Android'i bilgisayarınıza getiren Remix OS beta sürecine giriyor

Geçtiğimiz ay CES 2016 fuarında ilk kez boy gösteren Android tabanlı Remix OS alfa sürecini tamamlayarak beta sürecine geçti. Üç eski Google mühendisi tarafından kurulan Jide Technology tarafından geliştirilen işletim sistemi, kullandığımız kişisel bilgisayarlara Android işletim sistemini getirmeyi amaçlıyor.

Mobil Dünya Kongresinde yapılan duyuruda 1 Mart itibariyle denemek isteyen kullanıcıların kullanımına sunulacağı belirtilen Remix OS, beta sürümüne geçerken de bazı önemli geliştirmeler aldı. Pek çok hata düzeltmesinin yapıldığı işletim sistemi bundan böyle 64-bit'in yanında 32-bit sistemlere de destek sağlıyor. Böylelikle eski bilgasayarlarda da işletim sistemini kullanabilmek mümkün hale getirilmiş. Yükleyici tarafı da güncellenen Remix OS'i artık ikinci bir işletim sistemi olarak bilgasayarınıza yükleyip, ana işletim sisteminizin yanında kullanabilirsiniz. Son olarak ise OTA desteği kazandırılan sistem, artık güncellemeleri internetten otomatik olarak yükleyip kurmanıza olanak sağlayacak.

Google onayını henüz almamış olan Remix OS'de bu nedenden dolayı maalesef Google Play Store vb, Google'a ait servisler yer almıyor ancak bilindiği üzere Android işletim sisteminden .apk uzantılı uygulamaları yüklemek oldukça kolay olduğundan bu durum çok da büyük bir sorun teşkil etmeyecektir.





http://www.jide.com/en/remixos-for-pc