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Apacer beyaz PCB ve beyaz LED'li DDR3 bellek modülleri hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,3b
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23
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apacer beyaz PCB ve beyaz LED'li DDR3 bellek modülleri hazırladı
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Apacer kasa modifikasyonuyla ilgilenen kullanıcılar için yeni bellek modülleri hazırladı. Bu modüllerin en büyük özelliği farklı tasarımları. Beyaz renkli baskılı devre üzerinde şekillenen belleklerde ayrıca 8 adet beyaz LED bulunuyor ve bu sayede dikkat çekici bir görsellik oluşturuluyor. Üç farklı hız seçeneğine sahip olan modüller şu şekilde;
- 4 GB DDR3-2133 CL = 9-11-9-27, 1.65 V;
- 4 GB DDR3-1866 CL = 9-11-9-27, 1.65 V;
- 4 GB DDR3-1600 CL = 9-9-9-27, 1.65 V.
Hem AMD hem de Intel platformunda kullanılmak üzere geliştirilen yeni belleklerin 20 Ağustos'ta lanse edilmesi beklenirken, diğer detaylar hakkında şimdilik çok faz bilgi bulunmuyor. 
Apacer beyaz PCB ve beyaz LED'li DDR3 bellek modülleri hazırladı
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tanreall 8 yıl en beğenilen
"Apaçi PCB" olsun bence ismi!
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JoeyBane 7 yıl
Amele tarzı olmuş. Bunu alsam kasaya fan deliği bile açmam ki ışık görünmesin.
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createemir 8 yıl
Turbo taktıralımda 4000 Mhz'ye çıksın.Bide yeni hava filtresi ohh yemede yanına yat.Alakasız oldu biraz :D
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peka 8 yıl
Her bir malın alıcısı çıkıyor elbette.Bunuda kakalarlar
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Menow 8 yıl
Ramin çektigi elektrik kadar ledler elektrik çekecek :) millet daha az enerji tuketsin diye ddr3 ram cikartiyor. Bunlarda tuketimi arttirma pesinde. Sonuc itibari ile ledler o elektrigi slottan cekecek. Yani slota ek bir yuk binecek. Chipler elbette daha fazla isinmayacaqk ama neden ram slotuma slottan ek bir guc ceken ram takayim akil var mantik var. Performans arayan vatandaslar eminim benim gibi dusunecekler ve herkes gibi nerde bunun sogutucusu diyecekler...
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met@lrock 8 yıl
Yeni modellerindede farklı farklı renklerde tek ram uzerinde led koyacaklarmis. Disko topu gibi :)
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aspirin_00 8 yıl
evdeki bilgisayar kasaları artık evdeki elektrik sayaçlarını sanayi tipine döndürecez bir tek disko dairesi yok makinada o nuda koyarlar
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alpa07 8 yıl
modifiye için iyi ama sogutucusu olmaması çok kötü
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DH Misafiri 8 yıl
Performansı hakkında bir fikrim olmasa da çok hoş gözüktüğünü söylemeliyim
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Confusion 8 yıl
standart modellere kıyasla 3-5usd arası yüksek fiyata sahip olursa bence çok ciddi satış rakamlarına ulaşır

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SEO-Uzmanı 8 yıl
bu daha güzeli :)
forum.donanimhaber.com/...
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atiktuk 8 yıl
tövbe tövbe başka birşey demiyorum..led in ramde ne işi var..ona kafa yoracaklarına adam gıbı sogutucu yapsalarmıs
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simplethinks 8 yıl
Kirlenmek güzeldir..........
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