    Android telefonlar daha hızlı çalışacak: Google, Android çekirdeğini optimize ediyor

    Google, Android çekirdeğinde performansı artırabilecek yeni bir optimizasyon tekniğini devreye almaya hazırlanıyor. Şirket, Android LLVM araç zincirine "AutoFDO" desteğini eklediğini duyurdu.

    Google, Android çekirdeğini optimize ederek hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android’in en temel bileşeni olan çekirdekte performansı artırabilecek yeni bir optimizasyon tekniğini devreye alıyor. Şirket, Android LLVM araç zincirine Automatic Feedback-Directed Optimization (AutoFDO) desteğini eklediğini duyurdu. Bu teknik, Android’in nasıl derlendiğini gerçek kullanım verilerine göre optimize ederek telefonların daha hızlı ve verimli çalışmasını hedefliyor.

    Android çekirdeği neden önemli?

    Android çekirdeği, işletim sisteminin kalbinde yer alır. Uygulamalar, işlemci ve donanım bileşenleri arasındaki iletişimi yönetir. Google’a göre çekirdek, Android cihazlarda CPU kullanımının yaklaşık %40’ını oluşturuyor. Bu nedenle çekirdekte yapılan küçük optimizasyonlar bile günlük kullanım performansını gözle görülür şekilde etkileyebiliyor.

    AutoFDO nasıl fark yaratıyor?

    Normalde bir uygulama ya da sistem yazılımı derlenirken, derleyici kodu işlemcinin anlayabileceği komutlara dönüştürür ve en verimli şekilde çalışması için düzenler. Ancak bu optimizasyonlar genellikle genel kurallara ve tahminlere dayanır.

    AutoFDO ise bu süreci farklı bir seviyeye taşıyor. Sistem, gerçek kullanım senaryolarından elde edilen verileri kullanarak hangi kod parçalarının daha sık çalıştığını belirliyor ve derleme sırasında bu bölümlere öncelik veriyor.

    Google, bu verileri toplamak için laboratuvar ortamında Google Pixel telefonlarla testler gerçekleştirdi. Testlerde en popüler 100 Android uygulaması açılıp kullanıldı ve profil araçları çekirdeğin hangi bölümlerinin en yoğun şekilde çalıştığını analiz etti. Bu analiz sonucunda “hot code” olarak adlandırılan sık kullanılan kod bölümleri tespit edildi. Ardından çekirdek bu verilere göre yeniden derlenerek kritik kısımların daha hızlı çalışması sağlandı.

    Google, Android çekirdeğini optimize ederek hızlandırıyor
    Google, bu iyileştirmelerin daha hızlı uygulama başlatma, daha akıcı performans, daha hızlı uygulama geçişi ve potansiyel olarak daha iyi pil ömrü sunacağını söylüyor. Google mühendisleri yaptıkları açıklamada “Android performans metriklerinde etkileyici iyileşmeler gördüklerini” belirtiyor.

    Android 15 ve Android 16 ile geliyor

    Google şu anda bu optimizasyonu android16-6.12 ve android15-6.6 çekirdek dallarında kullanmaya başladı. Bu sürümler sırasıyla Android 16 ve Android 15 tabanlı cihazlarda kullanılacak.

    Şirket uzun vadede AutoFDO’yu çekirdeğin daha fazla bölümüne yaymayı planlıyor. Buna üreticilerin eklediği kamera, modem ve diğer donanım sürücüleri de dahil edilebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 2 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

