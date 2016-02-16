Anonymous’un Emniyet’e sızdığı iddiasının gerçek yüzü

Haber Müdürü
Hacker grubu Anonymous bugün resmi Twitter hesabından bir bağlantı paylaştı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 17.8GB büyüklüğünde bir veriyi ele geçirdiğini iddia etti. Üstelik bu bilgi sadece iddia ile kalmadı ve bir indirme bağlantısı paylaşıldı. Anonymous bu bilgiyi geçerken ülkemizdeki bazı yayın organları da haberi gündeme taşımak için adeta birbiri ile yarıştı. Üstelik işin aslını sorgulamadan ve dayanağı olmayan bilgiler aktararak.
Kayıtlar 2009’a Ait ve 700TL'ye satın almak mümkün
Paylaşılan verileri DonanımHaber olarak incelediğimizde veri tabanının 2009 yılına ait kayıtlar taşıdığını gördük. Aynı tarihte Yüksek Seçim Kurulu’nun sistemlerinden bazı veriler dışarıya sızdırılmış, 70 Milyon kişinin adres kayıt bilgileri internet ortamına düşmüştü. O dönemde de bu bilgilerin internet korsanlarınca değil, bizzat kurumun içerisinden kopyalanıp paylaşıldığı iddiası ortaya atılmıştı.
Verilerde Zararlı Yazılım Var
Anonymous zaten erişilmesi pek de güç olmayan bu dokümanları şimdi yeniden sanki güncel bir hack operasyonu yapılmış gibi göstermiş, kendi sunucularından paylaşmış. Üstelik içine kendilerine hizmet eden bir dizi zararlı yazılımı da entegre ederek. Dosyaları taradığımızda iki adet Trojan bulunduğu gördük. Eğer Windows temelli bir sistem kullanıyorsanız ve virüs yazılımınız bu zararlıları tespit edemezse kendisi arkaplanda bilgisayarınızı farklı zararlı yazılımlar indirilmeye açık hale getiriyor.
Tüm bunların yanında dayanağı olmadan bahsi geçen Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinin aktarılması iddiası ise işin bir başka gülünç boyutu. Zira bu veriler polis teşkilatının intranet ağı içinde erişilebilir durumda ve internete çıkışı mevcut değil.
Ülkemize zarar verme gayesi güden bir hacker grubunun gerçekte aslı astarı olmayan haberini yaparak bilerek veya bilmeyerek adeta temsilciliğine soyunan bazı medya kuruluşları için takdir hakkı da Türk insanında olacaktır. 700TL'ye Türkiye'de kendi reklamını yaptıran Anonymous'un da ne kadar büyük (!) bir hacker grubu olduğunu buradan anlamak çok güç olmasa gerek.
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güzel demişsin arkadaşta insana sormazlar mı?
-pyd ye silah verip koridor açan adamla bugün onu vuran adam aynı
-pkk yı şehirlerde güçlendirecek kadar büyümesine sebep olan barış sürecini yöneten adam ile bugün operasyon yapıyorum tankla topla dalarım kim ölürse ölsün diyen adam aynı
-işide destek verip rusyanın suriye ye girmesine sebep olan, işidi değilde rusları vuran aynı adam
-türkmenler sınıra gelince almayıp kürtleri alan ama şimdi türkmenler vuruluyor diye ağlayan da aynı adam.
-teröristleri yakalasın diye görev yapan istibarat şubeyi göreve getiren ve teröristleri rahatsız ediyor diye hapse atan aynı adam.
-Polislere görev veren adamla yolsuzluk operasyonu yapınca onları hapse atanda aynı adam.
-teröristlere destek vermiyoruz sıkıysa ispatla diyen ve ispat eden haberciyi hapse atanda aynı adam
Gerçek vatan haini gözünün önündekileri görmeyip olanları sorgulayanları vatan haini ilan edendir. darbeli nokta
İnternet bankacılığı çökmüştü hatırlatırım.
Adamları dünya tanıyor, ayyıldız team muhabbeti yapıyorsunuz.
Neyse...