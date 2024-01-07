WhatsApp'ın rengi değiştirilebilecek: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda WhatsApp’ın hem Android hem de iOS uygulamalarında çok sayıda kullanıcı arayüzü değişikliği yaptığını gördük. Yenilenen simgeler ve yeni renklerden çoklu hesap desteği ve Kanallar gibi yeni özelliklere kadar hepsi WhatsApp için büyük güncelleme oldu. Şimdi, WhatsApp, kullanıcıların uygulamanın renklerini değiştirmelerine izin veriyor. Tema rengi değiştirme özelliği ilk olarak iOS beta kullanıcılarına sunuldu.

2023 yılında WhatsApp'a gelen yeni özellikler 1 hf. önce eklendi

WhatsApp rengi nasıl değiştirilecek?

Uygulama ayarlarında görünüm menüsü altından WhatsApp rengi değiştirilebilecek. Yeşil, mavi, beyaz, pembe, mor olmak üzere beş renk seçeneği olacak.

WhatsApp’ın şu anda kullanıcıların yapmasına izin verdiği tek tema değişikliği, açık ve koyu mod arasında geçiş yapmak. WhatsApp’ın ikonik rengi değiştirilemiyor. WhatsApp, sonunda kullanıcılara uygulamanın görünümü üzerinde daha fazla kontrol verecek yeni uygulama rengi özelliğini getiriyor. Kullanıcılar simgeler, bildirim işaretleri gibi kullanıcı arayüzü öğelerini özelleştirmek için renk paleti arasından seçim yapabilecek.

Yeni uygulama rengini değiştirme özelliğinin WhatsApp’ın kararlı sürümünde ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok.

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