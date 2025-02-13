Discord açıldı, kısmen de olsa erişim sağlanabiliyor

Discord açıldı mı?
BTK sitesinde henüz Discord platformuna olan erişim engeli kaldırılmamış görünüyor ancak sosyal medyada pek çok kullanıcı uygulamaya giriş yapabildiğini belirtiyor. Web ya da mobil üzerinden uygulamaya giriş yapmak mümkün.
Muhtemelen bölge bölge ya da sağlayıcı sağlayıcı Discord platformuna erişim açılmaya başladı. İlerleyen saatlerde Discord ile ilgili daha net veriler elimizde olacaktır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!