Angry Birds'ün çizgi dizisine Rovio uygulamaları üzerinden de erişilebilecek

16 Mart itibariyle Angry Birds'ün çizgi dizisini izleyicilerle buluşturmaya başlayacak olan Rovio, mobil oyuncuların da bu diziye rahatlıkla ulaşmasını sağlayacak.





Çizgi dizinin tanıtımını akıllı telefon ve tabletler için geliştirdiği uygulamalar üzerinden gerçekleştirecek olan geliştirici, uygulamalarında yapacağı küçük bir güncellemeyle çizgi dizinin uygulamalar üzerinden izlenmesini de mümkün kılacak. Bu sayede, serinin 1.7 milyarlık indirilme başarısını çizgi diziyi dağıtmak için kullanacak olan Rovio, oldukça geniş bir kitleye kolayca ulaşmış olacak.





Şimdilik 52 bölümden oluşması planlanan çizgi dizinin çeşitli platformlar ve TV kanallarında da yer edineceğini belirtelim. Mobil platformlarla başlayan hikayesine diğer platformları da dahil ederek, büyük bir başarı elde eden Angry Birds'ün çizgi dizi olarak nasıl bir başarı elde edeceğini yakın bir zamanda göreceğiz.

http://www.rovio.com/en/news/press-releases/276/rovio-entertainment-to-launch-one-of-the-world%E2%80%99s-biggest-video-networks-in-its-games/