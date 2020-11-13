Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin

    Geliştirilen Simple Search adlı yeni bir uzantı ile Google'ı, 1998 yılanda kullanıcılara sunulan arayüzüyle kullanmanıza olanak tanıyor. Simple Search uzantısı ücretsiz olarak indirilebiliyor.
    11 sa.
    878
    2
    4
    Tarayıcılar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin
    Tam Boyutta Gör

    Doksanlı yılların sonlarında Google'ın arama motorunun sahip olduğu basit tasarıma geri dönmek için  The Markup geliştiricileri tarayıcılarda, dikkat dağıtıcı unsurları azaltan ve sadece alaka düzeyine göre sıralanmış arama sonuçlarını görüntülemenizi sağlayan Simple Search(Basit Arama) adlı ücretsiz bir uzantı oluşturdu.

    Ayrıca Bkz. "Sahte haberlerin geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirildi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Google, Chrome yeni sekme sayfasında alışveriş reklamları göstermeyi test ediyor

    Simple Search ile Google 1998 sürümünü görüntüleyebilirsiniz

    Chrome ve Firefox tarayıcılarında hem Google hem de Microsoft Bing arama motorları için çalışan uzantı, arama sonuçlarını yalnızca algoritmadaki alaka düzeyini kullanarak sade bir tasarımla sonuçları gösteriyor.

    Geliştiriciler uzantının amacını, kullanıcıların zaman içinde Google'ın hizmetlerine daha fazla dikkat çekmek amacıyla düzende ne kadar değişiklik yaptığını anlamalarını kolaylaştırmak olarak belirtiyorlar.

    Simple Search, arama sonuçlarını değiştirmiyor. Uzantı yüklendikten sonra Bing ve Google'da yaptığınız arama sonuçları, sonuçlar sayfası üzerindeki bir kutuda 1998 yılında olduğu gibi sade bir şekilde gösteriliyor. Eğer o sonuç için normal görünüme geri dönmek isterseniz mevcut pencerenin sağ üst kısmında yer alan 'X' düğmesine basmanız yeterli olacak.

    Google Search'ü 1998 yılındaki gibi kullanmak isterseniz buraya tıklayarak açılan sayfada Chrome ve Firefox arasında istediğiniz tarayıcı için seçim yapabilir ve Simple Search uzantısını indirebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/google-simple-search-extension-201453751.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali faaliyete geçti

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google ın olmadığı zamanlarda arama motoru kullanan kaç kişi kaldık acaba...
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Google uzun zamandır bir arama motoru değil, bir reklam firması." @LeventPekcan
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Haftaya yayınlanacak olan Cyberpunk 2077 canlı yayını Johnny Silverhand'e ve oyunun müziklerine odaklanacak 5 sa. Keanu Reeves'li Constantine filminin ikincisi geliyor 6 sa. Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS) 6 sa. Ubisoft binasında rehine durumu: Şimdilik bir tehdit bulunamadı ve çalışanlar tahliye edildi 6 sa. Xbox Series X/S'in Quick Resume özelliği ile ilgili ciddi şikayetler var 7 sa. DJI T30 en güçlü tarım odaklı Drone oldu 7 sa. MacOS sistemlerde üçüncü taraf uygulama sorunu yaşandı 8 sa. Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı 8 sa. FIFA 21'in yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi ödemelere ve oynanış süresine limit getirilebilecek 9 sa. Android cihazların üçte biri web sayfalarına erişimde sıkıntı yaşayabilir 10 sa. CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır! 10 sa. Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin Sonraki Nintendo Switch satışları rekor kırdı 12 sa. 12 yıl öncesinin DNS yönlendirme kabusu geri döndü 12 sa. Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor 13 sa. Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider 13 sa. Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza! 13 sa. 2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis 13 sa. 27" monitörde 4K, HDR, 144Hz ve 1ms tepki süresi | LG Nano IPS LG 27GN950-B inceleme 13 sa. iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı 13 sa. Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor 14 sa. Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor 14 sa. Telefon fiyatları 2020'de yüzde 70'in üzerinde arttı 15 sa. Aynı gün içinde dört kovid testi yaptıran Elon Musk, iki pozitif iki de negatif sonuç aldı 15 sa. Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesini yayımladı 15 sa. Instagram ve Messenger'da 'Vanish Mode' kullanıma başlanıyor: Kaybolan sohbetler 16 sa. AI destekli mikrofon, fiyata göre iyi ses "TaoTronics SoundLiberty 79 incelemesi" 16 sa. Steam'de dövüş oyunlarına büyük indirimler: Tekken7 29TL, Street Fighter V 23 TL 16 sa. İşte ROKETSAN'ın uzaya çıktığı anlar: Yörüngeden müthiş Dünya görüntüsü 16 sa. Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun yakında hayatımızdan çıkacağını söyledi 17 sa. 2020 F1 Türkiye GP için hazırlanan kupa ortaya çıktı 17 sa. PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dil desteği olmayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Halo Dizisinde Cortana'yı Jen Taylor Seslendirecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    SAMSUNG GALAXY S7 / S7 EDGE
    DH Forum
    Dwayne Johnson ve Microsoft ABD'de Çocuk Hastanelerine Xbox Se...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı bell...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız