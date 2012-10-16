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Android için Firefox internet tarayıcısı Türkçe oluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar için geliştirmekte olduğu mobil işletim sistemi ile gündemde olan Mozilla, öte taraftan popüler internet tarayıcısı Firefox'a yönelik geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Masaüstü sürümüne ek olarak Android tabanlı akıllı cihazlar için mobil versiyonu da bulunan tarayıcı önümüzdeki gönemde Türkçe dil desteğine de kavuşacak.
Ülkemize gelen Mozilla baş misyoneri Tristan Nitot, Android için Firefox'ta yerelleştirme çalışmalarına başladıklarını, Türkçe sürümü önümüzdeki yılın başına yetiştirmeyi planladıklarını söyledi. Firefox OS işletim sistemi ile mobilde devrim yapmayı amaçladıklarını söyleyen Nitot, HTML5 teknolojisine inandığını ve bu teknolojinin cazip akıllı telefon tecrübesinin sunulmasında rol oynayacağını vurgu yaptı. Bilmeyenler için Firefox OS işletim sisteminin de HTML5 ekseninde geliştirildiğini not düşmekte fayda var.
Özellikle hızlı sürüm güncellemelerine geçtikten sonra kullanıcılardan eleştriler toplayan Mozilla, aynı zamanda tarayıcı performansı olarak ta Google Chrome'un hızlı yükselişi karşısında beklenen gelişimi gösterebilmiş değil. Bu noktada en son sürümler, önceki versiyonlara göre daha vaadkar olsa bile Chrome internet tarayıcısının pozisyonu ve Windows 8 ile çıkış yapacak Internet Explorer karşısında nasıl bir portre çizeceğini bekleyip göreceğiz.

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TeksasStyLe 7 yıl
Boat browser çok iyi
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LORDTEK 7 yıl
Firefox OS'tan umutluyum.
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byJuck 7 yıl
Çok geç
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1963bursa 7 yıl
Epeydir Androidde Firefox kullanıyorum memnunum, ingilizceydi, kurulumdan sonra soldaki + menüsünden history'e giderek son sayfalardan istediklerimi "Add to Homepage" seçeneği ile masaüstüne aldım, bunları da 1 klasöre çevirerek Yer imleri olarak adlandırdım, düzen böyle olunca rahat oluyor, bir de kapama tuşu koysalar daha iyi olur.
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1963bursa 7 yıl
Ya bende diyorum bu niye ingilizceye dönüşüyor, 10 tane farklı apk denedim belki... :0
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mangdasire 7 yıl
bilgisayarda çok kota yediğinden,kasıldığından yaklaşık 8-9 aydır masaüstünde kullanmıyorum.telefonda da hiç denemedim.denemeye değer mi ki acaba? telefonda opera yada dolphin ile çok rahat dolaşılıyor.hatta dolphin bile rahat gelmiyor çoğu zaman operayla dolaşıyorum.
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lazloo 7 yıl
Firefox un mobil tarayicisi malesef ps deki gibi degil.
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BekleGeliyorum 7 yıl
Opera kullanıyorum.Arada Dolphin,Maxthon idare ediyoruz.
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FERFEROS 7 yıl
Güzel haber. Ben Dolphin kullanıyorum ve memnunum ama destek amaçlı indirip 5 yıldız veririz artık. :)
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RANJ 7 yıl
Telefonumda alternatif olarak bulundurduğum ve sevdiğim bir tarayıcıdır.Türkçe dil desteği alması çok iyi.Ayrica işletim sisteminin son halini çok merak ediyorum.Her nekadar alt ve orta segment telefonlar için olsada bakalım Androide karşı ne gibi yenilikleri olacak.
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pesimistadana01 7 yıl
Digiturk web tv de 1200k da sorun cikarmayan tek tarayici ancak chrome 1 numara.
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CanAkyüz 7 yıl
Firefox Efsanedir
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