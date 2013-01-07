App Store 40 milyar indirme sayısını geride bıraktı

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Faaliyete başladığı günden bu yana büyük başarılara imza atan ve uygulama ekonomisinin oluşmasına büyük katkı yapan Apple'ın uygulama mağazası App Store bugün bir önemli adımı daha geride bıraktı.
Firmadan yapılan duyuruda sadece 2012 yılında 20 milyar uygulama indirilmesine sahne olan App Store, toplamda ise 40 milyar indirme sayısını geride bıraktı. Aralık ayı boyunca 2 milyar uygulama indirilirken, aktif hesap sayısı ise 500 milyon oldu.
Apple'ın geliştirici ekosistemi, mağazaya 775 000 uygulama sağladı ve karşılığında 7 milyar dolar ödeme aldı. Mağaza 155 ülkede hizmet verirken, yerleşik iPad uygulama sayısı ise 300 bin oldu.
Geçen yılın başarılı yapımlarından Temple Run 75 milyon kez indirilirken, DragonVale ve Clash of Clans oyunları da yapımcılarına 100 milyon dolar kazandırdı. İndirilen 40 milyarıncı uygulama ise Rayman Jungle Run oldu.
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AppStore da bir uygulama var ücretsiz fakat başka ülkenin Mağazası'nda ve ne yaptıysam indirmesin mağazayı da değiştirdim fakat olmuyor lütfen yardımmmmm
google olsun apple olsun buyuk fırmalar ıkısıde ısını ıyı yapıyor neden boyle bır ayrımcılıga gıresınız. apple bu endustrıde ilki başardı ve çizgisinden sapmadı bu yüzden başarılı tartışıcak bişi yok .. android bir yazılım sonuc olarak herturlu tablet ve telefon fırması kullanabılıyor . apple'ın oyle bır durumu yok ..piyasada elit diye isimlendirilen kesime hitap ediyor .. bu yüzden fazla satış yapıyorlar..
ios ve androidi sevmemek için bir neden olmasa gerek
anlamadığım nokta apple yaşarken google mı ölecek 2 amerikan malı sen birini savunuyorsun.nasıl bir mantıkla yaşıyorsunuz.biraz empati ırakta o kadar kötü şeylere maruz bırakılmış bir halk var bunu yapan amerikan askerleri aynısı sizlerede olsa acaba google yada apple veya windows u savunurmusunuz?
Google da sayılarla rekabet etme adına çöp uygulamaları aynı şekilde elemeli.Windowsa zaten geliştirenler belli bir seviyenin üstü yazılımcılar kalitesi oranında iyi olur diye tahmin ediyorum.
APPSTORE
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