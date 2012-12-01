Angry Birds Star Wars'a buzlarla kaplı ''Hoth'' gezegeni eklendi

Geçtiğimiz ay yayınlanan Rovio'nun Star Wars temalı Angry Birds oyunu güncellenerek, oyunculara buzlarla kaplı Hoth gezegeninin kapılarını açtı.





Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back filminde kendini gösteren bu gezegenin oyuna dahil edilmesiyle birlikte 20 yeni bölüm ve 2 yeni bonus bölüm oyuna eklenmiş durumda. Güncellemeyle birlikte Star Wars evreninden Prenses Leia, pembe bir kuş olarak oyuna ekleniyor. Bu kuş atıldıktan sonra ekrana dokunulduğunda ışın kullanarak domuzları etkisiz hale getirebiliyor.





Angry Birds'ün Star Wars evreninde geçen oyunu Anry Birds: Star Wars'ı deneme fırsatı bulamamışsanız, artık Hoth gezegenin de yer aldığı yapıma aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.angrybirdsstarwars.ads.iap&hl=tr