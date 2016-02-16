Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Anonymous’un Emniyet’e sızdığı iddiasının gerçek yüzü

Anonymous’un Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sızarak vatandaşlık bilgilerini çaldığı yalanı Türk medyasında hızlı yayıldı ancak işin gerçek yüzü hiç de söylendiği gibi değil. İşte gerçek bilgiler:
3 yıl
21,9b
1
145
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hacker grubu Anonymous bugün resmi Twitter hesabından bir bağlantı paylaştı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 17.8GB büyüklüğünde bir veriyi ele geçirdiğini iddia etti. Üstelik bu bilgi sadece iddia ile kalmadı ve bir indirme bağlantısı paylaşıldı. Anonymous bu bilgiyi geçerken ülkemizdeki bazı yayın organları da haberi gündeme taşımak için adeta birbiri ile yarıştı. Üstelik işin aslını sorgulamadan ve dayanağı olmayan bilgiler aktararak.

Kayıtlar 2009’a Ait ve 700TL'ye satın almak mümkün

Paylaşılan verileri DonanımHaber olarak incelediğimizde veri tabanının 2009 yılına ait kayıtlar taşıdığını gördük. Aynı tarihte Yüksek Seçim Kurulu’nun sistemlerinden bazı veriler dışarıya sızdırılmış, 70 Milyon kişinin adres kayıt bilgileri internet ortamına düşmüştü. O dönemde de bu bilgilerin internet korsanlarınca değil, bizzat kurumun içerisinden kopyalanıp paylaşıldığı iddiası ortaya atılmıştı.
Konuyla ilgili olarak Türkiye’nin hukuki olarak kayıtlara girmiş ilk hacker’ı olan Tamer Şahin’den aldığımız bilgilerde bu verilerin yasa dışı olarak 700 TL gibi rakamlara zaten satıldığını aktardı. Anlayacağınız şimdi aynı veriler, küresel ölçekte de paylaşılmaya başlamış durumda.

Verilerde Zararlı Yazılım Var
Anonymous zaten erişilmesi pek de güç olmayan bu dokümanları şimdi yeniden sanki güncel bir hack operasyonu yapılmış gibi göstermiş, kendi sunucularından paylaşmış. Üstelik içine kendilerine hizmet eden bir dizi zararlı yazılımı da entegre ederek. Dosyaları taradığımızda iki adet Trojan bulunduğu gördük. Eğer Windows temelli bir sistem kullanıyorsanız ve virüs yazılımınız bu zararlıları tespit edemezse kendisi arkaplanda bilgisayarınızı farklı zararlı yazılımlar indirilmeye açık hale getiriyor.

Tüm bunların yanında dayanağı olmadan bahsi geçen Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinin aktarılması iddiası ise işin bir başka gülünç boyutu. Zira bu veriler polis teşkilatının intranet ağı içinde erişilebilir durumda ve internete çıkışı mevcut değil.

Ülkemize zarar verme gayesi güden bir hacker grubunun gerçekte aslı astarı olmayan haberini yaparak bilerek veya bilmeyerek adeta temsilciliğine soyunan bazı medya kuruluşları için takdir hakkı da Türk insanında olacaktır. 700TL'ye Türkiye'de kendi reklamını yaptıran Anonymous'un da ne kadar büyük (!) bir hacker grubu olduğunu buradan anlamak çok güç olmasa gerek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Computeus 3 yıl
Bu verilerin eski veya yeni olması konunun ciddiyetini ve önemini ortadan kaldırmaz. Veri yine benim verim, yine benim kimlik bilgilerim. Ancak bizler, verilerin eski mi yeni mi, emniyetten mi yoksa SGK’dan mı ele geçirildiği yönünde magazinel tartışmalar yaparak vakit geçiriyoruz. Esas sorulması gereken, bu kadar kişisel verinin devlet kurumlarında nasıl tutulduğu, ne kadar süreyle tutulduğu ve ne amaçla tutulduğudur. Eski yeni farketmez, bu bilgilerle kredi kartı çıkarılabilir, e-devlet şifreleri alınabilir, vekalet çıkarılabilir, şirket bile kurulabilir.
Bu verilerin eski veya yeni olması konunun ciddiyetini ve önemini ortadan kaldırmaz. Veri yine benim verim, yine benim kimlik bilgilerim. Ancak bizler, veriler...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +81
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 3 yıl
Maroon On
Orijinalden alıntı: FenomenonDevir vatana ihanet devri olduPkkya yapılan operasyonu desteklesen akplisinTsknın ürettiği atak helikopterlerini övsen akplisinSınır ihlali yapan Rusyanın uçağının düşürülmesini desteklersen akplisinBayırbucak Türkmenleri desen akplisinKırım Tatarları desen akplisinVatanımızı milletimizi sevmeye korkuyoruz, teröre nalet okumaya korkuyoruzAydın, çağdaş, hümanist olmak için pyd terör örgütü değildir diyeceksin, operasyonlar dursun yaralı teröristler kurtarılsın diyeceksin, nolmuş yani Rusyanın uçağı 5 saniye girip çıkmışsa diyeceksin, ülkemize siber saldırı yapan anonimi destekleyeceksin.Sizin yaptığınız ne çağdaşlık ne hümanistlik ne de düşünce özgürlüğü sizin yaptığınız hiyanet-i vataniyye yani vatana ihanettir. Nokta.



