MP (f/2.0) Samsung 
  • Ön kamera: 20 MP
  • Batarya: 4000 mAh (Quick Charge 3.0 destekli)
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi

https://www.gsmarena.com/pocophone_f1_spotted_on_geekbench_running_android_9_pie-news-33274.php Yorum Yaz
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Ryukk6193 8 ay en beğenilen
Acaba ne zaman soyguncu evofone firmasının Mi storedaki şişirilmiş fiyatlarını haber yapacaksınız daha mağaza açılmadan haber yapmıştınız lütfen bu rezilliğide haber yapın....
Acaba ne zaman soyguncu evofone firmasının Mi storedaki şişirilmiş fiyatlarını haber yapacaksınız daha mağaza açılmadan haber yapmıştınız lütfen bu rezilliğide...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Ryukk6193 8 ay muratai
O zaman Xiaomi f/p cihazlarıdır lafınıda bidaha ağızlarına almasınlar 5.400 liraya Mi8 satıyolar o fiyata ikinci el iphone x sıfır samsung türkiye garantili s serisi cihazlar alınır milletin aklıyla dalga geçmesinler....
O zaman Xiaomi f/p cihazlarıdır lafınıda bidaha ağızlarına almasınlar 5.400 liraya Mi8 satıyolar o fiyata ikinci el iphone x sıfır samsung türkiye garantili s ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
ouzqan 8 ay
Yurtdışından şundan 4-5 tane getirtmek lazım.
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vampirelf 8 ay
s9+ bile 4600 lira iken sen kimsin 5000 fiyat biçiyon evobt şayomi abi, s9 yurt dışı fiyatı 800 $ bizde 4600 mi8 500 dolar sizde 5400 siz milleti aptal mi sandiniz..Bunu anca %52 lik kesim alır
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OverClocK1ng 8 ay
İki tabloda da hemen hemen eşit bi yükselme var.
Birisinde %19.67 , diğerinde ise %19.74 performans artışı olmuş.
Umarım Android 9 alacak olan diğer telefonlarda da performans artışı olur da bize de faydası olur...
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Krone 8 ay OverClocK1ng
Performans artışı mı ? Kırmızı olan Android 9.0 Poco F1
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Kerim5100 8 ay
128GB Mi8 5399TL
Bu gelse kaç yazar...
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K_Spartakus 8 ay
Telefon alacaksam ki eğer bu telefonu Türkiye'den almam. Yurt dışından aldırırım karlı çıkarım. Ve aldıracaksam da xiaomi aldırırım.
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SEO-Uzmanı 8 ay
program kodlama hatalarını düzelten bir yapay zeka geliştirildiğini duymuştum,
şu an için facebook bunu kullanmaya yavaş yavaş kademeli bir şekilde geliştirdiğini okudum ! bu süreçte google yazılımları ne şekilde bir yaklaşımda olacağını merak ediyorum, yapay zekanın yazacağı bir android sürümü düşünün bir daha açık ve hata güncellemesi içermeyecek bir şekilde çalışıyor ! nasıl olurdu derseniz saat gibi düzgün çalışan bir versiyonu bekliyoruz !
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ladomfc61 8 ay
Ulan telefon android 9 da snapdragon 835 performansi veriyi
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mu5tafa 8 ay
Sözde en ucuz ama xiaomi İstanbul mağazasında 4000 tl ye satılacak diyorlar.. Yurtdışında kendinden 2 kat pahalı telefonlarla aynı fiyata yani. Türkleri enayi mi sanıyor bu Çinliler..
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mert1907 8 ay
Huawei olsun Xiaomi olsun hem kendi markalarını yükseltiyorlar hem de yan ürünlerini. Daha biz nerelerdeyiz.
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Ryukk6193 8 ay en beğenilen
Acaba ne zaman soyguncu evofone firmasının Mi storedaki şişirilmiş fiyatlarını haber yapacaksınız daha mağaza açılmadan haber yapmıştınız lütfen bu rezilliğide haber yapın....
1 Yanıt Yanıtla +16
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muratai 8 ay Ryukk6193
Ryukk6193
Acaba ne zaman soyguncu evofone firmasının Mi storedaki şişirilmiş fiyatlarını haber yapacaksınız daha mağaza açılmadan haber yapmıştınız lütfen bu rezilliğide haber yapın....

Senin döviz kurundan ve %25 ötv + %18 kdv + ötv nin kdvsi + %10 trt vergisinden haberin var mı?
Bundan önceki mi leri hep düşük bedelle ithalat gösterip az vergi verip ucuza sattılar, her seferinde aynı şeyleri beklemeyin ;)
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