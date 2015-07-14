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Android Wear'lı saatler birbirleri ile iletişim kurabilecek

3 yıl
2,8b
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Android Wear'lı saatler birbirleri ile iletişim kurabilecek
 
Akıllı saatler günlük hayatımıza girmeyi başarmış olsalar da bir çok konuda hala beklenenleri verebilmiş değiller. Estetik olarak gün geçtikçe daha güzel modeller görüyoruz ancak hem yazılımsal anlamda hem de pil süresi olarak bir çok model beklentilerin altında kalıyor. Son iddialar ise Android Wear işletim sistemine sahip modellerin yeni güncellemede bazı eksikleri kapatabileceği yönünde.
Android Wear'lı saatler birbirleri ile iletişim kurabilecek
 
Android Wear'lı saatler birbirleri ile iletişim kurabilecek
 
Bu özelliklerden ilki ise Android Wear'lı akıllı saatlerin artık birbirleri ile iletişime geçebilecek olması. "Together" adındaki özellik ile birlikte kullanıcılar artık mesaj, emoji veya fotoğraf gönderebilecekler. Diğer yandan interaktif arayüzlere destek verilmesi de beklenen bir gelişme. Sızdırılan görüntüler ise yeni özellikler ile birlikte kolayca arayüz görünümünü değiştirme, bilgi ekranlarına kolay ulaşım, hızlı etkinlik başlatma/bitirme gibi işlemlerin yapılabileceğini gösteriyor.
Yeni özellikleri taşıyan güncellemenin önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yayınlanması bekleniyor. Sizce Google, Android Wear konusunda beklentileri karşılayabildi mi? Android Wear işletim sistemi kullanan bir akıllı saatin yazılımsal eksiklikleri nelerdir? 

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SteveMeade 3 yıl
Anlamadım, diğer saatlerle iletişime geçince ne olacak ?
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