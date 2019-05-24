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Android Go telefonu Alcatel 1 satışa çıktı

Son dönemde telefon fiyatlarının başını alıp gitmesi ile birlikte giriş seviyesi telefonları daha çok görür olduk. Kısıtlı donanımı uygun fiyata sunan Alcatel 1 buna son örnek.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,1b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Düşük donanımlı telefonlar barındıran Android Go programı giderek kalabalıklaşıyor. Bunlardan birisi olan Alcatel 1 modeli ülkemizde satışa sunuldu. Android Go programının karakteristik donanımını barındıran telefon cazip bir fiyat etiketine sahip.

Alcatel 1 özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1 modelinde 5 inçlik 480x960 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Bugün böyle çözünürlük mü kaldı diyebilirsiniz ancak halen gelişmekte olan ülke pazarlarında rağbet görüyor. Ekran 18:9 formata sahip.

Ayrıca Bkz. "Dünyada en fazla kripto para ticareti yapan ülkelerden birisi Türkiye"

4 çekirdekli MediaTek 6739 yonga setinin güç verdiği model 1GB RAM ve 8GB arttırılabilir kapasite ile gelecek. Arka kısımda 5MP (yazılımla 8MP) ön kısımda ise 2MP çözünürlüğünde (yazılımla 5MP) özçekim kamerası mevcut. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo Go. 2000mAh kapasiteli batarya microUSB üzerinden şarj ediliyor.

Telefonda Social Mode adın verilen sezgisel bir fotoğraf paketine yer verilmiş. Photo Booth kullanıcıların fotoğraf kabininde gibi çekim yapmasını sağlıyor. Social Square kullanıcılar hâli hazırda çektikleri fotoğrafları görüntülerken kamera vizörünü açık tutuyor. Instant Collage fotoğraflardan anlık kolaj yapabiliyor. One-Handed Mode ise kullanıcıların kendi rahatlıklarına göre ayarlayabilecekleri bir arayüz sayesinde tek elleriyle hızlı çekimler yapabilmelerini sağlıyor. Alcatel 1'in fiyatı 699 TL olarak belirlenmiş durumda.

 

