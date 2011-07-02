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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store'da 4 Temmuz indirim rüzgarı; EA'nın oyunları, N.O.V.A. 2 ve dahası 0,99 $

7 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Yarım milyona yakın uygulamanın yer aldığı App Store'da indirim rüzgarı esiyor. EA Games'den Gameloft'a kadar birçok önemli firma, Amerika'nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz anısına ve yaz aylarından dolayı uygulamalarının fiyatlarında indirime gitmiş durumda.

EA'nın bütün oyunlarının 0,99 dolara (oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz) düştüğü indirim rüzgarında diğer öne çıkan uygulamalar şunlar;

Yorumlarınızla indirimde gözünüze çarpan diğer uygulamaları App Store bağlantılarıyla paylaşıp listenin uzamasına katkıda bulunabilirsiniz.


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ExtraterrestriaL. 7 yıl
Dungeon hunter ve nova yi hemen kaptim :D yourock.gif
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bildiginsan 7 yıl
3 tane almis bulunmaktayim , nice bayramlara
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séquestre 7 yıl
beklemedeyiz :)
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Chidori 7 yıl
Jailbreak'siz kullanıcılar için güzel fırsatlar.
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myfranco 7 yıl

kopfnickerz

beklemedeyiz :)

Neyin beklemesinde ? Hani bir kere yorum yazsan şu tip konulara sevineceğim. Sadece bu tip mesajların var.
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velfecir 7 yıl
Nova 2 yi kaptım çok teşekkür :)
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turuncum 7 yıl
Bu konu vardı zaten: forum.donanimhaber.com/...
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Degisken 7 yıl
Özellikle Nova 2 ve Dungeon Hunter 2 bomba indirim niteliğinde olmuş. Haber çok işime yaradı. Teşekkürler :)
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