güzel demişsin arkadaşta insana sormazlar mı?
-pyd ye silah verip koridor açan adamla bugün onu vuran adam aynı
-pkk yı şehirlerde güçlendirecek kadar büyümesine sebep olan barış sürecini yöneten adam ile bugün operasyon yapıyorum tankla topla dalarım kim ölürse ölsün diyen adam aynı
-işide destek verip rusyanın suriye ye girmesine sebep olan, işidi değilde rusları vuran aynı adam
-türkmenler sınıra gelince almayıp kürtleri alan ama şimdi türkmenler vuruluyor diye ağlayan da aynı adam.
-teröristleri yakalasın diye görev yapan istibarat şubeyi göreve getiren ve teröristleri rahatsız ediyor diye hapse atan aynı adam.
-Polislere görev veren adamla yolsuzluk operasyonu yapınca onları hapse atanda aynı adam.
-teröristlere destek vermiyoruz sıkıysa ispatla diyen ve ispat eden haberciyi hapse atanda aynı adam
Gerçek vatan haini gözünün önündekileri görmeyip olanları sorgulayanları vatan haini ilan edendir. darbeli nokta
Maroon OnOrijinalden alıntı: FenomenonDevir vatana ihanet devri olduPkkya yapılan operasyonu desteklesen akplisinTsknın ürettiği atak heli...
Devamını Gör
Yanıtla +59
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDcdy 3 yıl
Anon'a sallıyorsunuz da bir kaç hafta önce POS makineleri çalışmıyordu.
İnternet bankacılığı çökmüştü hatırlatırım.

Adamları dünya tanıyor, ayyıldız team muhabbeti yapıyorsunuz.

Neyse...
Anon'a sallıyorsunuz da bir kaç hafta önce POS makineleri çalışmıyordu.İnternet bankacılığı çökmüştü hatırlatırım.Adamları dünya tanıyor, ayy...
Devamını Gör
Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Yengec1907 3 yıl
Yorumlardan anlasildigi gibi ülkemiz ne güzel bölünmüs öyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
bunların yaralı parmağa işemişliği yoktur tarihlerinde terör örgüt sitelerine bir defa olsun bırakın saldırıyı açıklamaları bile yoktur. ama bizim yeni yetme genç nesiller bu adamları faydalı birşey sanıp gıptayla bakarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Burası Donanımhaber mi yoksa DedikoduHaber mi ? yanlış mı geldim ?
Vaaay klavyeden cümbür cemaat vatan kurtarmaca alırım 1 dal yada durun içerden çekirdek alıp geliyom bu yazı kaçmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dersimo62 3 yıl
hatırladım bu olayı Redhack hacklemişti hatta eminiyetin şifresi bir iki üç dört beş altıydı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agarip 3 yıl
siyaset içerikli mesajların silinmesini ve ilgili kişilerin uyarılmasını talep ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuaydin 3 yıl
AnadoluEfes
kkke_3319 Hocam bende emniyet mensubuyum. Intranet karne vs gibi ağlar kapalı ağlar olup pol net veya kara net harici internet kablosu baglasan bile işlem yapamazsın.
Hocam 8 yıl önce girmişim sisteme 8 yıl önceki sistem ile şimdiki nasıldır bilmiyorum ekran görüntülerine kadar almış paylaşmışım zaten bir sürü kişide görmüş hayatımda ilkkez bir sisteme girmiyorum universitelerden tutunda başbakanlığa kadar binlerce sisteme girmiş zarar vermeden uyarmış ve bunu kanıtları ile paylaşmış insanım sırf facebook zyna da poker sıralamasında birinci olayım diye milyon tane hesap çalıp milletin chipini kendime geçirip dünya birinciliğine geçip yine bunu kaydedip ıspatı ile sunmuş adamım bende yalan yok herşey ıspatı ile sunulur bende ama dediğim gibi şuanki sisteminiz edir nerden geçer alt yapısı neresi ana server nerde ne şekilde çalışır bilemem biraz bahsederseniz sistem hakkında size nasıl yapılacağını öğretmem ama hacklenip hacklenmeyeceği hakkında bilgi verebilirim

