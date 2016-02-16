Anonymous’un Emniyet’e sızdığı iddiasının gerçek yüzü

Hacker grubu Anonymous bugün resmi Twitter hesabından bir bağlantı paylaştı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 17.8GB büyüklüğünde bir veriyi ele geçirdiğini iddia etti. Üstelik bu bilgi sadece iddia ile kalmadı ve bir indirme bağlantısı paylaşıldı. Anonymous bu bilgiyi geçerken ülkemizdeki bazı yayın organları da haberi gündeme taşımak için adeta birbiri ile yarıştı. Üstelik işin aslını sorgulamadan ve dayanağı olmayan bilgiler aktararak.

Paylaşılan verileri DonanımHaber olarak incelediğimizde veri tabanının 2009 yılına ait kayıtlar taşıdığını gördük. Aynı tarihte Yüksek Seçim Kurulu’nun sistemlerinden bazı veriler dışarıya sızdırılmış, 70 Milyon kişinin adres kayıt bilgileri internet ortamına düşmüştü. O dönemde de bu bilgilerin internet korsanlarınca değil, bizzat kurumun içerisinden kopyalanıp paylaşıldığı iddiası ortaya atılmıştı.

Verilerde Zararlı Yazılım Var

Anonymous zaten erişilmesi pek de güç olmayan bu dokümanları şimdi yeniden sanki güncel bir hack operasyonu yapılmış gibi göstermiş, kendi sunucularından paylaşmış. Üstelik içine kendilerine hizmet eden bir dizi zararlı yazılımı da entegre ederek. Dosyaları taradığımızda iki adet Trojan bulunduğu gördük. Eğer Windows temelli bir sistem kullanıyorsanız ve virüs yazılımınız bu zararlıları tespit edemezse kendisi arkaplanda bilgisayarınızı farklı zararlı yazılımlar indirilmeye açık hale getiriyor.

Ülkemize zarar verme gayesi güden bir hacker grubunun gerçekte aslı astarı olmayan haberini yaparak bilerek veya bilmeyerek adeta temsilciliğine soyunan bazı medya kuruluşları için takdir hakkı da Türk insanında olacaktır. 700TL'ye Türkiye'de kendi reklamını yaptıran Anonymous'un da ne kadar büyük (!) bir hacker grubu olduğunu buradan anlamak çok güç olmasa gerek.

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Konuyla ilgili olarak Türkiye’nin hukuki olarak kayıtlara girmiş ilk hacker’ı olan Tamer Şahin’den aldığımız bilgilerde bu verilerin yasa dışı olarak 700 TL gibi rakamlara zaten satıldığını aktardı. Anlayacağınız şimdi aynı veriler, küresel ölçekte de paylaşılmaya başlamış durumda.Tüm bunların yanında dayanağı olmadan bahsi geçen Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinin aktarılması iddiası ise işin bir başka gülünç boyutu. Zira bu veriler polis teşkilatının intranet ağı içinde erişilebilir durumda ve internete çıkışı mevcut değil.