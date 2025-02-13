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    Anlık Bildirim

    Discord açıldı, kısmen de olsa erişim sağlanabiliyor

    Discord uygulamasına bugün akşam saatlerinden itibaren girme imkânı elde edilen kullanıcılar sosyal medyada heyecan yarattı. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.    
    Discord Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayı başlarında çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle erişim engeli getirilen Discord, bugünden itibaren kısmen de olsa kullanılabiliyor. 

    Discord açıldı mı?

    BTK sitesinde henüz Discord platformuna olan erişim engeli kaldırılmamış görünüyor ancak sosyal medyada pek çok kullanıcı uygulamaya giriş yapabildiğini belirtiyor. Web ya da mobil üzerinden uygulamaya giriş yapmak mümkün. 

    Muhtemelen bölge bölge ya da sağlayıcı sağlayıcı Discord platformuna erişim açılmaya başladı. İlerleyen saatlerde Discord ile ilgili daha net veriler elimizde olacaktır. 
     

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    selamivural 15 dakika önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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