Android Go telefonu Alcatel 1 satışa çıktı

Düşük donanımlı telefonlar barındıran Android Go programı giderek kalabalıklaşıyor. Bunlardan birisi olan Alcatel 1 modeli ülkemizde satışa sunuldu. Android Go programının karakteristik donanımını barındıran telefon cazip bir fiyat etiketine sahip.

Alcatel 1 özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1 modelinde 5 inçlik 480x960 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Bugün böyle çözünürlük mü kaldı diyebilirsiniz ancak halen gelişmekte olan ülke pazarlarında rağbet görüyor. Ekran 18:9 formata sahip.

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4 çekirdekli MediaTek 6739 yonga setinin güç verdiği model 1GB RAM ve 8GB arttırılabilir kapasite ile gelecek. Arka kısımda 5MP (yazılımla 8MP) ön kısımda ise 2MP çözünürlüğünde (yazılımla 5MP) özçekim kamerası mevcut. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo Go. 2000mAh kapasiteli batarya microUSB üzerinden şarj ediliyor.

Telefonda Social Mode adın verilen sezgisel bir fotoğraf paketine yer verilmiş. Photo Booth kullanıcıların fotoğraf kabininde gibi çekim yapmasını sağlıyor. Social Square kullanıcılar hâli hazırda çektikleri fotoğrafları görüntülerken kamera vizörünü açık tutuyor. Instant Collage fotoğraflardan anlık kolaj yapabiliyor. One-Handed Mode ise kullanıcıların kendi rahatlıklarına göre ayarlayabilecekleri bir arayüz sayesinde tek elleriyle hızlı çekimler yapabilmelerini sağlıyor. Alcatel 1'in fiyatı 699 TL olarak belirlenmiş durumda.