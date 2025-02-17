Apple M5 yakında geliyor: Mac ve iPad için değişim kapıda mı?

iPad Pro güncellemesi 2026'ya sarkabilir
Mark Gurman’ın son raporuna göre Apple, M5 çiplerini ilk olarak MacBook Pro modellerinde sunacak. Yeni nesil MacBook Pro'lar, tasarım açısından büyük değişiklikler getirmeyecek. Bunun yerine odak noktası, performans ve güç verimliliğindeki artış olacak. Bu noktada TSMC’nin N3P üretim sürecinden geçecek olan M5'in, önceki nesil N3E’ye kıyasla %5 ila %10 arasında daha az güç ve %5'e kadar performans artışı sunması bekleniyor.
Ayrıca Gurman, iPad Pro’nun 2025 yılı boyunca M4 çipiyle kalacağını ve M5 sürümünün ancak 2026’da piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Apple’ın iPad Pro modelini bu yıl yeniden tasarlamayacağı da paylaşılan bilgiler arasında. Zira ultra ince tasarımıyla büyük bir değişim geçiren model, donanımsal güncellemeler açısından bir süre daha stabil kalabilir. Bu da M5 işlemcili iPad Pro'nun 2026’ya ertelenebileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Bu yöntem, geleneksel SoC tasarımlarına kıyasla %30 ila %50 arasında daha az alan kaplayarak termal verimliliği artıracak. Böylece çiplerin daha uzun süre tam performansla çalışması hedefleniyor. Son olarak Apple’ın ayrıca yenilenmiş Mac mini ve muhtemelen iMac modellerini de M5 çipiyle güncellemeyi planladığı belirtiliyor. Bu yükseltmelerin 2025’in son çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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