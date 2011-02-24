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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple 2011 model MacBook Pro'ları tanıttı: Sandy Bridge CPU, AMD GPU ve Light Peak teknolojisi

8 yıl
31,6b
1
382
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugün 56. yaş gününü kutlayan Steve Jobs'a en büyük hediye şirketi Apple'dan geldi ve Cuppertino merkezli firma, 2011 modeli MacBook Pro modellerini duyurdu. Tasarım anlamında şu an satışta olan seri ile aynı çizgide yer alan yeni MacBook Pro'lar, donanım anlamındaysa önemli yenilikler sunuyor ve performans çıtasını ciddi şekilde yükseltiyorlar.

Apple 2011 model MacBook Pro'ları tanıttı: Sandy Bridge CPU, AMD GPU ve Light Peak teknolojisi
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Yeni MacBook Pro'lar için altını çizmemiz gereken ilk detay işlemci tarafında olacak. Intel tarafından resmi lansmanı geçtiğimiz ay yapılan Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi, Apple tarafından yeni MacBook Pro'larda da kullanılmaya başlandı. İşlem gücü açısından ciddi bir sıçrama olarak değerlendirilebilecek bu güncellemeye ek olarak Apple, Nvidia ile yollarını ayırarak duyurusu yapılan yeni modellerin tamamında AMD'nin Radeon HD 6000M serisi mobil grafik çözümlerine yer verdiğini açıkladı.

Yeni MacBook Pro'larda bir diğer dikkat çekici özellik ise Light Peak teknolojisi. Intel'in öncülüğünde geliştirilen ve Thunderbolt olarak lanse edilen yeni bağlantı teknolojisi, USB 3.0 ile kıyaslandığında teorik bağlantı hızını iki kat arttırarak 5 Gbps'den 10Gbps'ye taşıyor. Şu an bakır kabloların kullanıldığı bu teknolojinin, gelecekte Fiber Optik kablolar ile 100Gbps hızına kadar ölçeklendirilebileceği belirtiliyor. Daha sonraki haberlerimizde yakın plana alacağımız bu teknoloji, ilk defa yeni MacBook Pro'larla birlikte lanse edildi.

Apple 2011 model MacBook Pro'ları tanıttı: Sandy Bridge CPU, AMD GPU ve Light Peak teknolojisi
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2011 model MacBook Pro'ların model bazında detaylarına geçmeden önce değineceğimiz bir diğer özellik ise fiziksel anlamda en büyük güncelleme olan FaceTime HD kameraları. Apple tarafından ilk defa iPhone 4 ile birlikte lanse edilen FaceTime özelliği ile kullanıcılar WiFi üzerinden görüntülü konuşabiliyorlardı. Yeni MacBook Pro'larla birlikte FaceTime ekosistemini genişleten Apple, daha önceki modellere göre çözünürlük desteğini üç kat arttırarak Full HD görüntülü konuşma desteği sunmaya başlıyor.

Apple bugün yaptığı açıklama ile 13-inç boyutunda iki adet, 15.4-inç boyutunda iki adet ve 17-inç boyutunda bir adet olmak üzere beş yeni model duyurdu.