Bu arkadaş alenen suçunu itiraf etmişdir. Gereğinin biran önce yapılıp ceza almasını temenni ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aytaccgl 3 yıl
devletin pr çalışması galiba bu :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Valanis 3 yıl
Devlet düşmanları gelmiş yine.. Şimdi bunlara sorsan darbe yapıp yeni bir hükümet getircez diye anında kabul ederler ama bilmezler kimlere uşaklık ettiklerini varsa yoksa güçleri atıp tutmak.. neymiş akp'yi eğitimsiz zihniyet iktidara getirmiş.. chp iktidara gelseydi chyp'yi iktidara getirenlere ne isim verilecekti söylermisiniz ? Chp'ye atan eğitimli ve kültürlü algısı ve aynı zamanda dinsiz algısı, akp'ye atan koyun cahil algısı, mhp'ye atan ırkçı algısı, hdp'ye atan terörist algısı

Şimdi bu algıların doğru olup olmadığını bakalım

1- Chp'nin ilk zamanlarını herkez bilir, nasıl din düşmanlığı yapıldığını.. bir insan hem müslüman olup hem de nasıl bu partiye oy atar hiç anlamıyorum belki de hiç olmamıştır orasını bilemem şayet bilinçli ve imanlı bir müslümanın bu partiye oy atması anlamsız geliyor bana açıkcası..bunu sorgulamak tabiki haddime değil ancak akıl tutulması denen şey bu olsa gerek.
2 - Mhp hiç bir zaman iddialı bir amacı olduğunu düşünmüyorum yaptıkları faaliyet ve başındaki kişi çok pasif olduğundan dolayı o kadar konuşulacak bir şey yok tek söylemek istediğim şey.. Türkiye gibi bir ülkede bir çok milletin bir arada yaşadığı bir ülkede sadece türkçülük ile hareket etmek sadece kutuplaştırma oluşturur ve burada mhp'nin ırkçı bir yapısı olduğunu anlıyoruz
3 - Hdp ise sadece ülkemizde terörün siyasi uzantısından başka bir şey değildir bu açık ve net iken bu kadar destek görmesi ilginç .. Terör algısı kesinlikle doğru..
4 - Gelelim Akp'ye Fenomenon adlı arkadaşa katılıyorum ama bu demek değil ki akp iyi bir parti, kötünün iyisidir.

