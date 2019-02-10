Apple, 2019 iPhone modellerinin fiyatlarını indirmeyi düşünmüyor

Teknoloji Editörü
Droid Shout'un yayınladığı yeni bir rapora göre bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan yeni nesil iPhone modelleri, yüksek fiyat etiketi nedeniyle eleştirilen bu yılın modelleriyle aynı fiyat bandında olacak.
Apple'a göre bu bir sorun değil
Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone modellerinin yüksek fiyatları, satışların düşük kalmasının ana nedenlerinden biri olarak kabul edildi. Zira en üst seviye XS Max ABD'de 1.449 dolardan daha düşük bir fiyatla satın alınamadı. Ancak Apple bunun bir sorun olduğunu düşünmüyor ve yeni nesil iPhone'ların fiyatlandırmasında bir indirime gitmeyecek.Başka bir deyişle, güncellenmiş iPhone Xr 749 dolardan başlayacak, iPhone XS ve iPhone XS Max halefleri de sırasıyla 999 dolar ve 1.049 dolardan başlayacak. En üst model iPhone ise hâlâ 1.449 dolara mal olacak. ABD için geçerli olan bu fiyat politikasının ülkemize yansıması da tıpkı 2018 iPhone modellerinin fiyatlandırması gibi olacak.
https://www.droidshout.com/apple-iphone-11/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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