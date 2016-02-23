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Android'i bilgisayarınıza getiren Remix OS beta sürecine giriyor

CES 2016'da bizleri alfa sürümüyle karşılayan Remix OS, kısa bir zamandan sonra Mobil Dünya Kongresinde yaptığı duyuruyla beta sürecine girdiğini duyurdu. Detaylar haberimizde...
3 yıl
4,5b
1
22
İşletim Sistemleri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay CES 2016 fuarında ilk kez boy gösteren Android tabanlı Remix OS alfa sürecini tamamlayarak beta sürecine geçti. Üç eski Google mühendisi tarafından kurulan Jide Technology tarafından geliştirilen işletim sistemi, kullandığımız kişisel bilgisayarlara Android işletim sistemini getirmeyi amaçlıyor.
Mobil Dünya Kongresinde yapılan duyuruda 1 Mart itibariyle denemek isteyen kullanıcıların kullanımına sunulacağı belirtilen Remix OS, beta sürümüne geçerken de bazı önemli geliştirmeler aldı. Pek çok hata düzeltmesinin yapıldığı işletim sistemi bundan böyle 64-bit'in yanında 32-bit sistemlere de destek sağlıyor. Böylelikle eski bilgasayarlarda da işletim sistemini kullanabilmek mümkün hale getirilmiş. Yükleyici tarafı da güncellenen Remix OS'i artık ikinci bir işletim sistemi olarak bilgasayarınıza yükleyip, ana işletim sisteminizin yanında kullanabilirsiniz. Son olarak ise OTA desteği kazandırılan sistem, artık güncellemeleri internetten otomatik olarak yükleyip kurmanıza olanak sağlayacak.
Google onayını henüz almamış olan Remix OS'de bu nedenden dolayı maalesef Google Play Store vb, Google'a ait servisler yer almıyor ancak bilindiği üzere Android işletim sisteminden .apk uzantılı uygulamaları yüklemek oldukça kolay olduğundan bu durum çok da büyük bir sorun teşkil etmeyecektir.


http://www.jide.com/en/remixos-for-pc Yorum Yaz
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hacı.basat 3 yıl
Kefelon
Bende kurdum biraz kurcaladım güzel bir işletim sistemi ancak Windowsun yerini alacak. diyecek kadarda etkili değil. Ama şunu belirtebilirim ki Android tabletler Remix OS ile gelse düşüşte olan Android tablet pazarına can katar. Tabletler şuan ki haliyle telefonlarımızdan farklı değiller ancak Remix OS ile gelseler yarı bilgisayar yarı telefon bir işletim sistemine sahip olup tabletleri gerçek amacına ulaştırabilir...

İstediğiniz şey zaten yapıldı, ismi Android Silver, bir kaç yıl önce piyasaya sürülmek üzereyken satıcıların isteği üzerine ertelendi, halen çıkmasını bekliyoruz, bir önceki mesajımda da yazdım zaten.
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crossmatch 3 yıl
Google desteklemeli biran evvel bu girişimi. Masaüstü android windowsu baya bile egale edebilir.
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fthkn 3 yıl crossmatch
crossmatch

Google desteklemeli biran evvel bu girişimi. Masaüstü android windowsu baya bile egale edebilir.

Androidi özel yapan mobil yetenekleri ve tasarım özellikleridir. Windows ile hiçbir açıdan kıyaslanamaz. Windows yanında hafif siklet kalır ki zaten hafif olmasının nedeni mobil olmasıdır. Hem niye egale etsin ki? Windows'un bir eksiği mi var sana göre?
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fthkn 3 yıl
napolyon94
ARM tabanli uygulamalari nasil X86 da calistiracagiz biri onu soylesin

Bluestack şu an bütün android market uygulamalarını windows'ta oynatabiliyor zaten. Ben bu haberin amacını anlayamadım. Sanırım çok daha gelişmiş bir işletim sistemi deneyimi sunuyor sadece uygulamaları çalıştırabilme değil. Bluestack sadece uygulama üzerine. Dediğin gibi ARM uygulamarın tümü windowsta çalışıyor. Hatta uygulamanın yönergeleri kontrolleri kolaylaştırma adına yeniden düzenlenmiş. Klavye ve mouse ile oyunu oynayabiliyorsun mesela.
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Elsa 3 yıl fthkn
fthkn
napolyon94
ARM tabanli uygulamalari nasil X86 da calistiracagiz biri onu soylesin

Bluestack şu an bütün android market uygulamalarını windows'ta oynatabiliyor zaten. Ben bu haberin amacını anlayamadım. Sanırım çok daha gelişmiş bir işletim sistemi deneyimi sunuyor sadece uygulamaları çalıştırabilme değil. Bluestack sadece uygulama üzerine. Dediğin gibi ARM uygulamarın tümü windowsta çalışıyor. Hatta uygulamanın yönergeleri kontrolleri kolaylaştırma adına yeniden düzenlenmiş. Klavye ve mouse ile oyunu oynayabiliyorsun mesela.

Bluestacks emulator olarak windows üzerinde çalışırken remix os direk donanım tabanlı çalışıyor.
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napolyon94 3 yıl
ARM tabanli uygulamalari nasil X86 da calistiracagiz biri onu soylesin
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Elsa 3 yıl napolyon94
napolyon94
ARM tabanli uygulamalari nasil X86 da calistiracagiz biri onu soylesin

Zenfone'da nasıl çalışıyorsa öyle
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profecco 3 yıl
Eski yavaş pcleri canlandırır bu Remix OS millet oyun bile oynar yukarıdaki resimdeki Modern Combat 5 gibi
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NRLLH42 3 yıl
Bunu efı olarak 32 gb Flasha kuruyorum kurulumdan sonra Flashın boyutu 694 mb olarak gösteriyor bunu artırmanın bi yolu var mı acaba?
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hacı.basat 3 yıl
Android Silver çıkacak diye bekliyoruz yıllar geçti, silver çıkmadan Remix tam sürüme geçecek nerdeyse, madem Remix önce geliyor, remix'e mobil cihaz desteği versinler, silver'a gerek kalmasın, her cihaza Remix kuralım, biri çıksın resmi açıklama yapsın, niye muğlakta bırakıyorlar insanları?
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TEKİN 1881 3 yıl
Güzelmiş ücretsizken 1 martta hemen indirmek lâzım. Ondan sonra gelsin apk ler.
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*siteci* 3 yıl
Eski laptop'uma w7'yi silip bunu kurmayı düşünüyorum. Şu anki haliyle yeterli mi sizce?
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mrtvc666 3 yıl *siteci*
w7 silmene gerek yok önceki mesajımda anlattığım gibi yapın ve ya
tnctr.com/...
tnctr.com/... bu adresten bilgi edinebilirsiiz
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mrtvc666 3 yıl
Android ve multitasking
Gerçekten severek kullanıyorum, easybcd ve iso dosyasıyla fat32 hdd bölümüne fortmatsız kurabilirsiniz flasha yazılacak dosyaları fat32 hdd bölümüne atıp, c dizinine iso dosyasını atıp easybcdden boot edin

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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