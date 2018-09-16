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Facebook, insan hakları politikası için yönetici arayışına başladı

Geçtiğimiz ay Myanmarlı askeri yetkililere ve katliama destek verenlere karşı ağır hareket ettiği için eleştirilen Facebook, insan hakları politikasını yönetmek ve hızla uygulamak için yönetici arıyor
8 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Myanmar ordusunun Arakan'da soykırım amaçlı sistematik saldırılar düzenlediğini duyurmuş ve BM'nin açıklamasından sonra Facebook; Myanmarlı askeri yetkililer ile katliama destek veren kişi ve kurumlara ait Facebook hesaplarını kapatmıştı. Buna karşılık sosyal medya devinin bu konuda müdahalesinin bir hayli geç olması eleştirilmişti. Eleştirileri değerlendiren ve benzer bir durumun tekrar yaşanmasını istemeyen Facebook, insan hakları politikası için yönetici arayışına başladı.


Bütün ihlal iddialarını değerlendirecek 

Facebook'un kariyer biriminde yer alan ilanda İnsan Hakları Politikası Müdürü unvanıyla aranan kişi için gereksinimler listesine ve iş tanımına yer verilmiş. Öncelikle söz konusu pozisyona gelecek kişinin deneyimli olmasını arayan Facebook, başvuran kişilerin insan hakları konusunda en az 12 yıllık bir deneyime sahip olmasını ve teknolojiyi yakından takip etmesini istiyor. 


Şirketin belirttiği iş tanımına göre yönetici; Facebook'taki soruşturmalar ve kullanıcı şikayetlerini kamu politikaları ve insan hakları açısından değerlendirecek ve şirketin insan hakları politikasının uygulayıcısı olacak. Devletler, bireyler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ileri sürülen bütün insan hakları ihlali iddialarını değerlendireceğini belirten şirket, pozisyona gelecek olan kişinin bu değerlendirme sürecinin başındaki isim olacağını da vurguluyor.



https://www.facebook.com/careers/v2/jobs/a0I1H00000MAQObUAP Yorum Yaz
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ouzqan 8 ay
FAcebook haberlerinin sonu gelmiyor. Kesin bunlar için işler kötüye gidiyor.
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