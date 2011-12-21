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Andy Rubin : Her gün 700 000'den fazla cihaz atkive ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın geliştirdiği mobil işletim sistemi Android yükselişini aralıksız sürdürüyor. Mayıs ayında 400 000 Android cihazı aktive edilirken, Haziran ayında 500 000, Temmuz ayında 550 000 rakamına ulaşıldı. 

Google+ üzerinden bir duyuru yapan Andy Rubin, son rakamın 700 000 olduğunu açıkladı. Ancak bu rakama kişisel ROM yükleyerek aktivasyon yapan kullanıcıların dahil olup olmadığı sorularını ise yanıtsız bıraktı. Çünkü önemli bir seviyede akıllı telefon kullanıcısı kişisel ROM kurduktan sonra aktivasyon yapıyor. Bu işlemler tekrar tekrar da olabiliyor.

Geçen ay bugüne kadar satılan toplam Android cihazın 200 milyon olduğu belirtilmişti. Aktivasyon sayılarıyla kaba bir hesap yapıldığında 2011 yılını Android'in 230 milyon cihaz sayısıyla kapatacağını bulabiliriz. Google'ın hedefi ayda 1 milyon cihaz aktivasyonu. Bu bağlamda 2012 yılı için 360 milyon civarı bir aktivasyon bekleniyor ve toplam aktive edilen cihaz sayısı 600 milyonu buluyor.

Apple ise 2011 yılını tahminen 280 milyon iOS cihazı satışıyla bitirecek. 2012 yılı için ise analizler 300 milyon iOS cihaz satışı öngörüyor. Toplamda ise 580 milyon civarı iOS cihazı satılmış olacak. 2012 yılında Android'in cihaz sayısı bakımından iOS'u geride bırakması muhtemel görünüyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
tarihin en büyük krizlerinin eşiğindeyiz ve yapılan harcamalara bakın... maliyetinin 3-4 katı fiyata satılan ürünlerin tamamı ihtiyaç ötesi sadece lüks harcama sınıfına ait.. paralar belli merkezlerde birleşince tabana yayılması zor oluyor doğal olarak likidite krizi beraberinde devalüasyonu getiriyor faiz artışı ve enflasyonu körüklüyor.. yani herkes mahallesinde ki bakkaldan alışveriş yapsa daha rahat bir ekonomimiz olur ama bu şekilde birilerinin kasasında milyarlarca dolar birikirken ithalat ve ihracat yapan firmaların döviz sıkıntısı yine bize vurgun yapıyor.. bence bu satışlar öyle hayra alamet değil. böyle iki satırlık iktisadi yazılarlada açıklanacak gibi değil ama bunlar büyük bir marifet gibi görünmemeli bence..
tarihin en büyük krizlerinin eşiğindeyiz ve yapılan harcamalara bakın... maliyetinin 3-4 katı fiyata satılan ürünlerin tamamı ihtiyaç ötesi sadece lüks harcama ...
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Yossi Kohen 7 yıl
----alıntı----
tarihin en büyük krizlerinin eşiğindeyiz ve yapılan harcamalara bakın... maliyetinin 3-4 katı fiyata satılan ürünlerin tamamı ihtiyaç ötesi sadece lüks harcama sınıfına ait.. paralar belli merkezlerde birleşince tabana yayılması zor oluyor doğal olarak likidite krizi beraberinde devalüasyonu getiriyor faiz artışı ve enflasyonu körüklüyor.. yani herkes mahallesinde ki bakkaldan alışveriş yapsa daha rahat bir ekonomimiz olur ama bu şekilde birilerinin kasasında milyarlarca dolar birikirken ithalat ve ihracat yapan firmaların döviz sıkıntısı yine bize vurgun yapıyor.. bence bu satışlar öyle hayra alamet değil. böyle iki satırlık iktisadi yazılarlada açıklanacak gibi değil ama bunlar büyük bir marifet gibi görünmemeli bence..
---alıntı----
hükümetimiz hergün güncelleme zam yapıyor. sgk ya bağlı olmayan (belli ki işsiz) onların bile ayda asgari maaşın2 katından fazla kazandığını zannederek 200tl kesiyor.
hırsızda hiç mi suç yoq?
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Batuist 7 yıl en beğenilen
tarihin en büyük krizlerinin eşiğindeyiz ve yapılan harcamalara bakın... maliyetinin 3-4 katı fiyata satılan ürünlerin tamamı ihtiyaç ötesi sadece lüks harcama sınıfına ait.. paralar belli merkezlerde birleşince tabana yayılması zor oluyor doğal olarak likidite krizi beraberinde devalüasyonu getiriyor faiz artışı ve enflasyonu körüklüyor.. yani herkes mahallesinde ki bakkaldan alışveriş yapsa daha rahat bir ekonomimiz olur ama bu şekilde birilerinin kasasında milyarlarca dolar birikirken ithalat ve ihracat yapan firmaların döviz sıkıntısı yine bize vurgun yapıyor.. bence bu satışlar öyle hayra alamet değil. böyle iki satırlık iktisadi yazılarlada açıklanacak gibi değil ama bunlar büyük bir marifet gibi görünmemeli bence..
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clearskies 7 yıl
arkadaslar andro. artik her telefonda var o yuzden bu rakam az. ama apple sadece kendi telefonlarin rakamlarini veriyor ve arada ucurum fark var. yigidi oldur hakkini yeme demekki adamlar birseyleri dogru yapiyor
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jibe 7 yıl
Aynen aktivasyon olayı Yeni rom kurmakla oluyor yeri geliyor bir günde 4-5 adet custom rom deniyorsun piyasadaki androidli telefon ve tablet bolluğunuda düşünürsen doğrudur. Ama bir zaman sonra bu custom rom denemeleri kabak tadı vermeye başlıyor ve üreticinin yeni Android sürümünü çıkarmasını iple çekiyorsun. Taaaki ozaman telefonu orjinal rom ile güncelledim diyorsun bu seferde yeni android sürümü çıkıyor ve piyasada csutom romları gezmeye başlıyor. Şu olaya bir update şekli getirseler ne güzel olurdu...
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clearskies 7 yıl
arkadaslar andro. artik her telefonda var o yuzden bu rakam az. ama apple sadece kendi telefonlarin rakamlarini veriyor ve arada ucurum fark var. yigidi oldur hakkini yeme demekki adamlar birseyleri dogru yapiyor
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