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Dünyada en fazla kripto para ticareti yapan ülkelerden birisi Türkiye

Her gün dünyada daha fazla kişi kripto para kullanımını benimsiyor. Yapılan araştırmalar kripto para borsalarına olan ziyaretçi trafiğinin giderek arttığını gösteriyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bankaların yüksek komisyon ve yavaş transfer hızlarına tepki olarak doğan kripto paralar bugün bankacılık sektörünün pek etkileyemedi ancak kendi ekosistemini kurmayı başardı. Hemen her ülkede kripto para borsası ve yatırımcısı mevcut hale geldi.

Giderek artıyor

DataLight tarafından dünyanın en büyük 100 kripto para borsası trafiği incelenmiş ve gelen ziyaretçi trafiği ülkelere göre paylaştırılmış. Sonrasında en çok ziyaretçi gönderen 20 ülke listelenmiş.

Listeye göre ABD toplamda aylık 22.2 milyon ziyaretçi ile açık ara lider durumda. Aslında Asya ülkelerinin kripto paralara daha çok ilgisinin olduğu biliniyor ancak listede genelde VPN kullanıldığı için Çin’in yer almadığını belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Binance’den semazenli iftar etkinliği"

Japonya 6.1 milyon, Güney Kore ise 5.7 milyon aylık ziyaretçi ile listenin üst sıralarında. Bu ülkeler haricinde 5 milyon ziyaretçiyi geçen olmadığını belirtmek gerek. Avrupa’da İngiltere 3.89 milyon ziyaretçi ile lider durumda. Ülkemiz ise aylık 2.4 milyon ziyaretçi ile dokuzuncu sıraya yerleşmiş.

Elbette verilen bu rakamlar ziyaretçi bazında yani bunların ne kadarı alım satım yapıyor veya ne kadarı kripto para yatırma çekme işlemi yapıyor belirsiz. Bu bakımdan net bir veri elde etmek zor. Bununla birlikte Türkiye, Ukrayna ve Meksika’nın yerel para birimindeki büyük dalgalanma nedeniyle vatandaşların kripto paraları güvenli liman olarak gördükleri vurgulanıyor.


https://datalight.me/blog/researches/longread/how-are-crypto-traders-distributed-across-the-globe/ Yorum Yaz
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virtue28 2 hf. en beğenilen
Nerede yapıldığı da önemli.
Doğu da elektrik zaten kaçak kullanılıyor, kaçak trafolar kuruyorlar.
Haliyle bu iş çok karlı oluyor. Sera yerine ekran kartı çiftliği besliyorlar.
Nerede yapıldığı da önemli.Doğu da elektrik zaten kaçak kullanılıyor, kaçak trafolar kuruyorlar.Haliyle bu iş çok karlı oluyor. Sera yerine ekran kart...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Orange dragon 2 hf.
Çünkü kolay para peşindeyiz
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[A]narchy 2 hf.
paypal kapalı olunca satışlar btc üzerinden yürüyor ondandır
aptal aptal online payment sistemlerin yarısı fahiş fiyatlarda komisyon alıyor
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insanikamil 1 hf.
bayılırız böyle popüler olan şeylere atlamaya
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Rindaman 1 hf.
Coin ticareti dediğin zaman işin içine borsa ve teknik analiz giriyor.
İnsanımız bir koyup üç beş almayı çok seviyor. Tabi kendini sürünün kurdu sanıp millete hodl yaptıran kerameti kendinden menkul fenomenler sağolsun yine bir sürü vatandaş zarar etti.
Türk insanı karını almayıp hodl'da paraları yabancılara hediye ettiler anlayacağın.
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NeoizmTemsilcisi 1 hf. Rindaman
Hocam öyle her fenomenin dediğine arlanmamalı bence. Adam bi coini tavsiye mi etti git projeye nak güzelse yapıştır. Kötü mü çıktı proje kusura bakma ve direk uzaklaş oradan. Bence yatırım mantığı bu olmalı eğer o kadar da iyi bilmiyorsak ( mesela ben çok az biliyorum ).
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Arda 88 1 hf.
Akıllı adam iyi para kazanıyor. Para olsada alsa 1 tane Bitcoin.
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TheAssgardian 1 hf.
Yav sizin gibi başlık atanlara uyuz oluyorum. Ticaret yapan değil ziyaret eden. Bazı oyun editörleri de yapıyor uyuz oluyorum arkadaş.
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FuturisticTURK 1 hf.
Orta - uzun vadeli yatırımlarda biraz zekice davranıp güzel altcoinleri keşfedip yatırım yaparsanız 5 6 yıl sonra milyoner olabilirsiniz.Tabi o para birimini bulmak işin zor kısmı.
Kriptografinin gelecek olduğunu göremeyip balon diyenler gerçekten komiksiniz.Sadece para birimimiz değil gelecekte hemen her şeyimiz bu kriptografi ağıyla korunacak.
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JuliusStrasser 1 hf.
para aklamak isteyen mafya değilseniz veya yatırım yapıcak kaybetmeyi göze aldığınız tonlarca paranız yoksa kriptolarla uğraşmayın
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IhtiyarDelikanli 2 hf.
Bitcoin gelecektir baloncuları dinlemeyin
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Orange dragon 2 hf. sniper23
Haklısınız ama ben miningçilerden bahsettim.
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loradona 2 hf.
Kripto paraya da vergi gelir bakın yazıyorum buraya xd
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interwap 2 hf.
Listedeki ülkeleri nüfusla orantılarsak ilk 3'te olabiliriz.
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