Andy Rubin : Her gün 700 000'den fazla cihaz atkive ediliyor





Google'ın geliştirdiği mobil işletim sistemi Android yükselişini aralıksız sürdürüyor. Mayıs ayında 400 000 Android cihazı aktive edilirken, Haziran ayında 500 000, Temmuz ayında 550 000 rakamına ulaşıldı.





Google+ üzerinden bir duyuru yapan Andy Rubin, son rakamın 700 000 olduğunu açıkladı. Ancak bu rakama kişisel ROM yükleyerek aktivasyon yapan kullanıcıların dahil olup olmadığı sorularını ise yanıtsız bıraktı. Çünkü önemli bir seviyede akıllı telefon kullanıcısı kişisel ROM kurduktan sonra aktivasyon yapıyor. Bu işlemler tekrar tekrar da olabiliyor.





Geçen ay bugüne kadar satılan toplam Android cihazın 200 milyon olduğu belirtilmişti. Aktivasyon sayılarıyla kaba bir hesap yapıldığında 2011 yılını Android'in 230 milyon cihaz sayısıyla kapatacağını bulabiliriz. Google'ın hedefi ayda 1 milyon cihaz aktivasyonu. Bu bağlamda 2012 yılı için 360 milyon civarı bir aktivasyon bekleniyor ve toplam aktive edilen cihaz sayısı 600 milyonu buluyor.





Apple ise 2011 yılını tahminen 280 milyon iOS cihazı satışıyla bitirecek. 2012 yılı için ise analizler 300 milyon iOS cihaz satışı öngörüyor. Toplamda ise 580 milyon civarı iOS cihazı satılmış olacak. 2012 yılında Android'in cihaz sayısı bakımından iOS'u geride bırakması muhtemel görünüyor.