Android Auto resmen başlıyor

Google'ın araç içi eğlence sistemlerine yönelik olarak geliştirdiği Android Auto, otomobil sektörü tarafında kendisine yavaş yavaş yer bulmaya başlıyor. Ancak akıllı telefon tarafında henüz bir hareketlilik bulunmuyordu. Google bu taraftaki eksikliği de giderdi.

Firmanın uygulama mağazasına yüklediği Android Auto uygulaması akıllı telefonlar ile araç içi eğlence sistemleri arasındaki bağı kuracak. Bunun için akıllı telefonların en az Android 5.0 sürümü taşıması, eğlence sisteminin de Android Auto desteği sunması gerekiyor.

Uygulama Bluetooth üzerinden eğlence sistemine bağlandıktan sonra özel olarak hazırlanmış arayüz hem telefon ekranına hem de eğlence sisteminin ekranına yerleşiyor ve yönetim bu arayüzden yapılıyor.

Çağrı cevaplama, adım adım navigasyon, müzik dinleme gibi çekirdek fonksiyonların yanında Spotify, Skype, iHeartRadio, NPR One, Google Play Music, TuneIn Radio, Kik ve Hangouts gibi müzik yayını ve mesajlaşma uygulamaları da sisteme entegre edilmiş durumda.

Şimdilik uygulama sadece ABD'de geçerli ve Android Auto ile uyumlu Pioneer hariç bir araç içi eğlence sistemi piyasaya süren çıkmadı. Bu bakımdan entegrasyonun tam olarak yerleşmesi için gelecek yıla kadar beklememiz gerekecek.