  • 13-inç MacBook Pro - MacBook Pro ailesinin en küçük temsilcis olan 13-inç boyutundaki model, sahip olduğu öneml avantajlara rağmen Core 2 Duo jenerasyonundan gelen işlemci ise eleştrilmişti. Bu sefer daha agresif davranan Apple, giriş seviyesindeki MacBook Pro modelini de Sandy Bridge ailesine dahil etti. Core i5 ve Core i7 serisi Sandy Bridge işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemin giriş seviyesindeki modeli 2.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5 işlemcisi ve 320GB kapasiteli sabit disk ile 1199$ seviyesinden sunuluyor. 2.7GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i7 işlemci ve 500GB kapasiteli model ise 1499$ seviyesinden lanse ediliyor. Apple, 13-inç boyutundaki modellerde harici ekran kartı kullanmak yerine Sandy Bridge işlemcilerle gelen HD 3000 grafik birimiyle devam etmeyi uygun görmüş. Intel HD 3000 üst seviye grafik performansı sunmasa bile Intel tarafından geliştirilen en iyi grafik çözümü olarak günlük ihtiyaçların çoğunu karşılabilecek düzeyde performans verebiliyor.
  • 15-inç MacBook Pro - Apple, 15-inç boyutundaki MacBook Pro modellerinde işlemci seçeneği olarak Core i5'lere yer veriyor. Sadece Sandy Bridge serisi Core i7 işlemcilerle donatılabilen yeni modellere aynı zamanda Radeon HD 6000M serisi ekran kartları eşlik ediyor. Başlangıç modeli olan sistemde, 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemcisine, 500GB kapasiteli sabit diske ve AMD'nin Radeon HD 6490M çözümüne yer veriliyor. 1799$ seviyesinden sunulan konfigürasyona ek olarak Apple 2.2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemciye, Radeon HD 6750M ekran kartına ve 750GB kapasiteli diske sahip seçeneği ise 2199$'a sunuyor. Ayrıca bu konfigürasyon için kullanıcılar, diledikleri veya bütçeleri el verdiği takdirde geleneksel disk yerine NAND flash tabanlı SSD depolama çözümü de alabiliyorlar.
  • 17-inch MacBook Pro - 2011 model MacBook Pro ailesinin zirvesinde yer alan 17-inç'lik model ise 15-inç modelin en yüksek konfigürasyonu ile benzer özellikler sunuyor. 2.2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemciye, Radeon HD 6750M grafik birimine ve 750GB kapasiteli diske sahip olan sistemin fiyatı ise 2499$.

 

Apple 2011 model MacBook Pro'ları tanıttı: Sandy Bridge CPU, AMD GPU ve Light Peak teknolojisi
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Apple, 2011 modeli MacBook Pro'ların tamamını bugün itibariyle satışa sunduğunu duyurdu.


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freezzer 8 yıl en beğenilen
sensin tipsiz :)
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caves 8 yıl

Kagnaroos

Windows'taki her şeyin Mac OS X'in kötü bir kopyası olduğuna da gülmemek elde değil.

Siz kendinizi kandırmaya devam edin. Final Cut Pro'yla kişisel videolar editleyen biri Mac alıp mutlu olabilir ama gerçek dünya böyle değil. Ciddi işler için her zaman Windows kullanılmıştır, kullanılacaktır. Artı, Final Cut'ı niye PC için çıkarmıyor Apple kendine bu kadar güveniyorsa?



Evet çok komik değil mi? Komik olan ne biliyormusun arkadaşım, kör gözlerin mac os arayüzünden ve Apple'dan yapılan esinlenmeleri nasıl göremediği...

Windows 7'de yer alan ''pin to task bar'' yapısı nedir? Nereden gelmiştir?

Windows 7 pencere ve dizin listeleme yapısı, pencerelerin alt köşesnde yer alan simgeleri büyütme çubuğu, aero arayüzü, widget'lar, itunes benzeri media player nedir?

Windows 7 değişken masaüstü görüntüsünü daha önce nerede görülmüştür?

Hiç yeni nesil Sony Vaio bir notebook'a göz attınız mı? Default olarak Windows 7 yüklü ve dock görünmülü üst menü içeriyor. Aynen OS X'deiki gibi magnification efekti de var...

Hp laptoplarda klavye aydınlatması, Acerlar'da ışıklı logo kullanılıyor...

Lenovo'larda Kızaksız Optik sürücü kullanılıyor...

Siz ister kabul edin ister etmeyin, gerek yazılımda gerek donanımda sektör Apple'ın izinden gidiyor....

Apple pahalı evet, çünkü maliyeti yüksek.. Eğer böyle olmasaydı pc üreticileri çoktan Apple kalitesinde ürün çıkartıp uygun fiyattan satardı. Kaldı ki ticarette doğru olan da budur.... Demek ki yapılamıyor..

Gelelim en önemli konuya... Final Cut'dan bahsetmişsiniz... Öncelikle şunu belirteyim. İletişim Fakültesi, Sinema TV yüksek lisans öğrencisiyim.
Onlarca kısafilm kurgusu yaptım, sektörde bu alanda çalıştım. Non Linear kurguya da PC de başladım. Adobe Premiere, Edius ve Final Cut programlaını kullanabiliyorum.

