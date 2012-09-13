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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple 7 milyon Mountain Lion kopyası sattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en hızlı satılan işletim sistemi versiyonunun Mountain Lion olduğu birkaç saat önceki etkinlikte resmen tescillendi. En son 30 Temmuz'da 3 milyon'u deviren Mac OS X'in yeni sürümü, 6 haftada satış rakamlarını yaklaşık ikiye katladı.
Mac App Store'daki ilk gününde bir milyona ulaşan dağ aslanı kod adlı yazılımın 7 milyonun üzerinde satış elde ettiği teknoloji devinin CEO'su tarafından açıklandı. Resmi duyurusu 16 Şubat'ta Apple'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen OS X 10.8 ile birlikte isimlendirmede de önemli bir değişiklik yaşandı. Daha önce Mac OS X Lion şeklinde kullanılan sürüm adı OS X (Mountain Lion) halini alarak Mac isminin bundan sonra tercih edilmeyeceğinin sinyalleri verildi.
En yeni sürüm, uyarı merkezi, yeni mesajlar ile not uygulamaları ve Game Center gibi iOS özelliklerini beraberinde getirdi. Ağustos'ta 10.8.1 versiyonlu stabilite, uyumluluk ve benzeri düzenlemeleri içeren bir güncelleme Mac App Store'da yerini almış, son olarak iki gün önce pil ömründe iyileştirmeler ve Facebook bütünleşmesine sahip 10.8.2 geliştiriciler için dağıtılmaya başlamıştı.
iPhone 5 ve diğer ürünlerin tanıtımından önce Retina ekranlı Macbook Pro ve Macbook Air'e dikkat çekerek  Amerika'da son üç aylık dönemin lider dizüstü bilgisayar üreticisi olduklarını ifade eden Cook, kendi ülkelerinde %27 pazar payı kapmayı başardıklarını belirtti. 

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nurettinaz 7 yıl
Çünkü bir önceki mac os x sürümü o kadar kötüydü ki bütün ,nternet alem, sallandı ancak ülkemizde ki fanboylar öyle boyutlarda fanlar ki o iğrenç yazılıma bile mükemmel deyip kendilerini kandırmakla kalmayıp insanlarada burada yalan yanlış savundular. Bir de ülkemiz de olduğu gibi apple insan pisliği üretse alacak insan sayısı o kadar çok ki bazen apple çalışanlarından buna ilişkin rahatsızlık duyduklarını belirten açıklamalar bile geliyor.
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rCoder 7 yıl
Upgrade yazıyor orada, sales yazmıyor, 7 milyon pc güncellenmiş. Yanlış haber olmuş bu.
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interwap 7 yıl
Apple bile MacOS kopyası satıyor. Yaşasın korsan. :)
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Celtic Warrior 7 yıl
iOS devicelarıyla birlikte os X daha bir iyi oldu aslında ama onun dışında Lion'dan çok fazla farklı değil.
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Guest-F8946C419 7 yıl Celtic Warrior
Celtic Warrior

iOS devicelarıyla birlikte os X daha bir iyi oldu aslında ama onun dışında Lion'dan çok fazla farklı değil.

Daha stabil ve daha hafiflemiş gibi geldi.. Tabi bir snow leopard değildir benim için :)
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