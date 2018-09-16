Android 9 sürümüne sahip Pocophone F1 geekbench testlerinde görüldü

Xiaomi,22 Ağustos tarihinde tanıttığı Snapdragon 845 yongasetine sahip en ucuz akıllı telefon Pocophone F1 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Türkiye ise firma tarafından sonradan gelen bir güncelleme ile cihazın satışa çıkacağı ülkeler listesinden kaldırıldı. Şimdi ise Xiaomi'nin ucuz amiral gemisi modelini Android'in yeni versiyonuna yükseltmek için çalıştığını görüyoruz. Android 9.0 Pie sürümüne sahip Pocophone F1 ise Geekbench testleri ile ortaya çıktı.

Android 9 Pie güncellemesi henüz hazır değil

Görüntülenen Geekbench testlerine göre Pocophone F1'in performansının düştüğü görülüyor. Android Oreo sistemindeki test sonuçlarından hem tek çekirdek hem de çok çekirdek testinde yaklaşık olarak %17 oranında daha düşük sonuçlar alan cihaz yazılımın henüz hazır olmadığını gösteriyor. Xiaomi tarafından henüz resmi açıklama yapılmasa da ucuz amiral gemisini için Android 9.0 Pie güncellemesinin yakında dağıtılmaya başlanması bekleniyor.

Pocophone F1 özellikleri

Ekran: 6.18 inç boyutunda 2246 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü18.7: 9 formatındaçentikli IPS LCD ekran

6.18 inç boyutunda 2246 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü18.7: 9 formatındaçentikli IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 155.5 x 75,2 x 8.8 mm ~ 182 g

155.5 x 75,2 x 8.8 mm ~ 182 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR4X

6 GB veya 8 GB LPDDR4X Depolama kapasitesi: microSD kart ile artırılabilir 64, 128 ve 256 GB

microSD kart ile artırılabilir 64, 128 ve 256 GB Arka kamera: 12 MP (f/1.9) Sony IMX363 + 5 MP (f/2.0) Samsung

12 MP (f/1.9) Sony IMX363 + 5 MP (f/2.0) Samsung Ön kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 4000 mAh (Quick Charge 3.0 destekli)

4000 mAh (Quick Charge 3.0 destekli) Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi

https://www.gsmarena.com/pocophone_f1_spotted_on_geekbench_running_android_9_pie-news-33274.php