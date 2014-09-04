Angry Birds Transformers'ın çıkış tarihi belli oldu

Rovio, haziran ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Angry Birds serisinin yeni oyunu Angry Birds Transformers için kısa bir tanıtım videosu daha yayımladı.





80'li yılların Transformers temalı çizgi filmlerinden esinlenilerek hazırlanan videoda kızgın kuşların ve domuzların robotlara dönüşümü resmediliyor. Bu dönüşüm sonrasında ortaya çıkan üçüncü bir düşman ise, kuşların ve domuzların ittifakına neden oluyor. Sinematik niteliğindeki bu kısa videoda oyunun çıkış tarihi de yer ediniyor.





Angry Birds ve Transformers evrenlerini 15 Ekim tarihinde bir araya getirecek olan oyunun neler sunacağı ise, merak konusu olmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir oynanış görüntüsüne rastlamadığımız Angry Birds Transformers'ın seriye yeni bir şeyler katmasını umuyoruz.