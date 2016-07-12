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Angry Birds, Windows Phone platformuna elveda dedi

Yavaş yavaş yerini Windows 10 mobil platformuna bırakmaya hazırlanan Microsoft’un emektar işletim sistemi Windows Phone için, dev isimler de desteğini kesmeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
14
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yavaş yavaş yerini Windows 10 mobil platformuna bırakmaya hazırlanan Microsoft’un emektar işletim sistemi Windows Phone için, dev isimler de desteğini kesmeye başladı. Ünlü geliştirici Rovio, bundan sonra platformu desteklemeyeceklerini açıkladı.

Hali hazırda platformda 10 civarında oyunu bulunan Rovio, artık ne bir yeni oyun indirmeye sunacak ne de mevcut oyunları güncelleyecek. Kullanıcılar, mevcut Rovio oyunları ile yetinmek zorunda kalacak. Zaten yaklaşık bir yıldır oyunlar güncellenmiyordu. Aslında platform halen kullanılıyor ancak global olarak yüzde 2 seviyesinde geziniyor olması, Rovio’yu daha erken karar almaya itmiş gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "CSR Racing heyecanı devam ediyor"

Windows 10 mobil platformu, kendi ekosistemi içerisinde yüzde 11 civarında bir kullanım oranı yakaladı. Yeni telefonların eklenmesi ile birlikte bu oran daha da yukarı çıkacaktır. Tabii bu noktada platformun ne kadar büyüyeceği belli değil zira henüz piyasaya çıkması beklenen yeni bir Windows 10 akıllı telefonu bulunmuyor. Windows 10 mobil üzerinde pek çok Angry Birds yapımı oynanabiliyor ancak Angry Birds 2 ve sonrasında piyasaya çıkan oyunlar için şimdilik bir gelişme yok.

Rovio, ayrıca Windows platformu için de destek sunmayacağını açıkladı. Firmanın bundan sonraki çalışmaları Android ve iOS platformuna yönelik olacak. Firma, en fazla gelir kazandığı platformlara daha fazla ağırlık vermek istiyor. Gelecek yıllarda Windows 10 mobil işletim sisteminin pazar payı artarsa, diğer yapımları da görebiliriz. 

 

http://www.windowscentral.com/no-more-angry-birds-windows-phone-and-pc-rovio-focuses-android-and-ios Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
100.000 kere söyledim, 100.001 inci kez söylüyorum: Windows Phone dan, yani kısacası Microsoft dan bir cacık olll-maaaazz..
Artık bir sürü kişi bana gelip "Abi haklıymışsın" diyor.
100.000 kere söyledim, 100.001 inci kez söylüyorum: Windows Phone dan, yani kısacası Microsoft dan bir cacık olll-maaaazz..Artık bir sürü kişi bana gelip "...
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DarkHellKnightX 3 yıl
Subway Surfers geliştiricisi de sonraki güncellemelerin sadece windows 10 için yayınlanacağını ve wp için desteği keseceklerini açıklamıştı. Microsoft'un bu noktada en büyük kaybı söz verdikleri gibi tüm 8.1 cihazlarına win10 verememek oldu bence.
Subway Surfers geliştiricisi de sonraki güncellemelerin sadece windows 10 için yayınlanacağını ve wp için desteği keseceklerini açıklamıştı. Microsoft'un bu nok...
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olağan_şüpheli 3 yıl
Androide geçtim kafam rahat. Allah sabır versin ,nasıl bir duygudur bilirim wp sahibi olmak
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cem650 3 yıl
güzel giriş yapan windows phone elde patladı destek verilmiyince abicim sen microsoft olarak teşvikte bulunacaksın ücretsiz uygulama sattıracaksın önce bi yaygınlaştıracaksın.. demekki işletim sisteminin hızlı çalışmasıylada olmuyormuş ban apple'a adamlar hızlı bir cihaz yaptı ama sağlam bir alt yapıyla marketindeki uygulama yelpazesini genişletti..
üzüldüm ilk lumia gördüğümde performansı ile dedim tamam bu olmuş ama ne yazıkki bitti..
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arel.gr 3 yıl
.... staa, bütün bunlara rağmen Lumia 950XL Dual (32GB) 387.00 €uro 'nun altına niyetlenirken dalayım diyorum.
tereddütüm android ve iphone 'lar gibi 3,5 - 4 yıl sonrası Windows Phone 'larında her an kullanım dışı kalma olasılıkları varmı ?
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Celonfix 3 yıl
2 seneye yakındır developer windows 10 mobile kullanıyorum lumia525de çok memnunum. Özellikle uygulamalara uwp arayüzü gelmeye başladı çok güzel oldu. Mağaza çeşitliliğide arttı şahsen istediğim tüm uygulamalar mevcut bir tek Dh Forum Beta yok.
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King Stannis 3 yıl
Bende yakında elveda derim umarım.
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eas722 3 yıl
920, 925 ve 1020'ye W10 mobilin gelmemesi gerçekten hayal kırıklığı. Sistem güzel olmuş ama Lumia 1520'im ile bir süre daha kullanacağım. Microsoft sistem ile ilgilenmiyor gibi görünüyor ancak şimdilik telefon her işimi istediğim gibi yapıyor. Şu 6-12 ay içerisinde yeni duyuracakları muhtemelen surface ailesi altında gelecek telefonlar ile Microsoft da tam anlamıyla niyetini belli edecek. Çok potansiyeli olan ancak annesinden yeterli ilgiyi göremeyen bir çocuktu artık koca adam oldu. Bakalım bir baltaya sap olabilecek mi?
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OverClocK1ng 3 yıl eas722
eas722

