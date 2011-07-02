App Store'da 4 Temmuz indirim rüzgarı; EA'nın oyunları, N.O.V.A. 2 ve dahası 0,99 $

Haber Editörü
Yarım milyona yakın uygulamanın yer aldığı App Store'da indirim rüzgarı esiyor. EA Games'den Gameloft'a kadar birçok önemli firma, Amerika'nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz anısına ve yaz aylarından dolayı uygulamalarının fiyatlarında indirime gitmiş durumda.
EA'nın bütün oyunlarının 0,99 dolara (oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz) düştüğü indirim rüzgarında diğer öne çıkan uygulamalar şunlar;
- NOVA 2 ; 0,99 Dolar
- NOVA 2 HD ; 0,99 Dolar
- Asphalt 6: Adrenaline ; 0,99 Dolar
- Asphalt 6: Adrenaline HD ; 0,99 Dolar
- Dungeon Hunter 2 ; 0,99 Dolar
- Dungeon Hunger 2 HD ; 0,99 Dolar
- Phono Drive ; 0,99 Dolar
- Private Info for iPhone ; 0,99 Dolar
- Private Info for iPad ; 5,99 Dolar
- Photopod: 2-3 Temmuz boyunca ücretsiz
- Create a Monster HD: 8 Temmuz'a kadar ücretsiz
- Boom Boat:5 Temmuz'a kadar ücretsiz
- DataMan Pro for iPad with 3G: 4 Temmuz'a kadar ücretsiz
- Trucks and Skulls NITRO: Ücretsiz
- Zen Bound: $0.99
Yorumlarınızla indirimde gözünüze çarpan diğer uygulamaları App Store bağlantılarıyla paylaşıp listenin uzamasına katkıda bulunabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyin beklemesinde ? Hani bir kere yorum yazsan şu tip konulara sevineceğim. Sadece bu tip mesajların var.