Angry Birds Star Wars için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Agry Birds serisinin yapımcısı Rovio serinin yeni oyunu olan Angry Birds Star Wars için yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı.





Yayınlanan yeni tanıtım filminde Star Wars Episode IV a New Hope'tan Han Solo'nun Luke Skywalker ve Obi-Wan Kenobi'ye Millenium Falcon'un Kessel Run'ı 12 parsekten daha kısa zamanda yaptığını söylediği sahne yer alıyor. Bu sahnenin hemen ardından karşımıza Millenium Falcon'un Angry Birds versiyonu karşımıza çıkıyor. Millenium Falcon'un Angry Birds versiyonu sahneye giriş yaptıktan sonra ışık hızına ulaşmada bir problem yaşasa da, üst kısımında yer alan sapanın aktif olmasıyla birlikte ışık hıza ulaşıyor.





Millenium Falcon'un oyun içerisinde ne gibi bir görev üstleneceği hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmasa da, Rovio'nun Angry Birds Star Wars ile neler sunacağını 8 kasım tarihinde göreceğiz.

http://androidcommunity.com/new-angry-birds-star-wars-teaser-pays-homage-to-millennium-falcon-20121016/