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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın rengi değiştirilebilecek: İşte yeni özellik

    Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek yeni özellik belli oldu. Kullanıcılar, uygulamanın ana rengini değiştirebilecek. Peki, WhatsApp renk değiştirme nasıl olacak?
    whatsapp rengi değiştirme Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda WhatsApp’ın hem Android hem de iOS uygulamalarında çok sayıda kullanıcı arayüzü değişikliği yaptığını gördük. Yenilenen simgeler ve yeni renklerden çoklu hesap desteği ve Kanallar gibi yeni özelliklere kadar hepsi WhatsApp için büyük güncelleme oldu. Şimdi, WhatsApp, kullanıcıların uygulamanın renklerini değiştirmelerine izin veriyor. Tema rengi değiştirme özelliği ilk olarak iOS beta kullanıcılarına sunuldu.

    WhatsApp rengi nasıl değiştirilecek?

    Uygulama ayarlarında görünüm menüsü altından WhatsApp rengi değiştirilebilecek. Yeşil, mavi, beyaz, pembe, mor olmak üzere beş renk seçeneği olacak.

    WhatsApp’ın şu anda kullanıcıların yapmasına izin verdiği tek tema değişikliği, açık ve koyu mod arasında geçiş yapmak. WhatsApp’ın ikonik rengi değiştirilemiyor. WhatsApp, sonunda kullanıcılara uygulamanın görünümü üzerinde daha fazla kontrol verecek yeni uygulama rengi özelliğini getiriyor. Kullanıcılar simgeler, bildirim işaretleri gibi kullanıcı arayüzü öğelerini özelleştirmek için renk paleti arasından seçim yapabilecek.

    Yeni uygulama rengini değiştirme özelliğinin WhatsApp’ın kararlı sürümünde ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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