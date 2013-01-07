App Store 40 milyar indirme sayısını geride bıraktı





Faaliyete başladığı günden bu yana büyük başarılara imza atan ve uygulama ekonomisinin oluşmasına büyük katkı yapan Apple'ın uygulama mağazası App Store bugün bir önemli adımı daha geride bıraktı.





Firmadan yapılan duyuruda sadece 2012 yılında 20 milyar uygulama indirilmesine sahne olan App Store, toplamda ise 40 milyar indirme sayısını geride bıraktı. Aralık ayı boyunca 2 milyar uygulama indirilirken, aktif hesap sayısı ise 500 milyon oldu.

Apple'ın geliştirici ekosistemi, mağazaya 775 000 uygulama sağladı ve karşılığında 7 milyar dolar ödeme aldı. Mağaza 155 ülkede hizmet verirken, yerleşik iPad uygulama sayısı ise 300 bin oldu.





Geçen yılın başarılı yapımlarından Temple Run 75 milyon kez indirilirken, DragonVale ve Clash of Clans oyunları da yapımcılarına 100 milyon dolar kazandırdı. İndirilen 40 milyarıncı uygulama ise Rayman Jungle Run oldu.