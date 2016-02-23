Android'i bilgisayarınıza getiren Remix OS beta sürecine giriyor

Haber Editörü
Geçtiğimiz ay CES 2016 fuarında ilk kez boy gösteren Android tabanlı Remix OS alfa sürecini tamamlayarak beta sürecine geçti. Üç eski Google mühendisi tarafından kurulan Jide Technology tarafından geliştirilen işletim sistemi, kullandığımız kişisel bilgisayarlara Android işletim sistemini getirmeyi amaçlıyor.
Mobil Dünya Kongresinde yapılan duyuruda 1 Mart itibariyle denemek isteyen kullanıcıların kullanımına sunulacağı belirtilen Remix OS, beta sürümüne geçerken de bazı önemli geliştirmeler aldı. Pek çok hata düzeltmesinin yapıldığı işletim sistemi bundan böyle 64-bit'in yanında 32-bit sistemlere de destek sağlıyor. Böylelikle eski bilgasayarlarda da işletim sistemini kullanabilmek mümkün hale getirilmiş. Yükleyici tarafı da güncellenen Remix OS'i artık ikinci bir işletim sistemi olarak bilgasayarınıza yükleyip, ana işletim sisteminizin yanında kullanabilirsiniz. Son olarak ise OTA desteği kazandırılan sistem, artık güncellemeleri internetten otomatik olarak yükleyip kurmanıza olanak sağlayacak.
Google onayını henüz almamış olan Remix OS'de bu nedenden dolayı maalesef Google Play Store vb, Google'a ait servisler yer almıyor ancak bilindiği üzere Android işletim sisteminden .apk uzantılı uygulamaları yüklemek oldukça kolay olduğundan bu durum çok da büyük bir sorun teşkil etmeyecektir.
http://www.jide.com/en/remixos-for-pc Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İstediğiniz şey zaten yapıldı, ismi Android Silver, bir kaç yıl önce piyasaya sürülmek üzereyken satıcıların isteği üzerine ertelendi, halen çıkmasını bekliyoruz, bir önceki mesajımda da yazdım zaten.
Androidi özel yapan mobil yetenekleri ve tasarım özellikleridir. Windows ile hiçbir açıdan kıyaslanamaz. Windows yanında hafif siklet kalır ki zaten hafif olmasının nedeni mobil olmasıdır. Hem niye egale etsin ki? Windows'un bir eksiği mi var sana göre?
Bluestack şu an bütün android market uygulamalarını windows'ta oynatabiliyor zaten. Ben bu haberin amacını anlayamadım. Sanırım çok daha gelişmiş bir işletim sistemi deneyimi sunuyor sadece uygulamaları çalıştırabilme değil. Bluestack sadece uygulama üzerine. Dediğin gibi ARM uygulamarın tümü windowsta çalışıyor. Hatta uygulamanın yönergeleri kontrolleri kolaylaştırma adına yeniden düzenlenmiş. Klavye ve mouse ile oyunu oynayabiliyorsun mesela.
Bluestacks emulator olarak windows üzerinde çalışırken remix os direk donanım tabanlı çalışıyor.
Zenfone'da nasıl çalışıyorsa öyle
tnctr.com/...
tnctr.com/... bu adresten bilgi edinebilirsiiz