Skype ekran paylaşımı iOS ve Android uygulamalarına eklendi

Skype, yeni beta sürümünde ekran paylaşımını iOS ve Android uygulamalarına Microsoft sahipliğindeki Skype kısa süre önce de grup konuşmaları ve daha fazlasını geliştirdiği sürümü Web servisini geliştirdikten sonra sıranın mobil uygulamalara geldiğini fark eden, yeni beta sürümünde ekran paylaşımınıveuygulamalarına ekledi sahipliğindeki Skype kısa süre önce de grup konuşmaları ve daha fazlasını geliştirdiği sürümü yayınlamıştı

Microsoft’un öngörüsüne göre Skype mobil uygulamasında ekran paylaşımı, iş arkadaşınızla PowerPoint sunumunu kontrol etmekte ya da en iyi arkadaşınızla Tinder üzerinde sağa sola kaydırmada kullanılacak. Bu özelliğin eklenmesinin bir diğer avantajı ise Skype’ın sektörden farklılığı olacak. Şuan görüntülü konuşma sunan popüler rakiplerin (WhatsApp FB Messenger, Snapchat) hiçbiri benzer bir özelliğe sahip değil.

Özellik şuan için hala Skype Insiders, yani test kullanıcılarına açık. The Verge’e göre beta sürümü iOS için hala sunulmadı. Daha önceki Skype betalarını dikkate aldığımızda firmanın bir aydan kısa bir süre sonra özelliği stabil sürüme göndereceğini öngörüyoruz.

https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/all/skype-preview-introducing-screen-sharing-on-mobile/911e1753-16dc-4fb8-b0ca-c836547509b5?auth=1