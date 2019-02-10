ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Google Pixel oldu

Strategy Analytics'in ABD'de yaptığı yeni bir araştırma, ilginç olarak nitelendirebileceğimiz bir sonuçla neticelendi. Pek çok kişi ABD'de en hızlı büyüyen telefon markası hangisidir sorusunu, Apple veya Samsung olarak yanıtlayabilir. Ancak durum sandığınızdan farklı.

Yeni özellikler ilk Pixel'e geliyor

Şirketin yayınladığı raporda ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Google Pixel olarak belirtiliyor. Bunun başlıca ve en önemli nedenlerinden biri de Android güncellemelerini ilk Pixel telefonların alması. Zira kullanıcılar işletim sistemlerinin en kısa sürede güncel sürüme yükseltilmesine oldukça fazla önem veriyorlar.

https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/devices/smartphones/smart-phones/2019/02/07/google-pixel-is-fastest-growing-us-smartphone-brand

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Bunun dışındaki nedenlerden biri ise Google'ın ürettiği teknolojileri ilkcihazlarda kullanıma sunması diyebiliriz. Googlevegibi yeni özellikler ilk Pixel cihazlarda aktif duruma getirildi. Her ne kadar Pixel cihazlarda baş gösteren sorunlar sık sık gündeme gelse de, bunun kullanıcı tercihlerinigörülüyor.