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Skype ekran paylaşımı iOS ve Android uygulamalarına eklendi

Skype Insiders en son sürümüne eklenen ekran paylaşımı özelliği, akıllı telefon kullanıcılarına sunuldu. Özellik büyük rakipler arasında şuan sadece Skype tarafından sunuluyor.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Web servisini geliştirdikten sonra sıranın mobil uygulamalara geldiğini fark eden Skype, yeni beta sürümünde ekran paylaşımını iOS ve Android uygulamalarına ekledi. Microsoft sahipliğindeki Skype kısa süre önce de grup konuşmaları ve daha fazlasını geliştirdiği sürümü yayınlamıştı.
Microsoft’un öngörüsüne göre Skype mobil uygulamasında ekran paylaşımı, iş arkadaşınızla PowerPoint sunumunu kontrol etmekte ya da en iyi arkadaşınızla Tinder üzerinde sağa sola kaydırmada kullanılacak. Bu özelliğin eklenmesinin bir diğer avantajı ise Skype’ın sektörden farklılığı olacak. Şuan görüntülü konuşma sunan popüler rakiplerin (WhatsApp FB Messenger, Snapchat) hiçbiri benzer bir özelliğe sahip değil. 
Özellik şuan için hala Skype Insiders, yani test kullanıcılarına açık. The Verge’e göre beta sürümü iOS için hala sunulmadı. Daha önceki Skype betalarını dikkate aldığımızda firmanın bir aydan kısa bir süre sonra özelliği stabil sürüme göndereceğini öngörüyoruz.

https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/all/skype-preview-introducing-screen-sharing-on-mobile/911e1753-16dc-4fb8-b0ca-c836547509b5?auth=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_bluescream_ 1 ay
şu programlara, kamerayı telefon ortanyasyonundan bağımsız halde 90 derecelik döndürmeler gelsin ya, şarj kablosu takıyon karşıdaki yan ceviremiyorsa telefonı mıçtın.
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