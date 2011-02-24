Apple 2011 model MacBook Pro'ları tanıttı: Sandy Bridge CPU, AMD GPU ve Light Peak teknolojisi

Bugün 56. yaş gününü kutlayan Steve Jobs'a en büyük hediye şirketi Apple'dan geldi ve Cuppertino merkezli firma, 2011 modeli MacBook Pro modellerini duyurdu. Tasarım anlamında şu an satışta olan seri ile aynı çizgide yer alan yeni MacBook Pro'lar, donanım anlamındaysa önemli yenilikler sunuyor ve performans çıtasını ciddi şekilde yükseltiyorlar.

Yeni MacBook Pro'lar için altını çizmemiz gereken ilk detay işlemci tarafında olacak. Intel tarafından resmi lansmanı geçtiğimiz ay yapılan Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi, Apple tarafından yeni MacBook Pro'larda da kullanılmaya başlandı. İşlem gücü açısından ciddi bir sıçrama olarak değerlendirilebilecek bu güncellemeye ek olarak Apple, Nvidia ile yollarını ayırarak duyurusu yapılan yeni modellerin tamamında AMD'nin Radeon HD 6000M serisi mobil grafik çözümlerine yer verdiğini açıkladı.

Yeni MacBook Pro'larda bir diğer dikkat çekici özellik ise Light Peak teknolojisi. Intel'in öncülüğünde geliştirilen ve Thunderbolt olarak lanse edilen yeni bağlantı teknolojisi, USB 3.0 ile kıyaslandığında teorik bağlantı hızını iki kat arttırarak 5 Gbps'den 10Gbps'ye taşıyor. Şu an bakır kabloların kullanıldığı bu teknolojinin, gelecekte Fiber Optik kablolar ile 100Gbps hızına kadar ölçeklendirilebileceği belirtiliyor. Daha sonraki haberlerimizde yakın plana alacağımız bu teknoloji, ilk defa yeni MacBook Pro'larla birlikte lanse edildi.

2011 model MacBook Pro'ların model bazında detaylarına geçmeden önce değineceğimiz bir diğer özellik ise fiziksel anlamda en büyük güncelleme olan FaceTime HD kameraları. Apple tarafından ilk defa iPhone 4 ile birlikte lanse edilen FaceTime özelliği ile kullanıcılar WiFi üzerinden görüntülü konuşabiliyorlardı. Yeni MacBook Pro'larla birlikte FaceTime ekosistemini genişleten Apple, daha önceki modellere göre çözünürlük desteğini üç kat arttırarak Full HD görüntülü konuşma desteği sunmaya başlıyor.

Apple bugün yaptığı açıklama ile 13-inç boyutunda iki adet, 15.4-inç boyutunda iki adet ve 17-inç boyutunda bir adet olmak üzere beş yeni model duyurdu.



13-inç MacBook Pro - MacBook Pro ailesinin en küçük temsilcis olan 13-inç boyutundaki model, sahip olduğu öneml avantajlara rağmen Core 2 Duo jenerasyonundan gelen işlemci ise eleştrilmişti. Bu sefer daha agresif davranan Apple, giriş seviyesindeki MacBook Pro modelini de Sandy Bridge ailesine dahil etti. Core i5 ve Core i7 serisi Sandy Bridge işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemin giriş seviyesindeki modeli 2.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5 işlemcisi ve 320GB kapasiteli sabit disk ile 1199$ seviyesinden sunuluyor. 2.7GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i7 işlemci ve 500GB kapasiteli model ise 1499$ seviyesinden lanse ediliyor. Apple, 13-inç boyutundaki modellerde harici ekran kartı kullanmak yerine Sandy Bridge işlemcilerle gelen HD 3000 grafik birimiyle devam etmeyi uygun görmüş. Intel HD 3000 üst seviye grafik performansı sunmasa bile Intel tarafından geliştirilen en iyi grafik çözümü olarak günlük ihtiyaçların çoğunu karşılabilecek düzeyde performans verebiliyor.

15-inç MacBook Pro - Apple, 15-inç boyutundaki MacBook Pro modellerinde işlemci seçeneği olarak Core i5'lere yer veriyor. Sadece Sandy Bridge serisi Core i7 işlemcilerle donatılabilen yeni modellere aynı zamanda Radeon HD 6000M serisi ekran kartları eşlik ediyor. Başlangıç modeli olan sistemde, 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemcisine, 500GB kapasiteli sabit diske ve AMD'nin Radeon HD 6490M çözümüne yer veriliyor. 1799$ seviyesinden sunulan konfigürasyona ek olarak Apple 2.2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemciye, Radeon HD 6750M ekran kartına ve 750GB kapasiteli diske sahip seçeneği ise 2199$'a sunuyor. Ayrıca bu konfigürasyon için kullanıcılar, diledikleri veya bütçeleri el verdiği takdirde geleneksel disk yerine NAND flash tabanlı SSD depolama çözümü de alabiliyorlar.