Android için Firefox internet tarayıcısı Türkçe oluyor

Akıllı telefonlar için geliştirmekte olduğu mobil işletim sistemi ile gündemde olan Mozilla, öte taraftan popüler internet tarayıcısı Firefox'a yönelik geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Masaüstü sürümüne ek olarak Android tabanlı akıllı cihazlar için mobil versiyonu da bulunan tarayıcı önümüzdeki gönemde Türkçe dil desteğine de kavuşacak.

Ülkemize gelen Mozilla baş misyoneri Tristan Nitot, Android için Firefox'ta yerelleştirme çalışmalarına başladıklarını, Türkçe sürümü önümüzdeki yılın başına yetiştirmeyi planladıklarını söyledi. Firefox OS işletim sistemi ile mobilde devrim yapmayı amaçladıklarını söyleyen Nitot, HTML5 teknolojisine inandığını ve bu teknolojinin cazip akıllı telefon tecrübesinin sunulmasında rol oynayacağını vurgu yaptı. Bilmeyenler için Firefox OS işletim sisteminin de HTML5 ekseninde geliştirildiğini not düşmekte fayda var.

Özellikle hızlı sürüm güncellemelerine geçtikten sonra kullanıcılardan eleştriler toplayan Mozilla, aynı zamanda tarayıcı performansı olarak ta Google Chrome'un hızlı yükselişi karşısında beklenen gelişimi gösterebilmiş değil. Bu noktada en son sürümler, önceki versiyonlara göre daha vaadkar olsa bile Chrome internet tarayıcısının pozisyonu ve Windows 8 ile çıkış yapacak Internet Explorer karşısında nasıl bir portre çizeceğini bekleyip göreceğiz.