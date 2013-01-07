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App Store 40 milyar indirme sayısını geride bıraktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Faaliyete başladığı günden bu yana büyük başarılara imza atan ve uygulama ekonomisinin oluşmasına büyük katkı yapan Apple'ın uygulama mağazası App Store bugün bir önemli adımı daha geride bıraktı.

Firmadan yapılan duyuruda sadece 2012 yılında 20 milyar uygulama indirilmesine sahne olan App Store, toplamda ise 40 milyar indirme sayısını geride bıraktı. Aralık ayı boyunca 2 milyar uygulama indirilirken, aktif hesap sayısı ise 500 milyon oldu.
Apple'ın geliştirici ekosistemi, mağazaya 775 000 uygulama sağladı ve karşılığında 7 milyar dolar ödeme aldı. Mağaza 155 ülkede hizmet verirken, yerleşik iPad uygulama sayısı ise 300 bin oldu.

Geçen yılın başarılı yapımlarından Temple Run 75 milyon kez indirilirken,  DragonVale ve Clash of Clans oyunları da yapımcılarına 100 milyon dolar kazandırdı. İndirilen 40 milyarıncı uygulama ise Rayman Jungle Run oldu. 

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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
Neden Apple dediğimizin cevabı
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DH Misafiri 6 yıl
Konuyla alakası yok ama bir sorum olacak
AppStore da bir uygulama var ücretsiz fakat başka ülkenin Mağazası'nda ve ne yaptıysam indirmesin mağazayı da değiştirdim fakat olmuyor lütfen yardımmmmm
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DaRKFoRCeS 6 yıl
biraz ileri görüşlü olun ülkenizin başarı olsa küfür edersiniz.amerikan malları fanatikleri...nedir sorununuz google apple yada windows ürünleri bedavamı.nasıl bir mantığınız var.amerikalıların neler yaptıklarını hepiniz biliyorsunuz.BÜTÜN DERDİNİZ BİTTİ AMERİKANIN DERDİ SİZİ GERDİ YABANCI FORUMLARDA BİLE YOK BÖYLE CİNS VE FANATİK YORUMLAR.YAZIK YA BAŞKA BİRŞEY DEĞİL.Bunları bir afganistanda ırakta yorum olarak yazında bakın bakalım o işkence görmüş halk size ne yapıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaş şu meseleyi anlamıyorum. androidçiler apple'cılar diye bişi var. kardesım bu fırmalar sıze para mı verıyor ne gerek var boyle seylere ben iphone- ipad kullanıcı olarak android tabletlerı de cocuklarıma alıyorum. kıyaslama yapmıyorum sonucta hepsınde aynı uygulamalara ulasmak mumkun arayuz olarakta ıkısının de farklı avantajları var ..
google olsun apple olsun buyuk fırmalar ıkısıde ısını ıyı yapıyor neden boyle bır ayrımcılıga gıresınız. apple bu endustrıde ilki başardı ve çizgisinden sapmadı bu yüzden başarılı tartışıcak bişi yok .. android bir yazılım sonuc olarak herturlu tablet ve telefon fırması kullanabılıyor . apple'ın oyle bır durumu yok ..piyasada elit diye isimlendirilen kesime hitap ediyor .. bu yüzden fazla satış yapıyorlar..
ios ve androidi sevmemek için bir neden olmasa gerek
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Celtic Warrior
İşte Appleın farkı. Bir market var hiç bir şey yok, bir market var full çöp bir tarafta App Store var Gerçekten muhteşem. Çok yaşa Apple. Çok yaşa Apple. Çok yaşa Apple. Fandroidler, Windows Phonecular - basın.

anlamadığım nokta apple yaşarken google mı ölecek 2 amerikan malı sen birini savunuyorsun.nasıl bir mantıkla yaşıyorsunuz.biraz empati ırakta o kadar kötü şeylere maruz bırakılmış bir halk var bunu yapan amerikan askerleri aynısı sizlerede olsa acaba google yada apple veya windows u savunurmusunuz?
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teramit 6 yıl
Apple dada çok çöp uygulama var ama android markete bakınca hepsi düzgün gözüküyor.Apple uygulama kalitesi olarak ta bazı kurallar getirip mevcut durumu daha yukarı taşımalı.
Google da sayılarla rekabet etme adına çöp uygulamaları aynı şekilde elemeli.Windowsa zaten geliştirenler belli bir seviyenin üstü yazılımcılar kalitesi oranında iyi olur diye tahmin ediyorum.
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Surprise Mothafucka 6 yıl
Yazın hangi telefonu alsam diye düşünüyordum, ki bu haberi görene kadar. Optimizasyonları yerlerde sürünen "BEDAVA" Google Play uygulamalarındansa, her şeyi paralı olan ama tamamen uyum içinde olan "APP STORE" tercih ederim.
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ksk_kaan 6 yıl
Bir Android fanı olarak;App Store'un başarısını kimse inkar edemez.
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Cankano 6 yıl
Android de kac suan ?
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Supportaydın 6 yıl
google playcilere ibret olsun
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kucuker34 6 yıl
Apple daki uygulamalar kalite kardeşim iner tabiki:)
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R-10 6 yıl
çok iyi bir rakam helal olsun adamlara
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Cool Boy 6 yıl
En kaliteli uygulamalar ve uygulama zenginliği istiyorsanız terciniz Apple olmalı.
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Lord Melkor 6 yıl
Kullanmamdaki 2. Önemli sebep :)
APPSTORE
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sirmehmet 6 yıl
Tercih sebebi olmasını sağlayan en önemli etkenlerden birisi...
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Evolution 6 yıl
Yapımcılara ödenen paralar inanılmaz boyutlarda.Tebrikler Apple
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