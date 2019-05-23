Dünyada en fazla kripto para ticareti yapan ülkelerden birisi Türkiye

Bankaların yüksek komisyon ve yavaş transfer hızlarına tepki olarak doğan kripto paralar bugün bankacılık sektörünün pek etkileyemedi ancak kendi ekosistemini kurmayı başardı. Hemen her ülkede kripto para borsası ve yatırımcısı mevcut hale geldi.

Giderek artıyor

DataLight tarafından dünyanın en büyük 100 kripto para borsası trafiği incelenmiş ve gelen ziyaretçi trafiği ülkelere göre paylaştırılmış. Sonrasında en çok ziyaretçi gönderen 20 ülke listelenmiş.

Listeye göre ABD toplamda aylık 22.2 milyon ziyaretçi ile açık ara lider durumda. Aslında Asya ülkelerinin kripto paralara daha çok ilgisinin olduğu biliniyor ancak listede genelde VPN kullanıldığı için Çin’in yer almadığını belirtelim.

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Japonya 6.1 milyon, Güney Kore ise 5.7 milyon aylık ziyaretçi ile listenin üst sıralarında. Bu ülkeler haricinde 5 milyon ziyaretçiyi geçen olmadığını belirtmek gerek. Avrupa’da İngiltere 3.89 milyon ziyaretçi ile lider durumda. Ülkemiz ise aylık 2.4 milyon ziyaretçi ile dokuzuncu sıraya yerleşmiş.

Elbette verilen bu rakamlar ziyaretçi bazında yani bunların ne kadarı alım satım yapıyor veya ne kadarı kripto para yatırma çekme işlemi yapıyor belirsiz. Bu bakımdan net bir veri elde etmek zor. Bununla birlikte Türkiye, Ukrayna ve Meksika’nın yerel para birimindeki büyük dalgalanma nedeniyle vatandaşların kripto paraları güvenli liman olarak gördükleri vurgulanıyor.