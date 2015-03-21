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Android Auto resmen başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Auto resmen başlıyor

Google'ın araç içi eğlence sistemlerine yönelik olarak geliştirdiği Android Auto, otomobil sektörü tarafında kendisine yavaş yavaş yer bulmaya başlıyor. Ancak akıllı telefon tarafında henüz bir hareketlilik bulunmuyordu. Google bu taraftaki eksikliği de giderdi.
Firmanın uygulama mağazasına yüklediği Android Auto uygulaması akıllı telefonlar ile araç içi eğlence sistemleri arasındaki bağı kuracak. Bunun için akıllı telefonların en az Android 5.0 sürümü taşıması, eğlence sisteminin de Android Auto desteği sunması gerekiyor.
Uygulama Bluetooth üzerinden eğlence sistemine bağlandıktan sonra özel olarak hazırlanmış arayüz hem telefon ekranına hem de eğlence sisteminin ekranına yerleşiyor ve yönetim bu arayüzden yapılıyor.
Çağrı cevaplama, adım adım navigasyon, müzik dinleme gibi çekirdek fonksiyonların yanında Spotify, Skype, iHeartRadio, NPR One, Google Play Music, TuneIn Radio, Kik ve Hangouts gibi müzik yayını ve mesajlaşma uygulamaları da sisteme entegre edilmiş durumda.
Şimdilik uygulama sadece ABD'de geçerli ve Android Auto ile uyumlu Pioneer hariç bir araç içi eğlence sistemi piyasaya süren çıkmadı. Bu bakımdan entegrasyonun tam olarak yerleşmesi için gelecek yıla kadar beklememiz gerekecek.


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imdrlst 4 yıl
yuh android 5 nedir yav kac tane telefon tablet daha android 5 e gectiki
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HydroAcidX 4 yıl
İşte bekledigim buydu. En kısa zamanda ülkemize açılması dileğiyle.
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napolyon94 4 yıl
Android 5 nedir yahu ? Bari 4.4 isteseydi.
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homeedition88 4 yıl
Ya google once su harita uygulamasini Beta'dan cikartsin bir zahmet olmazsa.
1 Yanıt Yanıtla +2
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khytr89 4 yıl homeedition88
homeedition88
Ya google once su harita uygulamasini Beta'dan cikartsin bir zahmet olmazsa.

Iste o yemez.. cunku uydu sinyali yanlis yonlerdirirse millet google maps i dava eder.. adamla "bu betadir" diyip isten yirtmaya calisiyor ki bencede mantikli cok da guvenli olmuyor bu gps mevzusu :)
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