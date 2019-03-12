Android Q işletim sistemi, Google Pixel 2 ile görüldü

Android Q için meraklı bekleyiş devam ediyor. Google’a ait işletim sisteminin yeni versiyonunda bizleri nelerin karşılayacağı hala tam olarak bilinmiyor ancak bunu öğrenmemize kısa bir zaman kaldığını söyleyebiliriz. Örneğin bugün Google Pixel 2 modeline ait bir Geekbench testi Android Q işletim sistemi ile birlikte listelendi.

Ayrıca Bkz.

"Samsung ucuz bir amiral gemisi peşinde"

Android Q’lu “walleye”

Test üzerinde ARM64 tabanlı bilinmeyen bir AOSP cihaz olarak görülse de anakart kısmında yazan walleye kod adının Pixel 2 modeline ait olduğunu biliyoruz. Yani Google Pixel 2’nin Android Q işletim sistemini deneme şansı yakalayan ilk modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak Pixel 2 test sonucunda tek çekirdekte 1856, çoklu çekirdekte ise 6307 puan almayı başarmış.

Android Q’nun beta ve geliştirici ön izleme sürümü hakkında pek çok tarih sızıntısı ortaya çıkıyor. Örneğin geçtiğimiz gün Android Q Beta programının başlatılma ihtimali üzerinde durulmuştu ama böyle bir olay gerçekleşmedi. Öğrendiğimiz tek net bilgi 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Google I/O konferansında Android Q’nun resmi olarak tanıtılacağı. Son olarak şu an için Android Q’nun sistem çapında karanlık mod özelliği dışında ne tür yenilikler içerdiğini de bilmediğimizi hatırlatalım.

https://www.gsmarena.com/google_pixel_2_caught_running_android_q-news-35948.php