Affedersiniz de nerenizden uydurup Final Cut ile kişisel video editlenir, ciddi işler için PC kullanılır diyorsunuz...

Sektörde Final Cut neredeyse non linear kurgunun nirvanasıdır. En çok Final Cut bilen kurgucu tercih edilir ve profesyonel işlerde de Final Cut kullanılır.
PC tarafında da Edius ve Premiere ikilisi çokça tercih edilir ve kullanılır. İkisi de başarılı programlardır.




KagnaroosWindows'taki her şeyin Mac OS X'in kötü bir kopyası olduğuna da gülmemek elde değil.Siz kendinizi kandırmaya ...
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CodeMachine 8 yıl
Şu fiyatlarla Türkiye'de satılsın piyasayı alt üst eder ama nerdeee
3 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
boşverin ya bu parası bol sosyetik kendini üstün gören zihniyetleri bu apple deseki bu bizim yeni modelimiz ama özelliklerini açıklamıyoruz aldıktan sonra sizlere süpriz inanın yine alırlar ve hava atarlar aa bakın apple yapmış güldürmeyin insanı ya sene 2010 da artık videoda kaydediyor diye reklam çıkartıp kakalamadımı iphone 3gs leri bide çıktınız 8 mp 12 mp telefonlarla kapıştırdınız siz dokunma hissinizi geliştirin teknologi sizin neyinizeki
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Okaliptys 7 yıl

DH Misafiri
boşverin ya bu parası bol sosyetik kendini üstün gören zihniyetleri bu apple deseki bu bizim yeni modelimiz ama özelliklerini açıklamıyoruz aldıktan sonra sizlere süpriz inanın yine alırlar ve hava atarlar aa bakın apple yapmış güldürmeyin insanı ya sene 2010 da artık videoda kaydediyor diye reklam çıkartıp kakalamadımı iphone 3gs leri bide çıktınız 8 mp 12 mp telefonlarla kapıştırdınız siz dokunma hissinizi geliştirin teknologi sizin neyinizeki

Applenin çıkardığı ürünleri kullanıyorum beğenerek, şimdi kendini beğenmiş sosyetemi olduk şimdi?
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Guest-F8946C419 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

boşverin ya bu parası bol sosyetik kendini üstün gören zihniyetleri bu apple deseki bu bizim yeni modelimiz ama özelliklerini açıklamıyoruz aldıktan sonra sizlere süpriz inanın yine alırlar ve hava atarlar aa bakın apple yapmış güldürmeyin insanı ya sene 2010 da artık videoda kaydediyor diye reklam çıkartıp kakalamadımı iphone 3gs leri bide çıktınız 8 mp 12 mp telefonlarla kapıştırdınız siz dokunma hissinizi geliştirin teknologi sizin neyinizeki

FAIL.
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DH Misafiri 7 yıl
Centauri:
Hadi Windows Macintosh'un kopyası diyelim. Peki Mac'in de kopya olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Dünya'nın ilk grafiksel OS'i Xerox'a aittir ve 1973 yılında Xerox Alto adlı bilgisayarda kullanılmıştır. Sadece bu bilgisayar ticari değildi ancak üniversitelerde kullanıldı. Hatta Apple Xerox'la GUI konusunda davalık bile olmuş ancak davayı kazanmıştı. Gerçi bu kadar fan boy olduğunuza göre 1973 yılında grafiksel bilgisayar olabileceği aklınıza gelmemiş olabilir. Bu yazıya da atıp tutmayın. Çünkü Vikipedi'de ki Türkçe Xerox Alto sayfasını ben yazdım.
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EliasGS 7 yıl
Merhaba tekrar,

Vatan bilgisayarin kampanyasi ile fiyatlar US fiyatlari + kdv sekline gelmis. Cok iyi fiyatlar. Gordugum kadari ile ancak internet uzerinden alisveris hk.da cekincelerim var.

Vatan bilgisayardaki Macbookpro lar bilkom urunu mu? Bilkom garantisi gecerli mi bunlarda.

Bir de ekranlarinda olu pixel vs gibi sorunlar var mi macbooklarda? Direk kapali kutu ile gonderiyorlar degil mi?