Akp'nin suçu yok suçlu olan muhalefet'dir, adamların işleri güçleri rte'yi nasıl karalarız, nasıl kötüleyebiliriz, CB oldu ama hala adamla ugraşıyorlar.. Muhalefet boş boş konuşacağına iş yapsaydı bunlar olmazdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GodShotGG 3 yıl
Bence adamlara laf atmadan önce siteyi düzeltin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozgn13 3 yıl
Donanımhaber yönetimi ya da bu yazıyı buraya hazırlayıp koyan kişi-kişilere tek bir şey sormak istiyorum;
Bunu gerçekten herhangi bir siyasi kaygı ya da hedef gütmeden/hissetmeden mi hazırlayıp yayınladınız?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FrknEgeOztrk 3 yıl
Kimden sızdığı zerre umurumda değil linux ile import ettim ve donuma kadar tüm belgelerim var (adres, tc kimlikten bahsediyorum). Deepweb de bunun 2006 sürümü dolanıyordu (52 btc fiyatı vardı). İkisini karşılaştırdığımda 4-5 milyon fazla girdi var. Datalarımızı bile koruyamıyorsak aa biz 4.5 g ye geçiyoruz aaa 5g de liderlik yapacağız demesin kimse. Demezler mi adama önce k*çını kolla sonra arge ye girersin diye. Ayrıca zararlıları temizleyip yollayabilirim değerli dh yöneticilerine. Belki zararlı olarak tanıtılan kodun karşı tarafın istediği loglamayı durdurduğunu öğrenirler.
Düzenleme: Söyleşi yaptığınız Türkiye'nin kayıtlara geçen ilk siber suçlusu T.Ş. 'nin bir sözünü hatırlatmak isterim; En güvenli sistem fişi çekili sistemdir.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21930 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
anonymous, hack ve
6 etiket daha egm emniyet genel müdürlüğü Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dünya çapında tablet dağıtımı %23 arttı 3 yıl 4 Dolar'a akıllı telefon olur mu? 3 yıl Yeni Android reklamında Apple eleştiriliyor 3 yıl Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor 3 yıl Türk girişimcilerden Continuum için dizüstü aksesuarı 3 yıl 3D yazıcılar kullanılarak insan kulağı üretildi 3 yıl Bir Süper-Dünya'nın atmosferi ilk kez incelendi 3 yıl Lenovo'nun "muhteşem" olarak tanımladığı yeni akıllı telefonu merak uyandırıyor 3 yıl Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor 3 yıl Samsung'dan orta seviyeye 14nm avantajı: Exynos 7870 3 yıl Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318 3 yıl Line bir yıl önce satın aldığı MixRadio dijital müzik servisini kapatıyor 3 yıl Samsung Galaxy A7 2016 inceleme videosu "Sınıfında sınırları zorlayan telefon" 3 yıl Apple 2008'den bu yana en güçlü Ocak ayını geçirdi 3 yıl Santimetresine kadar doğru bilgi veren GPS'ler geliyor 3 yıl 90 Dolar’a 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartı 3 yıl Silverstone Strider Titanium serisi satışa çıkıyor 3 yıl Samsung'un akıllı ayakkabısı MWC 2016 fuarına ayak basıyor 3 yıl Huawei P9 görselleri sızdırıldı 3 yıl LG K8 akıllı telefonu resmiyet kazandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Anonymous’un Emniyet’e sızdığı iddiasının gerçek yüzü Sonraki Daredevil'ın 2.sezonundan ilk uzun fragman 3 yıl Kırılamayan RFID çipleri kredi kartlarını güvence altına alacak 3 yıl Apple TV’nin sinematik ekran koruyucularını Android’de kullanın 3 yıl Çin'in yeni teleskopu dünya dışı yaşamı araştıracak 3 yıl Google'ın quantum bilgisayarı normal bilgisayardan 100 milyon kat hızlı 3 yıl AMD'den sanal gerçeklik için işlemci önerisi 3 yıl Nintendo'nun yeni nesil konsoluna Unreal Engine 4 ve Frostbite desteği 3 yıl Kadınlar erkeklerden daha iyi kod yazıyor 3 yıl Huawei, ekran kalemi destekli yeni bir cihazını MWC 2016'ya getiriyor 3 yıl Samsung Endonezya, Galaxy S7 Edge'in tanıtım videosunu yayınladı 3 yıl LG Stylus 2, Mobil Dünya Kongresi öncesinde tanıtıldı 3 yıl Sony e-ink ekranlı evrensel uzaktan kumandasını duyurdu 3 yıl BBC, çöpçatan uygulamalarının ülkelere göre dağılımını açıkladı 3 yıl Nissan'dan kendini park edebilen akıllı sandalye 3 yıl Samsung'dan Batman v Superman filmine özel Galaxy S7 Edge 3 yıl Instagram bildirimleriniz başka kullanıcılara gitmiş olabilir! 3 yıl App Volume Control ile her uygulama için özel ses seviyesi belirleyin 3 yıl Tayvan'daki depremin TSMC'ye etkisi beklenenden büyük oldu 3 yıl DARPA'dan 40 metrelik insansız gemi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim