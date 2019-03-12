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Android Q işletim sistemi, Google Pixel 2 ile görüldü

Android Q’nun tanıtılmasına kısa bir süre kaldı. Bugün ise Geekbench üzerinde Android Q işletim sistemi ile gelen Pixel 2 modelinin performans testi ortaya çıktı.
2 ay
5,8b
2
26
Cep İşletim Sistemleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q işletim sistemi, Google Pixel 2 ile görüldü
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Android Q için meraklı bekleyiş devam ediyor. Google’a ait işletim sisteminin yeni versiyonunda bizleri nelerin karşılayacağı hala tam olarak bilinmiyor ancak bunu öğrenmemize kısa bir zaman kaldığını söyleyebiliriz. Örneğin bugün Google Pixel 2 modeline ait bir Geekbench testi Android Q işletim sistemi ile birlikte listelendi.
Ayrıca Bkz. "Samsung ucuz bir amiral gemisi peşinde"

Android Q’lu “walleye”

Test üzerinde ARM64 tabanlı bilinmeyen bir AOSP cihaz olarak görülse de anakart kısmında yazan walleye kod adının Pixel 2 modeline ait olduğunu biliyoruz. Yani Google Pixel 2’nin Android Q işletim sistemini deneme şansı yakalayan ilk modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak Pixel 2 test sonucunda tek çekirdekte 1856, çoklu çekirdekte ise 6307 puan almayı başarmış.

Android Q işletim sistemi, Google Pixel 2 ile görüldü
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Android Q’nun beta ve geliştirici ön izleme sürümü hakkında pek çok tarih sızıntısı ortaya çıkıyor. Örneğin geçtiğimiz gün Android Q Beta programının başlatılma ihtimali üzerinde durulmuştu ama böyle bir olay gerçekleşmedi. Öğrendiğimiz tek net bilgi 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Google I/O konferansında Android Q’nun resmi olarak tanıtılacağı. Son olarak şu an için Android Q’nun sistem çapında karanlık mod özelliği dışında ne tür yenilikler içerdiğini de bilmediğimizi hatırlatalım.


https://www.gsmarena.com/google_pixel_2_caught_running_android_q-news-35948.php Yorum Yaz
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pUnduli 2 ay
AI ayağına eskiden kendileri metrik toplamak için işlem gücü harcarken şimdi o işi cihazlara ittirecekler, ne güzel her cihaz it gibi çalışıp Google'a şelale gibi veri aktaracak.
Skynet'te böyle başlamıştı en son John Connor'un anasını öldürmeye kalktı.
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benhuraxu 2 ay
İşlemciler sd835 frekanslar 2.45ghz diye geçiyor. Android Q'da neye odaklanıldığinı bilmiyorum ama Geekbench paylaşıldığında özellikle saf performans beklentisi oluşuyor.
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benhuraxu 2 ay
Pixel 2 ile aynı donanıma sahip olan mi 6 yı kullanıyorum. Onda geekbench testinde tek çekirdekte 1932 puan alıyor. Pixel 2, 8.0 ve 9.0 yüklü iken kaç puan alıyordu bilmiyorum ama Android Q ile etkileyici bir puan alamamış görünüyor. Android Q stabil değil henüz ama stabil halinde ne kadar farkeder meçhul.
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smart1978 2 ay benhuraxu
Islemci hizi yuksek ihtimalle Pixel 2 lerdeki gibi dusuk degildir. Yanlis hatirlamiyorsam Pixel ve Nexus cihazlarinda kullanilan islemciler hep under clocked . Elbette custom kernel ler ile gercek hizina ulasilabilir de ama pratikte burada onemli olan arayuz akiciligi ve genel kullanim olunca temiz sade arayuz olmasi ile pek te ihtiyac duyulmuyor. Cok eskimis cihazlarda elbette mantiklidir ...
Android Q beta sahfasinda bile degildir internal alfa surumundedir. Birkac ay once de ilk sizdirilmisti xda da biri detayli incelemisti keza ...
Android Q ne uzerine odaklanilmis tam detayli bir bilgi pek yok sadece tek tuk ...
Android 8.1 ile batarya odaklanilirken Android 9 ile arayuz ve pil ve performans gibi bircok alanda iyilestirmeler yapilmistir.
Android Q icin resmi bir ifade ortada olmadigi beta safhasinda bile degilken ozellikle beklenen yeni API lerde entegre edilip aktive edilmediginden kessinlikle suan itibariyle ne olumlu ne de olumsuz bir yargiya varilmamalidir.
Beklemek gerekir ...
Sentetik programlar tam manasiyla da kapsamli fikir vermez ama kabaca da kiyaslamalarda anlamli olabilir...
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google, geekbench ve
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