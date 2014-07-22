Anywhere Fridge projesi güneş enerjisi ile buzdolabınızı yanınızda taşımanızı sağlıyor





Sık seyahat etmeyi veya kamp yapmayı sevenler için yiyecek ve içecekleri soğuk tutacak soğutucular mutlaka edinilmesi gereken ekipmanlar arasındadır. Genelde mini soğutucu tarzında olan bu segmente Anywhere Fridge farklı bir giriş yapıyor.





Indiegogo üzerinde ihtiyacı olan bağışı elde eden Anywhere Fridge, güneş panelleri ile enerjisini karşılayabilen bir hepsi-bir-arada bir çözüm. Ürün hem buzdolabı, hem soğutucu hem de ısıtıcı olabiliyor. Çeşitli amaçlara yönelik olarak -20 dereceden 22 dereceye kadar ısıyı değiştirebiliyor.





Anywhere Fridge üzerinde yer alan Li-Ion batarya hava karardıktan sonra sabaha kadar çalışabilecek şekilde gerekli enerjiyi sağlıyor. Ürün ayrıca kullanıcılar için 2 USB portu ve güç çıkışına yer veriyor.





Anywhere Fridge metal çerçevesi ile oldukça dayanıklı ve katlandığı zaman bir James Bond çanta boyutlarına inebiliyor. Tekerlek ve uzatma kulbu ile taşıma sıkıntısı da yaşamıyorsunuz. Güneş panelleri gerektiği durumlarda ayrılarak uzatma kablosu ile örneğin aracın tavanına monte edilebiliyor. Cihazın üzerindeki LED panel ile şarj durumu ve hava sıcaklığı takip edilebiliyor.





Cihaz Ekim ayı itibariyle satışa çıkacak. İki farklı boyutta gelecek cihazın küçük boyutlu olanı 299$, büyük boyutlu olanı ise 599$ olarak fiyatlandırılacak.

https://www.indiegogo.com/projects/anywhere-fridge-portable-collapsible-solar-powered-fridge-freezer-warmer--2