Kisacasi Vatan bilgisayardan internet uzerinden guvenle alisveris yapabilir miyim? Nelere dikkat etmeliyim?
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Shatan 8 yıl
Medıa markt gelmiş almak mantıklı mı mac Pro ?
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avb 8 yıl

bugsbunny05

Medıa markt gelmiş almak mantıklı mı mac Pro ?

Ne kadar fiyatı?
BEn bu ikisi arasında kararsız kaldım?
1)http://urun.gittigidiyor.com/15-quot-QUAD-CORE-2-3GHz-APPLE-MACBOOK-PRO-8GB-RAM_W0QQidZZ39551587
2)http://www.gold.com.tr/urunozelyeni.asp?ID=97661&ad=APPLE-MACBOOK-PRO-MC723-Ci7-2.2GHz-4GB-750GB-15.4-Tasinabilir-Bilgisayar

Gold bilgisayardan alsam garanti durumu nasıl olucak diğerini alsam nasıl olucak(yukarıda bahsettim)?
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TorwaK 8 yıl
Kuray cihazla gelen SSD dışında (Daha hızlı bir SSD takacağım) tam kafamdaki konfigrasyonu yazmışsınız. Özellikle yüksek çözünürlüğe sahip Glossy ekran istiyorum çünkü MATE ekranı kullandım ve contrast 'ı bana biraz düşük geldi.

Yeni kasa macbook pro için macrumors da her zaman birileri atar tutar. Ben cok kulak asmiyorum. Artık 2012 ortasını bekleyeceksek yandık. :)
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TorwaK 8 yıl
Yeni 13" macbook Pro ya neden 4 cekirdekli Corei7 koymamışlar cidden can sıkıcı. Sırf bu nedenle 15" almayi planliyorum fakat, ona da büyüklüğü nedeniyle icim pek ısınmıyor.
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***CoNDoR*** 8 yıl
Tabi ki :)
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Lordinarius 8 yıl
mac e ihtiyacım var ancak aşırı pahalı
böyle sinr bozucu pazarlama stratejisi olamaz arkadaş . ios a uygulama geliştirmek istiyorum . deli eder apple adamı . hem işlerini iyi yapıyorlar hemde tekel gibi davranıyorlar
. kaç gündür pc ye mac osx yüklemeye çalışıyorum
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people are strange 8 yıl

***CoNDoR***

Tabi ki :)


eyvallah
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mlhefe 8 yıl
ya benim normalde netbook um ve masaüstüm var , oyun dersekte laptopta oyun oynama yanlısı değilim ps3 herşeyimi karşılıyor , bu arada temmuzda abd ye gidiorum ve ip4 le ipad2 alcam
sizce macbookpro almama gerek varmı veya macbookair :S ??
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Dr.Serdar 8 yıl

mlhefe

ya benim normalde netbook um ve masaüstüm var , oyun dersekte laptopta oyun oynama yanlısı değilim ps3 herşeyimi karşılıyor , bu arada temmuzda abd ye gidiorum ve ip4 le ipad2 alcam

sizce macbookpro almama gerek varmı veya macbookair :S ??


bence almalısın
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greenleafffff 8 yıl
Arkadaslar 13 MacBook pro icin hd 6000 serisi grafik cipi konulamaz dimi , urunler her segmente hitap etmeli
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bizhy 8 yıl
Bu en son güncellemeden bir tane de ben almış bulunmaktayım , bir önce ki modelim i7 2.66 4gbram 500hdd mb.pro idi., şimdi ise quadcore i7 2.3 , 750gb hdd 4gb ram,.. Gercekten performans farkı cok fazla, bu sefer
Parlak değil mat ekran aldım, alanlar kesinlikle mat alsınlar renkler mükemmel ötesi ,
Glossary ile mati yanyana koyuyorum glosary sırıtıyor , mat da ki renkler cok daha gerçekçi ve hiç göz yormuyor.ayrıca matin çözünürlüğü bir hayli yüksek sanki 19.ekran kullanıyormussunuz gibi.
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avb 8 yıl
Türkiyeden mi aldınız.Bilkomdan alırken böyle bir ekran seçeneği mevcut mu ?
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