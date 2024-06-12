WhatsApp'ta "yakında" profil resimlerinin ekran görüntüsü alınamayacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, mesajları uçtan uca şifrelemeyle korusa da ekran görüntüsü alınmasını engellemiyor. Bu, bir gizlilik sorunu; profil fotoğrafının ekran görüntüsünü alan kötü niyetli bir kişi WhatsApp'ta o kişinin kimliğine bürünerek dolandırıcılık yapabilir. Neyse ki bu sorun yakında gelecek güncellemeyle kısmen çözülmüş olacak. Platformda artık profil resimlerinin ekran görüntüsü alınamayacak.

WhatsApp mavi tik (görüldü işareti) kapatma nasıl yapılır? 1 hf. önce eklendi

WhatsApp, profil fotoğrafları için ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu özellik, yetkisiz kullanıcıların ekran görüntüsü almasını ve görüntüleri izinsiz olarak paylaşmasını önleyen ek koruma katmanı getiriyor.

Kullanıcılar, artık profil resimlerinin ekran görüntüsünü almaya çalıştıklarında “WhatsApp, gizliliği korumak için ekran görüntüsünün alınmasını engelledi” uyarısıyla karşılaşacak. Tabii ki WhatsApp’ın telefonun kamerasıyla profil fotoğrafının çekilmesini engellemesi mümkün değil.

WhatsApp, profil fotoğraflarını koruyan yeni gizlilik özelliğini beta kullanıcılarına sunmaya başladı.

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WhatsApp'ta profil resimlerinin ekran görüntüsü alınamayacak