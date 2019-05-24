Android Go telefonu Alcatel 1 satışa çıktı

Düşük donanımlı telefonlar barındıran Android Go programı giderek kalabalıklaşıyor. Bunlardan birisi olan Alcatel 1 modeli ülkemizde satışa sunuldu. Android Go programının karakteristik donanımını barındıran telefon cazip bir fiyat etiketine sahip.
Alcatel 1 özellikleri ve fiyatı
Alcatel 1 modelinde 5 inçlik 480x960 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Bugün böyle çözünürlük mü kaldı diyebilirsiniz ancak halen gelişmekte olan ülke pazarlarında rağbet görüyor. Ekran 18:9 formata sahip.Ayrıca Bkz. "Dünyada en fazla kripto para ticareti yapan ülkelerden birisi Türkiye"
4 çekirdekli MediaTek 6739 yonga setinin güç verdiği model 1GB RAM ve 8GB arttırılabilir kapasite ile gelecek. Arka kısımda 5MP (yazılımla 8MP) ön kısımda ise 2MP çözünürlüğünde (yazılımla 5MP) özçekim kamerası mevcut. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo Go. 2000mAh kapasiteli batarya microUSB üzerinden şarj ediliyor.
Telefonda Social Mode adın verilen sezgisel bir fotoğraf paketine yer verilmiş. Photo Booth kullanıcıların fotoğraf kabininde gibi çekim yapmasını sağlıyor. Social Square kullanıcılar hâli hazırda çektikleri fotoğrafları görüntülerken kamera vizörünü açık tutuyor. Instant Collage fotoğraflardan anlık kolaj yapabiliyor. One-Handed Mode ise kullanıcıların kendi rahatlıklarına göre ayarlayabilecekleri bir arayüz sayesinde tek elleriyle hızlı çekimler yapabilmelerini sağlıyor. Alcatel 1'in fiyatı 699 TL olarak belirlenmiş durumda.
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Fiyatinin sacmaligi bir kenara bu cozunurluk ve islemciye elbette 1 GB RAM tek sekmelik tek uygulamalik islerde idealdir. Go surumu bazi optimizasyonlari ve daha az yer kaplasa da sonucta bu tur cihazlar Turkiye icin bir esprisi de yoktur ... Vergiler vs boyle yuksek olunca zaten o fiyata saglam guzel orta seviye normal Android li bir cihaz bolca vardir.
Neyin kafasidir bu :) ?
Kim kimle dalga geciyor :) ?
Geciren gecirene :D :)) ...
Android 8.1 li olmasindan iskilendim kisa bir arastirma ve SOK SOK SOK !
trustedreviews.com/...
Bu cihaz megerse TAM 12 ay once zaten planlanmis ve cikartilmis kisa surede ... Yani bu cihaz kesinlikle satilmayan veya elden gecmis tekrardan paketlenmis anlasilan . Daha da onemlisi gecen yilin fiyati 12 ay sonra her markada oldugu gibi perakende magaza fiyati kabaca yariya da iner ... Bir de bu cihazin toplu alim fiyatini dusunun !
Bariz belli oldugu uzere ortada saglam bir KAZIK var. Vergi vesairelerle filan aciklanmayacak turden bir KAZIK ! ...
Bari kutusundan Android 9 GO ile ciksaydi. Anlasilan stokta kalan depolarda curumeye yuz tutmuslari Turkiye'ye kazik fiyatdan KAKALAMISLAR ....
Baska izahati olamaz...