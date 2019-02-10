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ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Google Pixel oldu

Strategy Analytics'in yaptığı yeni bir araştırmaya göre ABD'nin en hızlı büyüme gösteren akıllı telefon markası Google Pixel oldu. Peki bu başarının arkasında ne var?
3 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Strategy Analytics'in ABD'de yaptığı yeni bir araştırma, ilginç olarak nitelendirebileceğimiz bir sonuçla neticelendi. Pek çok kişi ABD'de en hızlı büyüyen telefon markası hangisidir sorusunu, Apple veya Samsung olarak yanıtlayabilir. Ancak durum sandığınızdan farklı.

Yeni özellikler ilk Pixel'e geliyor

Şirketin yayınladığı raporda ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Google Pixel olarak belirtiliyor. Bunun başlıca ve en önemli nedenlerinden biri de Android güncellemelerini ilk Pixel telefonların alması. Zira kullanıcılar işletim sistemlerinin en kısa sürede güncel sürüme yükseltilmesine oldukça fazla önem veriyorlar.
Bunun dışındaki nedenlerden biri ise Google'ın ürettiği teknolojileri ilk Pixel cihazlarda kullanıma sunması diyebiliriz. Google arama ekranı, asistan ve duplex gibi yeni özellikler ilk Pixel cihazlarda aktif duruma getirildi. Her ne kadar Pixel cihazlarda baş gösteren sorunlar sık sık gündeme gelse de, bunun kullanıcı tercihlerini değiştirmediği görülüyor.

https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/devices/smartphones/smart-phones/2019/02/07/google-pixel-is-fastest-growing-us-smartphone-brand Yorum Yaz
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Starixa 3 ay
Kamera ve hızlı güncelleme en büyük etken.Trye uygun fiyattan gelir umarım pixel 4
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~Lion King~ 3 ay
Yazılımı iyi ancak tasarımı kötü. Telefona 30 sn den fazla bakanlarda psikolojik sorunlar bile baş gösterebilir.
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Mr. Jingles 3 ay
Ey Google duy sesimizi! Şu Pixel telefonlarını getir de gerçek Android deneyimini yaşasın bu insanlar.
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KoşanBalık 3 ay Mr. Jingles
General mobile Android One! Programına girdiği günden beri ülkemize ne nexus ne pixel cihazlar geldi. Muhtemelen hiçte gelmeyecekler :(
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renega 3 ay Mr. Jingles
Gelse de apple ile aynı fiyat olacağı için kimse almayacaktır
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hamza5806 3 ay
küçük markalar daha hızlı büyür
googleın nexus motorola ve htc rezaletlerinden sonra piyasada tutunabileceiğni sanmıyorum
ama belli de olmaz belki hata yapa yapa doğruyu bulmuşlardır
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Ac1DBuRN 3 ay
Tabiki kamerasi yaziyordur diye bekledim, goremedim
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esmerbuyucu 3 ay
Zaten küçük markaların daha çok büyüme oranına sahip olması normal bir şey. Bilmem ne Facebook'tan daha hızlı büyüdü gibi absürt bir haber.
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AqRaMa 3 ay
Tr de satsa da deneyimlesek
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