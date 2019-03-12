Android Q işletim sistemi, Google Pixel 2 ile görüldü

Android Q’lu “walleye”
Test üzerinde ARM64 tabanlı bilinmeyen bir AOSP cihaz olarak görülse de anakart kısmında yazan walleye kod adının Pixel 2 modeline ait olduğunu biliyoruz. Yani Google Pixel 2’nin Android Q işletim sistemini deneme şansı yakalayan ilk modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak Pixel 2 test sonucunda tek çekirdekte 1856, çoklu çekirdekte ise 6307 puan almayı başarmış.
Android Q’nun beta ve geliştirici ön izleme sürümü hakkında pek çok tarih sızıntısı ortaya çıkıyor. Örneğin geçtiğimiz gün Android Q Beta programının başlatılma ihtimali üzerinde durulmuştu ama böyle bir olay gerçekleşmedi. Öğrendiğimiz tek net bilgi 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Google I/O konferansında Android Q’nun resmi olarak tanıtılacağı. Son olarak şu an için Android Q’nun sistem çapında karanlık mod özelliği dışında ne tür yenilikler içerdiğini de bilmediğimizi hatırlatalım.
https://www.gsmarena.com/google_pixel_2_caught_running_android_q-news-35948.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Skynet'te böyle başlamıştı en son John Connor'un anasını öldürmeye kalktı.
Android Q beta sahfasinda bile degildir internal alfa surumundedir. Birkac ay once de ilk sizdirilmisti xda da biri detayli incelemisti keza ...
Android Q ne uzerine odaklanilmis tam detayli bir bilgi pek yok sadece tek tuk ...
Android 8.1 ile batarya odaklanilirken Android 9 ile arayuz ve pil ve performans gibi bircok alanda iyilestirmeler yapilmistir.
Android Q icin resmi bir ifade ortada olmadigi beta safhasinda bile degilken ozellikle beklenen yeni API lerde entegre edilip aktive edilmediginden kessinlikle suan itibariyle ne olumlu ne de olumsuz bir yargiya varilmamalidir.
Beklemek gerekir ...
Sentetik programlar tam manasiyla da kapsamli fikir vermez ama kabaca da kiyaslamalarda anlamli olabilir...