Angry Birds, Windows Phone platformuna elveda dedi

Yavaş yavaş yerini Windows 10 mobil platformuna bırakmaya hazırlanan Microsoft’un emektar işletim sistemi Windows Phone için, dev isimler de desteğini kesmeye başladı. Ünlü geliştirici Rovio, bundan sonra platformu desteklemeyeceklerini açıkladı.

Hali hazırda platformda 10 civarında oyunu bulunan Rovio, artık ne bir yeni oyun indirmeye sunacak ne de mevcut oyunları güncelleyecek. Kullanıcılar, mevcut Rovio oyunları ile yetinmek zorunda kalacak. Zaten yaklaşık bir yıldır oyunlar güncellenmiyordu. Aslında platform halen kullanılıyor ancak global olarak yüzde 2 seviyesinde geziniyor olması, Rovio’yu daha erken karar almaya itmiş gibi görünüyor.

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Windows 10 mobil platformu, kendi ekosistemi içerisinde yüzde 11 civarında bir kullanım oranı yakaladı. Yeni telefonların eklenmesi ile birlikte bu oran daha da yukarı çıkacaktır. Tabii bu noktada platformun ne kadar büyüyeceği belli değil zira henüz piyasaya çıkması beklenen yeni bir Windows 10 akıllı telefonu bulunmuyor. Windows 10 mobil üzerinde pek çok Angry Birds yapımı oynanabiliyor ancak Angry Birds 2 ve sonrasında piyasaya çıkan oyunlar için şimdilik bir gelişme yok.

Rovio, ayrıca Windows platformu için de destek sunmayacağını açıkladı. Firmanın bundan sonraki çalışmaları Android ve iOS platformuna yönelik olacak. Firma, en fazla gelir kazandığı platformlara daha fazla ağırlık vermek istiyor. Gelecek yıllarda Windows 10 mobil işletim sisteminin pazar payı artarsa, diğer yapımları da görebiliriz.