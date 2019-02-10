Apple, 2019 iPhone modellerinin fiyatlarını indirmeyi düşünmüyor

Droid Shout'un yayınladığı yeni bir rapora göre bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan yeni nesil iPhone modelleri, yüksek fiyat etiketi nedeniyle eleştirilen bu yılın modelleriyle aynı fiyat bandında olacak.

Apple'a göre bu bir sorun değil

Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone modellerinin yüksek fiyatları, satışların düşük kalmasının ana nedenlerinden biri olarak kabul edildi. Zira en üst seviye XS Max ABD'de 1.449 dolardan daha düşük bir fiyatla satın alınamadı. Ancak Apple bunun bir sorun olduğunu düşünmüyor ve yeni nesil iPhone'ların fiyatlandırmasında bir indirime gitmeyecek.

https://www.droidshout.com/apple-iphone-11/

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Başka bir deyişle, güncellenmiş iPhone Xrbaşlayacak, iPhone XS ve iPhone XS Max halefleri de sırasıylavebaşlayacak. En üst model iPhone ise hâlâmal olacak. ABD için geçerli olan bu fiyat politikasınınyansıması da tıpkı 2018 iPhone modelleriningibi olacak.