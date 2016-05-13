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Android VR sanal gerçeklik gözlüğü geliyor

Google Cardboard ile sanal gerçeklik sektörüne ilk adımını atan firma, Android VR platformunu kurarak daha yoğun ve daha bağımsız tecrübeler sunmak istiyor.
3 yıl
3,8b
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3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik konsepti, son dönemin yükselen trendlerinden birisi ve Google’ın da bu trende seyirci kalacağı düşünülemez. Cardboard adındaki basit bir gözlük aksesuarı ile piyasaya giren Google, ardından gerekli uygulama ve oyunları da kullanıma sunmuştu. Önemli bir başarı elde eden Google’ın gözü daha yükseklerde.

Gelen bilgiler, Google’ın Android VR adında bağımsız bir sanal gerçeklik gözlüğü hazırladığını gösteriyor. Daha önce Unreal Engine motoru içerisinde rastlanan bazı kodlar ve son olarak I/O 2016 konferans sayfasında Android VR için de sekme açılması iddiaları doğrular nitelikte.

Ayrıca Bkz. "Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı"

Android VR gözlüğünün HTC Vive veya Oculus Rift kadar güçlü olmadığı ancak akıllı telefondan bağımsız bir yapıda olduğu ifade ediliyor. Daha önceki Google Glass tecrübesini hatırlarsak; Android işletim sistemi üzerinde çalışan, özel lesnler barındıran ve üst seviye bir akıllı telefon donanımına sahip sanal gerçeklik gözlüğü hiç de uzak ihtimal değil. Sürekli kullanım amacı da olmadığı için küçük bir batarya ile bir kaç saatlik tecrübe yaşatabilir.

Android VR için Google’ın daha yoğun tecrübe sunan oyun ve uygulamalara yöneleceği tahmin ediliyor. Kullanıcılar doğrudan gözlük üzerine uygulama indirebileceği için büyük kolaylık da sağlanmış olacak. Uygun bir fiyat etiketi ile, Android VR sektörde iyi işlere imza atabilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/Rumor-reaffirmed-Android-VR-is-coming-has-a-placeholder-in-the-Play-Developer-Console_id81060 Yorum Yaz
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samtiger 3 yıl
Hadi bakalım..
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bytradm 3 yıl
çinliler çoktan yaptııı.
yakında androidden iyisinide yaparlar
belki yapmışlardırda süremiyorlardır
soğuk savaş sıcağa dönebilir.
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kadirirdem 3 yıl
Rekabet iyidir gelsin
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