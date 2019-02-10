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Apple, 2019 iPhone modellerinin fiyatlarını indirmeyi düşünmüyor

Şirketlerin kendi hatalarından ders aldığı ve işleri düzeltmek için yeni stratejiler geliştirdiği düşünülür. Ancak maalesef ki bu durum Apple için geçerli görünmüyor...
3 ay
6,8b
1
20
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple, 2019 iPhone modellerinin fiyatlarını indirmeyi düşünmüyor
Droid Shout'un yayınladığı yeni bir rapora göre bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan yeni nesil iPhone modelleri, yüksek fiyat etiketi nedeniyle eleştirilen bu yılın modelleriyle aynı fiyat bandında olacak.

Apple'a göre bu bir sorun değil

Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone modellerinin yüksek fiyatları, satışların düşük kalmasının ana nedenlerinden biri olarak kabul edildi. Zira en üst seviye XS Max ABD'de 1.449 dolardan daha düşük bir fiyatla satın alınamadı. Ancak Apple bunun bir sorun olduğunu düşünmüyor ve yeni nesil iPhone'ların fiyatlandırmasında bir indirime gitmeyecek.
Başka bir deyişle, güncellenmiş iPhone Xr 749 dolardan başlayacak, iPhone XS ve iPhone XS Max halefleri de sırasıyla 999 dolar ve 1.049 dolardan başlayacak. En üst model iPhone ise hâlâ 1.449 dolara mal olacak. ABD için geçerli olan bu fiyat politikasının ülkemize yansıması da tıpkı 2018 iPhone modellerinin fiyatlandırması gibi olacak.

https://www.droidshout.com/apple-iphone-11/ Yorum Yaz
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terimer 3 ay en beğenilen
Bence de düşürmesin hatta bilakis daha da arttırsın fiyatları. Nasıl olsa etrafta tonla "kör" isheep'ler var: Onlar için ne apple ürünlerinin pahalı olması ne de buna rağmen çıkan sorunların asla bir önemi yoktur!
Bence de düşürmesin hatta bilakis daha da arttırsın fiyatları. Nasıl olsa etrafta tonla "kör" isheep'ler var: Onlar için ne apple ürünlerinin pahalı olması ne ...
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Portraitclub 3 ay
Her yıl telefon değiştirenler düşünsün. Ömrü dolmadan telefon değiştiriyorlar telefona gereğinden fazla anlam katanlar var. Hiçbir zaman telefon bir prestij meselesi olmaması gerekiyor, ama bunu anlayacak insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Adam evine düzgün tv almaz 4,5 bin tl fazla görür, ama cebindeki 5,6 bin tl olan telefon onun için hayat memat meselesi olur. Ayağına 200,300 tl ayakkbıyı fazla görür iPhone X almayı fazla görmez neyse söylenecek çok şey var da gerek yok. Boş insanların dünyası
Her yıl telefon değiştirenler düşünsün. Ömrü dolmadan telefon değiştiriyorlar telefona gereğinden fazla anlam katanlar var. Hiçbir zaman telefon bir prestij mes...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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serafon 3 ay
Epey bir zaman önce start-up diye bir oyun oynamıştım. 3 tane iş kolu vardı. Biri de cep telefonu idi. Ana hatlarıyla bu işin simülasyonunu yapıyordu. Düşünülmesi gereken birçok faktör vardı. Satışları artırmak için yapılan indirimler her zaman iyi sonuç vermiyor. Çünkü değerli ürün algısı ile oluşturulmuş bir kitle var. Ucuz fiyatla kazanılacak müşrteriye paralel lüks/değerli algısının kaybolmasıyla gidecek müşteri de var. Öte yandan karlılık düşeceği için aradaki farkı kaç müşteriyle kapatabileceksin? Apple ilelebet bu durumunu koruyamaz ama fiyat düşüşleri ters de tepebilir karlılık açısından. O dönüşümü yavaşça ve akıllıca yapması gerek. Zirveye çıkmak zordur ama orada kalmak daha da zordur.
Epey bir zaman önce start-up diye bir oyun oynamıştım. 3 tane iş kolu vardı. Biri de cep telefonu idi. Ana hatlarıyla bu işin simülasyonunu yapıyordu. Düşünülme...
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DIA 1 ay
IOS olmasa ne telefon ne de bilgisayar satabilir Apple.
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drjacob 3 ay
keyfleri bilir biz bekleriz fiyatların düşmesini
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luckystar 3 ay
Bence indirim 7 ve 8 de olacak. belki Xr da da yaparlar. XS de olmayacak. Benzer taktigi Cin pazarında yaptılar yakın zamanda. Orda sadece Xr fiyatını oynadılar. %18 civarı.
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veysel_lowe 3 ay
Bence uydurma bi haber... model farkı ile alakalı indirim yapacaklarını düşünmüyorum. Zaten indirim yapmasının sebebi yeni cihazlarını satamaması
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TheStarBox 3 ay
şu firma telefon üretmeyi bıraksa da kurtulsak.
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badboy3304 3 ay
Nasıl olsa alacak mal var diyor:)
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***RAMMSTEIN*** 3 ay
Demek ki satışlardan memnunlar. Demek ki çıkan haberler asılsız ve yalan. Satışlar gayet iyi. Kötü olsa geri adım atarlardı. Neyse fakirler düşünsün. Bizi bağlayan bir konu yok. “Huawei çok iy yeaaah”cılar gelir şimdi...
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Portraitclub 3 ay
Her yıl telefon değiştirenler düşünsün. Ömrü dolmadan telefon değiştiriyorlar telefona gereğinden fazla anlam katanlar var. Hiçbir zaman telefon bir prestij meselesi olmaması gerekiyor, ama bunu anlayacak insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Adam evine düzgün tv almaz 4,5 bin tl fazla görür, ama cebindeki 5,6 bin tl olan telefon onun için hayat memat meselesi olur. Ayağına 200,300 tl ayakkbıyı fazla görür iPhone X almayı fazla görmez neyse söylenecek çok şey var da gerek yok. Boş insanların dünyası
2 Yanıt Yanıtla +18
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Paetzold 3 ay Portraitclub
Hiç sorma. İş yerinde evli bir abimiz var 30lu yaşlarda. Taksitle 8 plus almış öyle bir övüyor ki telefonu.. Ben 5 seneye yakın G2 kullandım daha yeni mate 20 lite aldım nasıl bir kafa yaşıyor bu adamlar çözmek güç. Ben param ve ihtiyacım varsa gidip alıyorum 2400 tl nakit aldım telefonu. Görmemişler gibi bilmem kaç ay taksitle her sene telefon almalarını birşey zannediyorlar.
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oguzhan diric 3 ay Portraitclub
Adam kendine 10 20 liralik bi parfum almaz. Gider telefonlar alir bunlar boyle iste.
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McLaren64 3 ay
Seneye yine iPhone satışları düştü haberlerini görürüz.
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KaleyDeskop 3 ay
Şu firma bu yıl zarar etsin satışları düşsün 2019 dan başka bir beklentim yok..
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