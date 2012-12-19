Angry Birds Star Wars, artık Facebook'ta

Haber Editörü
Rovio, geçtiğimiz kasım ayında mobil platformlar için yayınladığı Angry Birds Star Wars'ı Facebook içinde yayınladı.
Yapımın Facebook versiyonu mobil platformdaki versiyonu ile hemen hemen aynı olsa da bazı farklılıklar ile gelmiş durumda. Söz konusu farklılıklar oyunun sosyal ağın alt yapısından faydalanarak diğer oyuncularla etkileşimin sunmasından kaynaklanmakta. Bu farklılıklara örnek verecek olursak; oyunun Facebook versiyonunda arkadaşlarınızla puanlarınızı paylaşarak rekabet ortamı yaratabilir veya oyunu oynayan arkadaşlarınıza oyun içi hediyeler gönderebilirsiniz. Oyunun Facebook versiyonuna her hafta düzenli olarak beş yeni bölüm ekleyeceğini belirten Rovio, buna ek olarak üç yeni güç artırımı ve bir yeni yeteneği de Facebook oyuncularının beğenisine sunmuş durumda.
Rovio'nun Angry Birds evreniyle Star Wars evrenini bir araya getiren oyunu Angry Birds Star Wars'a Facebook üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.facebook.com/appcenter/angrybirdsstarwars?fb_source=appcenter Yorum Yaz Paylaş Tweetle