920, 925 ve 1020'ye W10 mobilin gelmemesi gerçekten hayal kırıklığı. Sistem güzel olmuş ama Lumia 1520'im ile bir süre daha kullanacağım. Microsoft sistem ile ilgilenmiyor gibi görünüyor ancak şimdilik telefon her işimi istediğim gibi yapıyor. Şu 6-12 ay içerisinde yeni duyuracakları muhtemelen surface ailesi altında gelecek telefonlar ile Microsoft da tam anlamıyla niyetini belli edecek. Çok potansiyeli olan ancak annesinden yeterli ilgiyi göremeyen bir çocuktu artık koca adam oldu. Bakalım bir baltaya sap olabilecek mi?

Yaw zaten telefonlar çok çok iyi. Onlara diyecek laf yok. 1520 de güzel. Güneş altında okunabilirlik falan efsane.
Ama Microsoft çok paragöz, beceriksiz olduğu için bu oluyor.
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mkyb 3 yıl
Windows'un mobil sektörde geleceği yok. Adamlar yıllardır bi şey deniyor olmuyor. 2004 gibi Windows Mobile 6 falan çıkarmışlardı Symbian bitirdi o zaman. Günümüzde ise iOS ve Android bitiriyor.
Zaten Microsoft'ta bunun farkında ve Surface Phone isimli değişik bi proje üstünde çalışıyorlar. Seneye bu zamanlar çıkar. O zamanda Windows Mobile 10 kullanıcılarına kapıyı gösterecekler.
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olağan_şüpheli 3 yıl
Androide geçtim kafam rahat. Allah sabır versin ,nasıl bir duygudur bilirim wp sahibi olmak
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
100.000 kere söyledim, 100.001 inci kez söylüyorum: Windows Phone dan, yani kısacası Microsoft dan bir cacık olll-maaaazz..
Artık bir sürü kişi bana gelip "Abi haklıymışsın" diyor.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Subway Surfers geliştiricisi de sonraki güncellemelerin sadece windows 10 için yayınlanacağını ve wp için desteği keseceklerini açıklamıştı. Microsoft'un bu noktada en büyük kaybı söz verdikleri gibi tüm 8.1 cihazlarına win10 verememek oldu bence.
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