Apacer beyaz PCB ve beyaz LED'li DDR3 bellek modülleri hazırladı

Apacer kasa modifikasyonuyla ilgilenen kullanıcılar için yeni bellek modülleri hazırladı. Bu modüllerin en büyük özelliği farklı tasarımları. Beyaz renkli baskılı devre üzerinde şekillenen belleklerde ayrıca 8 adet beyaz LED bulunuyor ve bu sayede dikkat çekici bir görsellik oluşturuluyor. Üç farklı hız seçeneğine sahip olan modüller şu şekilde;

- 4 GB DDR3-2133 CL = 9-11-9-27, 1.65 V;

- 4 GB DDR3-1866 CL = 9-11-9-27, 1.65 V;

- 4 GB DDR3-1600 CL = 9-9-9-27, 1.65 V.

Hem AMD hem de Intel platformunda kullanılmak üzere geliştirilen yeni belleklerin 20 Ağustos'ta lanse edilmesi beklenirken, diğer detaylar hakkında şimdilik çok faz bilgi bulunmuyor.