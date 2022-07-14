Instagram biyografi yazı tipi değiştirme nasıl yapılır?



Sosyal medya platformları söz konusu olduğunda, Instagram yaratıcılık açısından ilk sırada yer alıyor. GIF’lerden kolajlara, sanatsal seçenekler neredeyse sonsuz. Dolayısıyla yaratıcılığın uygulamanın en temel özelliğine; biyografilere bile geçmesi şaşırtıcı değil. Bazı kullanıcıların Instagram biyografilerine süslü yazı tipleri eklediklerini görmüşsünüzdür. Instagram’da yazı tipi stilini nasıl değiştireceğinizi öğrenmek ister misiniz? Instagram yazi tipi değiştirme özellikle de biyografi yazı tipini değiştirmek oldukça kolay.

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Instagram yazı tipi

Çoğu kişinin kullandığı yaygın yazı tipinden farklı özel bir yazı tipi ile biyografinizi daha çekici hale getirebilir ve elbette bunu paylaşımlarınıza taşıyarak gönderilerinizi daha çekici yapabilirsiniz.

Instagram biyografinizde bir değişiklik yapmadıysanız, Instagram’ın varsayılan yazı tipi Neue Helvetica’dır. Bu font, uygulamada altyazılar ve yorumlar gibi metinlerin çoğu için kullanılır. Android kullanıcısıysanız, biyografinizi Neue Helvetica yerine Systems Roboto fontu ile görebilirsiniz. Başlıklar ve diğer büyük metin satırları Freight Sans fontudur. Instagram, sadece hikayelerde yazı tipini değiştirmenize imkan verir. Klasik, modern, neon, daktilo, comic sans, serif, sans serif, Instagram hikayelerde kullanabileceğiniz birçok farklı font mevcut.

Instagram yazı tipi oluşturma

Biyografinizde benzersiz bir yazı tipine sahip olmak için bir Instagram yazı tipi oluşturma aracı (font generator) kullanabilirsiniz. Bu online araçlar Instagram için harika yazı stili, şekilleri bulmanıza yardımcı olur, kullanımları kolaydır. Insta Fonts, Fancy Fonts, Cool Symbol, LingoJam ve daha birçok ücretsiz kullanılabilir Instagram font oluşturma sitesi mevcut.

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Ayrıca Fontfull (Android ve iOS için indirilebilir ve ücretsiz) gibi Instagram yazı tipi değiştirme uygulamalarında da şekilli, süslü yazı tipleri bulabilirsiniz. Biyografide 150 karakter sınırı olduğunu unutmayın.

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5 adımda Instagram biyografi yazı tipi değiştirme

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Instagram’ı açın ve sağ altta profil resminize dokunun. Biyografi altında profili düzenle butonuna dokunun. Biyografiye gelin. Uygulamada veya online Instagram yazı tipi oluşturucuda yazdığınız metni yapıştırın. Bitti’ye dokunun.

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Instagram biyografi yazı tipi nasıl değiştirilir?