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smart1978 2 hf. en beğenilen
Buna telefon demiyorum SAF vergi otv vs derim . Vergi arasi telefoncuk gibi :)
Fiyatinin sacmaligi bir kenara bu cozunurluk ve islemciye elbette 1 GB RAM tek sekmelik tek uygulamalik islerde idealdir. Go surumu bazi optimizasyonlari ve daha az yer kaplasa da sonucta bu tur cihazlar Turkiye icin bir esprisi de yoktur ... Vergiler vs boyle yuksek olunca zaten o fiyata saglam guzel orta seviye normal Android li bir cihaz bolca vardir.
Neyin kafasidir bu :) ?
Kim kimle dalga geciyor :) ?
Geciren gecirene :D :)) ...
Android 8.1 li olmasindan iskilendim kisa bir arastirma ve SOK SOK SOK !
trustedreviews.com/...
Bu cihaz megerse TAM 12 ay once zaten planlanmis ve cikartilmis kisa surede ... Yani bu cihaz kesinlikle satilmayan veya elden gecmis tekrardan paketlenmis anlasilan . Daha da onemlisi gecen yilin fiyati 12 ay sonra her markada oldugu gibi perakende magaza fiyati kabaca yariya da iner ... Bir de bu cihazin toplu alim fiyatini dusunun !
Bariz belli oldugu uzere ortada saglam bir KAZIK var. Vergi vesairelerle filan aciklanmayacak turden bir KAZIK ! ...
Bari kutusundan Android 9 GO ile ciksaydi. Anlasilan stokta kalan depolarda curumeye yuz tutmuslari Turkiye'ye kazik fiyatdan KAKALAMISLAR ....
Baska izahati olamaz...
Buna telefon demiyorum SAF vergi otv vs derim . Vergi arasi telefoncuk gibi :)Fiyatinin sacmaligi bir kenara bu cozunurluk ve islemciye elbette 1 GB RAM te...
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Yanıtla +7
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abboww 2 hf.
Bende alcatel a3 var 2. Telefon olarak kullanıyorum sakın almayın şişiyor şuan kullanılamaz halde kasıyor ve ekran süresi 3 saat bile değil
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SEO-Uzmanı 2 hf.
bu saatten sonra 720p'nin altı asla kabul edilemez !
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cryzboy43 2 hf.
fiyat 700 se eleştirilicek nokta niye 1s deyilde bunu getırmışler -
10$ fark var ama ciddi spec farkı var keşke onu satsalar 700 e
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Smashed 2 hf.
2013 de cıkan discovery den pek farkı yok gibi fiyat'ta aynı. Lakin aradan 6 sene geçti 😂 teknoloji adamlarda ucuzluyor bizde pahalanıyor....
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SEO-Uzmanı 2 hf.
1700TL ye çöp kütüsü !
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ekrem71 2 hf. SEO-Uzmanı
TÜrkiye fiyatı 699TL.
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edgar1899 2 hf.
ÖTV, KDV, Bandrol ücreti, Distribütör karı, Son satıcı karı.
Bunların hepsini çıkarın adamlar 50 dolara telefon üretmiş sadece 50 dolar. Kim ne bekler de eleştirir 50 dolarlık telefonu
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Ohol Oula 2 hf. edgar1899
Karı lafı çok kaba olmadı mı? Bayan desen ona da razıyım. Bir kadın olarak rahatsız oldum
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babapars 2 hf. edgar1899
Arkadas "kâr" demek istemiş
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V4LKyR 2 hf.
700 TL... Türkiye fiyatı 1999 TL olur.
(Namütenahi bir latife anlayışım vardır)
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ekrem71 2 hf. V4LKyR
TÜrkiye fiyatı 699TL. Virgül nedeniyle tam anlaşılmıyor
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grafman09 2 hf.
Çok az parası olan, telefonu alo demek, lazım olursa internete bakarım diyenler için üretilmiş bir cihaz.. Evet belki daha ucuza satılabilir, Ama sen Türk'sün sana kazık geçirmeden satmazlar!!! Eğer sen zenginsen iş başka,, vergi de vermezsin, vergi borcunu sildirirsin.. İki yüzlü siteme sahipken.. Bu cihaz bazı yorum özürlülerin dediği gibi ÇÖP değil, Süper Lüx türk telefonu diyebilirsiniz!!
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smart1978 2 hf. en beğenilen
Buna telefon demiyorum SAF vergi otv vs derim . Vergi arasi telefoncuk gibi :)
Fiyatinin sacmaligi bir kenara bu cozunurluk ve islemciye elbette 1 GB RAM tek sekmelik tek uygulamalik islerde idealdir. Go surumu bazi optimizasyonlari ve daha az yer kaplasa da sonucta bu tur cihazlar Turkiye icin bir esprisi de yoktur ... Vergiler vs boyle yuksek olunca zaten o fiyata saglam guzel orta seviye normal Android li bir cihaz bolca vardir.
Neyin kafasidir bu :) ?
Kim kimle dalga geciyor :) ?
Geciren gecirene :D :)) ...
Android 8.1 li olmasindan iskilendim kisa bir arastirma ve SOK SOK SOK !
trustedreviews.com/...
Bu cihaz megerse TAM 12 ay once zaten planlanmis ve cikartilmis kisa surede ... Yani bu cihaz kesinlikle satilmayan veya elden gecmis tekrardan paketlenmis anlasilan . Daha da onemlisi gecen yilin fiyati 12 ay sonra her markada oldugu gibi perakende magaza fiyati kabaca yariya da iner ... Bir de bu cihazin toplu alim fiyatini dusunun !
Bariz belli oldugu uzere ortada saglam bir KAZIK var. Vergi vesairelerle filan aciklanmayacak turden bir KAZIK ! ...
Bari kutusundan Android 9 GO ile ciksaydi. Anlasilan stokta kalan depolarda curumeye yuz tutmuslari Turkiye'ye kazik fiyatdan KAKALAMISLAR ....
Baska izahati olamaz...
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