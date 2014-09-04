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Angry Birds Transformers'ın çıkış tarihi belli oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds Transformers'ın çıkış tarihi belli oldu
Rovio, haziran ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Angry Birds serisinin yeni oyunu Angry Birds Transformers için kısa bir tanıtım videosu daha yayımladı.

80'li yılların Transformers temalı çizgi filmlerinden esinlenilerek hazırlanan videoda kızgın kuşların ve domuzların robotlara dönüşümü resmediliyor. Bu dönüşüm sonrasında ortaya çıkan üçüncü bir düşman ise, kuşların ve domuzların ittifakına neden oluyor. Sinematik niteliğindeki bu kısa videoda oyunun çıkış tarihi de yer ediniyor.

Angry Birds ve Transformers evrenlerini 15 Ekim tarihinde bir araya getirecek olan oyunun neler sunacağı ise, merak konusu olmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir oynanış görüntüsüne rastlamadığımız Angry Birds Transformers'ın seriye yeni bir şeyler katmasını umuyoruz.

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kain061 5 yıl
bu gidisle angry bird brazzers cikmasindan korkuyorum :)))
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Hyponsoinage 5 yıl
Cılkı çıkti ya. Gerci her turlu bulur milyonlari
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Neyinkafasi 5 yıl
gelmesede olur.
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SteveMeade 5 yıl
Angry Birds serisini indirmeye kalksan Asphalt 8 den fazla yer kaplar
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kain061 5 yıl
bu gidisle angry bird brazzers cikmasindan korkuyorum :)))
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Pit0N 5 yıl kain061





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Bl00dyHell 5 yıl
Hala Angry Birds oynayan var mıdır diye düşünmedim değil
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Kulak Misafiri 5 yıl
Bunlar da kendilerince bir seri yakaladılar işte. Her ne kadar gözden düşse de bu tur yenilikler oyuna ufak da olsa merak ettiriyor.
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Adittorie 5 yıl
Yeter ya kabak tadı verdi .
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Kaya 5 yıl
Androide gelir mi acaba
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MAVİT 5 yıl Kaya
Kaya

Androide gelir mi acaba

Rovio'nun bu konuda Android kullanıcılarını üzeceğini sanmıyorum.
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