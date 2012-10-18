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Angry Birds Star Wars için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Agry Birds serisinin yapımcısı Rovio serinin yeni oyunu olan Angry Birds Star Wars için yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı.

Yayınlanan yeni tanıtım filminde Star Wars Episode IV a New Hope'tan Han Solo'nun Luke Skywalker ve Obi-Wan Kenobi'ye Millenium Falcon'un Kessel Run'ı 12 parsekten daha kısa zamanda yaptığını söylediği sahne yer alıyor. Bu sahnenin hemen ardından karşımıza Millenium Falcon'un Angry Birds versiyonu karşımıza çıkıyor. Millenium Falcon'un Angry Birds versiyonu sahneye giriş yaptıktan sonra ışık hızına ulaşmada bir problem yaşasa da, üst kısımında yer alan sapanın aktif olmasıyla birlikte ışık hıza ulaşıyor.

Millenium Falcon'un oyun içerisinde ne gibi bir görev üstleneceği hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmasa da, Rovio'nun Angry Birds Star Wars ile neler sunacağını 8 kasım tarihinde göreceğiz.

http://androidcommunity.com/new-angry-birds-star-wars-teaser-pays-homage-to-millennium-falcon-20121016/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sodalayn 7 yıl en beğenilen muratal
muratal
Kızgın kuşlar yine iş başında desenize. :)

Şu yorumu okuduktan sonra kafami sertce duvara vurdum hastaneden yaziyorum
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infom@n 7 yıl
Yav dün televizyonda Suriyeli Muhaliflerin büyük bir sapanla bomba attığını görünce rovio'nun da muhaliflere destek verdiğinden emin oldum

İşte Angry Birds Syria

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MR.Fernandes 7 yıl
Cılkını çıkarttılar artık ya..
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Redunay 7 yıl
Sodalayn
muratal Kızgın kuşlar yine iş başında desenize. :)
Şu yorumu okuduktan sonra kafami sertce duvara vurdum hastaneden yaziyorum

Desenize Hababam Sınıfı sınıfta kaldı.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Adamlar patent'de aldı. 20 mb'lık oyundan ne paralar kazanılıyor!
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ahmet__01 7 yıl
başka bir video daha

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ahmeh 7 yıl
haftada bir oyun yumurtlamaya başladı bu rovio.
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muratal 7 yıl
Kızgın kuşlar yine iş başında desenize. :)
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kursadlolw 7 yıl
Güç seninle olsun domuz.
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BLACK PRINCE 7 yıl
Güzel olmuş koca kafalılara benzemiş ...
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Bu ne lan (işler güçler bölüm 14 Dr. Feride Ahmet e söylüyor)
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Nerevarine 7 yıl
Darth Vader komedi. Çok tatlı olmuşlar.
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