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Angry Birds Star Wars, artık Facebook'ta

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio, geçtiğimiz kasım ayında mobil platformlar için yayınladığı Angry Birds Star Wars'ı Facebook içinde yayınladı.

Yapımın Facebook versiyonu mobil platformdaki versiyonu ile hemen hemen aynı olsa da bazı farklılıklar ile gelmiş durumda. Söz konusu farklılıklar oyunun sosyal ağın alt yapısından faydalanarak diğer oyuncularla etkileşimin sunmasından kaynaklanmakta. Bu farklılıklara örnek verecek olursak; oyunun Facebook versiyonunda arkadaşlarınızla puanlarınızı paylaşarak rekabet ortamı yaratabilir veya oyunu oynayan arkadaşlarınıza oyun içi hediyeler gönderebilirsiniz. Oyunun Facebook versiyonuna her hafta düzenli olarak beş yeni bölüm ekleyeceğini belirten Rovio, buna ek olarak üç yeni güç artırımı ve bir yeni yeteneği de Facebook oyuncularının beğenisine sunmuş durumda.

Rovio'nun  Angry Birds evreniyle Star Wars evrenini bir araya getiren oyunu Angry Birds Star Wars'a Facebook üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.facebook.com/appcenter/angrybirdsstarwars?fb_source=appcenter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pandemic35 6 yıl
Güzel hemen giriyom
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M Akerfeldt 6 yıl
Bitirdim.Ama şu yerçekim bölümleri zor ve kötüydü
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Zenci Forvet 6 yıl
Bakalım nasılmış.
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carter 6 yıl
Bir Angry Birds isteği alındı.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
%100 facebook onaylı.
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vitor reis 6 yıl
Güzel bir haber.. Facebook üzerinden angry birds keyfi yaşarken bir yandan da arkadaşlarımızla puan konusunda rekabet etmekten geri kalmayacağız
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ALAK_ 6 yıl
Adamlar affetmiyor, her konsol oyunu 2 gün sonra facebookta... Yakında Assasians Creed falan çıkarırlarsa şaşırmam.
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