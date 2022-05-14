Google ve Samsung'dan yeni sağlık uygulaması: Health Connect

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Google ve Samsung, Android kullanıcıları ve geliştiriciler için yeni bir işbirliğine imza attı. Kullanıcıların sağlık verilerini tek bir uygulamada toplayarak kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlayan bu iki şirket, Health Connect isimli yeni bir uygulama geliştirdi.

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Samsung Health ve Google Fit, Health Connect uygulamasını destekliyor

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Google I/O 2022'de Google ve Samsung, fitness ve sağlık uygulamalarının birlikte çalışabilirliğini basitleştirmeyi amaçlayan yeni bir uygulama geliştirdiklerini duyurdu. Google ve Samsung, Health Connect isimli uygulama ile uygulamalar arasındaki bağlantıyı basitleştirmeyi ve uygulama geliştiricilerinin farklı kaynaklardan gelen sağlık ve fitness verilerini daha kolay bir şekilde bir araya getirmesine olanak sağlamayı amaçlıyor.

Health Connect, aktivite, uyku takibi, vücut ölçümleri, hayati değerler, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi çeşitli genel sağlık ve fitness veri kategorilerini destekler. Aynı verileri sağlayan birden fazla fitness uygulamasının olduğu durumlarda, kullanıcılar hangi kaynağa öncelik vermek istediklerine karar verebilirler.

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Google Ürün Müdürü Chris Wilk, Health Connect uygulaması hakkında bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada "Geliştiriciler, kullanıcı izniyle, standartlaştırılmış şema ve API davranışını kullanarak Health Connect'ten güvenli bir şekilde veri okuyabilir ve buna veri yazabilir. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda hangi uygulamaların verilere erişim istediğini görmek için ayrıntılı kontrollerle gizlilik ayarları üzerinde tam kontrole sahip olacak. Health Connect'teki verilerin tamamı güvenli ve şifreli." sözlerine yer verdi.

Health Connect'i benimseyen uygulamalar şimdilik Samsung Health, Fitbit, Google Fit, MyFitnessPal, Leap Fitness ve Withings uygulamaları. Ancak ilerde daha fazla uygulamanın Health Connect'i desteklemesi bekleniyor.

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