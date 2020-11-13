Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin

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Doksanlı yılların sonlarında Google'ın arama motorunun sahip olduğu basit tasarıma geri dönmek için The Markup geliştiricileri tarayıcılarda, dikkat dağıtıcı unsurları azaltan ve sadece alaka düzeyine göre sıralanmış arama sonuçlarını görüntülemenizi sağlayan Simple Search(Basit Arama) adlı ücretsiz bir uzantı oluşturdu.

Ayrıca Bkz. "Sahte haberlerin geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirildi"

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Simple Search ile Google 1998 sürümünü görüntüleyebilirsiniz

Chrome ve Firefox tarayıcılarında hem Google hem de Microsoft Bing arama motorları için çalışan uzantı, arama sonuçlarını yalnızca algoritmadaki alaka düzeyini kullanarak sade bir tasarımla sonuçları gösteriyor.

Geliştiriciler uzantının amacını, kullanıcıların zaman içinde Google'ın hizmetlerine daha fazla dikkat çekmek amacıyla düzende ne kadar değişiklik yaptığını anlamalarını kolaylaştırmak olarak belirtiyorlar.

Simple Search, arama sonuçlarını değiştirmiyor. Uzantı yüklendikten sonra Bing ve Google'da yaptığınız arama sonuçları, sonuçlar sayfası üzerindeki bir kutuda 1998 yılında olduğu gibi sade bir şekilde gösteriliyor. Eğer o sonuç için normal görünüme geri dönmek isterseniz mevcut pencerenin sağ üst kısmında yer alan 'X' düğmesine basmanız yeterli olacak.

Google Search'ü 1998 yılındaki gibi kullanmak isterseniz buraya tıklayarak açılan sayfada Chrome ve Firefox arasında istediğiniz tarayıcı için seçim yapabilir ve Simple Search uzantısını indirebilirsiniz.

https://www.engadget.com/google-simple-search-extension-201453751.html

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