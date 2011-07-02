App Store'da 4 Temmuz indirim rüzgarı; EA'nın oyunları, N.O.V.A. 2 ve dahası 0,99 $

Yarım milyona yakın uygulamanın yer aldığı App Store'da indirim rüzgarı esiyor. EA Games'den Gameloft'a kadar birçok önemli firma, Amerika'nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz anısına ve yaz aylarından dolayı uygulamalarının fiyatlarında indirime gitmiş durumda.

EA'nın bütün oyunlarının 0,99 dolara (oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz) düştüğü indirim rüzgarında diğer öne çıkan uygulamalar şunlar;

Yorumlarınızla indirimde gözünüze çarpan diğer uygulamaları App Store bağlantılarıyla paylaşıp listenin uzamasına katkıda bulunabilirsiniz.