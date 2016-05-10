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Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı

Huawei’nin bu yıl üçüncü çift kameralı akıllı telefonu olacak Honor V8 modeli, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Ürün aynı zamanda ilk 2K ekranlı Huawei telefonu durumunda.
3 yıl
4,2b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl özellikle çift kamera barındıran akıllı telefonlarda bir artış olduğunu görüyoruz. Daha önce yılda belki bir model karşımıza çıkarken, şimdi bu rakam dörde çıkmış durumda. Çift sensör konusunda ise başı çeken firma Huawei oluyor.

Firmanın Leica ile işbirliği sonrasında çift sensör yerleştirdiği P9 ve P9 Plus modellerinin ardından şimdi de Honor V8 adındaki yeni akıllı telefonu çift sensör kombinasyonu ile geliyor. Model, firmanın yeni üst düzey akıllı telefon modeli olacak.

Huawei Honor V8, firmanın önceki modellerinden farklı olarak 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran barındırıyor. Nexus 6P modelini hariç tutarsak Huawei Honor V8, firmanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olarak da dikkat çekiyor.

Neden 2K?

Huawei, yıllardır 2K ekranların tüketici açısından büyük farklılık oluşturmadığını ve ayrıca batarya tüketimine de olumsuz katkı yaptığını savunur. Bu bakımdan akıllı telefonlarında 2K çözünürlük görmek imkansızdır. Bununla birlikte sanal gerçeklik alanında en az 2K ekran çözünürlüğü zaruri hale gelmiş durumda. Huawei de geçtiğimiz ay buna dikkat çekmiş ve artık 2K ekranlı telefonlar üreteceklerini açıklamıştı.

Ayrıca Bkz. "Huawei’den orta seviye yeni bir akıllı telefon ve tablet"

Huawei Honor V8, bu bakımdan sanal gerçeklik içerikleri için de çok daha yoğun bir tecrübe sunabilecek. Firmanın hali hazırdaki Huawei VR sanal gerçeklik gözlüğü aksesuarı, Honor V8 için optimize edilecek ve ayrıca yüksek ses kalitesi ile de desteklenecek.

Donanım

Modelde firmanın en güçlü çözümü olan Kirin 950 yonga seti yer alırken, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB artırılabilir depolama kapasitesi ile destekleniyor. 3500mAh kapasiteli batarya, 9V 2A uyumlu adaptörler ile hızlı şarj edilebiliyor. Parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.2, WiFi AC, Smart PA amplifikatör, USB Type-C girişi, Android 6.0 ve EMUI 4.1 arayüzü yanında özel bir ultra güç tasarruf modu da eklenmiş.

Kamera

Huawei, yeni cihazında bu kez herhangi bir Leica logosu kullanmamış ancak P9 modelindeki kombinasyonun aynısına yer veriliyor. 12MP çözünürlüğündeki sensörlerden bir tanesi RGB bir tanesi de monokromatik olarak belirlenmiş. Bu sayede serbest odaklanabilme, 360 derece video yakalayabilme, gri tonlarda daha yüksek çözünürlük, karanlık ortamlarda daha iyi performans gibi yetenekler sunulabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Fiyat

Huawei Honor V8, donanıma göre değişen fiyat etiketlerine sahip. 2K ekran, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunan versiyon 430$ civarında. Full HD ekran, NFC, 4GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunan versiyon 383$. NFC olmayan versiyon ise 352$ civarında. Son iki versiyonun Full HD içerikler nedeniyle, performans açısından orijinal versiyonu geride bırakacağını belirtmek gerek. 

 

http://www.gizchina.com/2016/05/10/launch-huawei-honor-v8/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
GPU çok güçsüz abi 2k da performansını merak ediyorum.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Angel of the Lord
Beyler tasarım..

Bildiğin İphone 6 çakması.
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DH Misafiri 3 yıl
Full hd ekranda kasan kirin 950 2k ekranda ne yapar acaba?
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Angel of the Lord 3 yıl
Beyler tasarım..
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kadirirdem 3 yıl
t880 in bari mp12 lisini kullansalarmış...
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stalker(1979) 3 yıl
Tamam Vr için ekranı 2k yapmışlar. Ancak bi zahmet Mali-T880 MP4 yerine samsung gibi Mali-T880 MP12 kullansalardı. Mali-T880 MP12 bile Adreno 530'dan yüzde 20 daha güçsüz iken Mali-T880 MP4'ün 2k ekranda nasıl bir sanal gerçeklik performansı bekliyorlar?
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ssbrutality 3 yıl
fiyatlar uygun gibi
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bykrm 3 yıl
Öndeki honor yazısı hariç tasarımı güzel.
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mehmedaltair 3 yıl
P9'un 2k ekranlı versiyonu olmuş sanki
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GLaDiaTR01 3 yıl
ne kadar çok telefon çıktı ya:S
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