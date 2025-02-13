Discord açıldı, kısmen de olsa erişim sağlanabiliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayı başlarında çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle erişim engeli getirilen Discord, bugünden itibaren kısmen de olsa kullanılabiliyor.

Discord açıldı mı?

BTK sitesinde henüz Discord platformuna olan erişim engeli kaldırılmamış görünüyor ancak sosyal medyada pek çok kullanıcı uygulamaya giriş yapabildiğini belirtiyor. Web ya da mobil üzerinden uygulamaya giriş yapmak mümkün.

Discord'a erişim engeli geldi: İşte detaylar 4 ay önce eklendi

Muhtemelen bölge bölge ya da sağlayıcı sağlayıcı Discord platformuna erişim açılmaya başladı. İlerleyen saatlerde Discord ile ilgili daha net veriler elimizde olacaktır.



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