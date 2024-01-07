WhatsApp'ın rengi değiştirilebilecek: İşte yeni özellik

WhatsApp rengi nasıl değiştirilecek?
Uygulama ayarlarında görünüm menüsü altından WhatsApp rengi değiştirilebilecek. Yeşil, mavi, beyaz, pembe, mor olmak üzere beş renk seçeneği olacak.
WhatsApp’ın şu anda kullanıcıların yapmasına izin verdiği tek tema değişikliği, açık ve koyu mod arasında geçiş yapmak. WhatsApp’ın ikonik rengi değiştirilemiyor. WhatsApp, sonunda kullanıcılara uygulamanın görünümü üzerinde daha fazla kontrol verecek yeni uygulama rengi özelliğini getiriyor. Kullanıcılar simgeler, bildirim işaretleri gibi kullanıcı arayüzü öğelerini özelleştirmek için renk paleti arasından seçim yapabilecek.
Yeni uygulama rengini değiştirme özelliğinin WhatsApp’ın kararlı sürümünde ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.