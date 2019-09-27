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    Android zararlıları bitmek bilmiyor

    Google Play denetim algoritmalarından kaçmak için farklı yöntemler bulan siber saldırganlar her seferinde mağazada zararlı uygulamalarını yayınlatmayı başarıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gün geçmiyor ki yeni bir Android zararlı yazılımı haberi ile karşılaşmayalım. Google ekosistemde zararlı yazılım algoritmalarını güçlendirdikçe saldırganlar da yeni bir yol buluyor ve adeta bir köşe kapmaca oynanıyor.

    Bir şekilde kaçıyor

    Symantec tarafından Google Play mağazasında tespit edilen 25 uygulama benzer bir kod yapısına sahip ve kullanıcının cihazında tam sayfa reklamlar göstererek haksız bir şekilde kazanç elde etmeye çalışıyor.

    Symantec kod yapısına bakarak bu uygulamaların tek bir saldırgan tarafından geliştirildiğini tahmin ediyor. Saldırgan önce temiz bir uygulama geliştiriyor ve bunu mağazanın en iyi listeleri arasına sokmaya çalışıyor. Listelere girdikten sonra bu kez aynı adı taşıyan ancak zararlı yazılım barındıran ikinci bir uygulama daha geliştiriyor. Kullanıcılar popüler uygulamayı ismiyle aradığında yüzde 50 şansla bu zararlı uygulamaya denk geliyor ve tuzağa düşüyor.

    Ayrıca Bkz. "Gelecek iPhone modellerindeki Apple logosu bildirim için kullanılabilir"

    Uygulamalar kurulduktan sonra ikon siliniyor ve arka planda çalışmaya başlıyor. Kullanıcı bir şekilde uygulamayı bulup kapatsa dahi tam sayfa reklamlar gelmeye devam ediyor. Google Play algoritmalarından kaçmak için ise kod içerisine bir anahtar yerleştirilmiş. Bu anahtar uzak sunuculardan kontrol ediliyor ve kurulduktan sonra tetiklenerek reklam gösterimlerine başlıyor. Gömülü olarak bir şey olmadığı için de algoritmalar fark edemiyor.

    Symantec’in raporunun ardından Google, toplamda 2.1 milyon indirilen bu 25 uygulamayı mağazadan kaldırmış durumda ancak giderek büyüyen bu sorunun önüne nasıl geçilecek bilinmiyor.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/26/millions-malware-android-app-downloads/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop 41 dk.
    zararlı yazılımdan ziyade bilimdik bir teknik, ben bile düşünmüyor değilim :) zira 6 bin gösterime bir kişi zar zor tıklıyor, adamlar bir yerde dayanamıyor işte şeytana uyuyorlar :)
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    Silent Guardian 43 dk.
    Android’in kendisi harbiden trojan zaten. Profesyonel olarak tutuyorlar verileri olay bu
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    DenzeL_28 1 sa.
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    Bay Robot 1 sa.
    Şayomiciler bunu da destekler ne de olsa alışkınlar...
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    mıknatıs20 1 sa.
    Android in kendisi zararlı zaten. :)
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