Apple 7 milyon Mountain Lion kopyası sattı

Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en hızlı satılan işletim sistemi versiyonunun Mountain Lion olduğu birkaç saat önceki etkinlikte resmen tescillendi. En son 30 Temmuz'da 3 milyon'u deviren Mac OS X'in yeni sürümü, 6 haftada satış rakamlarını yaklaşık ikiye katladı.

Mac App Store'daki ilk gününde bir milyona ulaşan dağ aslanı kod adlı yazılımın 7 milyonun üzerinde satış elde ettiği teknoloji devinin CEO'su tarafından açıklandı. Resmi duyurusu 16 Şubat'ta Apple'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen OS X 10.8 ile birlikte isimlendirmede de önemli bir değişiklik yaşandı. Daha önce Mac OS X Lion şeklinde kullanılan sürüm adı OS X (Mountain Lion) halini alarak Mac isminin bundan sonra tercih edilmeyeceğinin sinyalleri verildi.

En yeni sürüm, uyarı merkezi, yeni mesajlar ile not uygulamaları ve Game Center gibi iOS özelliklerini beraberinde getirdi. Ağustos'ta 10.8.1 versiyonlu stabilite, uyumluluk ve benzeri düzenlemeleri içeren bir güncelleme Mac App Store'da yerini almış, son olarak iki gün önce pil ömründe iyileştirmeler ve Facebook bütünleşmesine sahip 10.8.2 geliştiriciler için dağıtılmaya başlamıştı.

iPhone 5 ve diğer ürünlerin tanıtımından önce Retina ekranlı Macbook Pro ve Macbook Air'e dikkat çekerek Amerika'da son üç aylık dönemin lider dizüstü bilgisayar üreticisi olduklarını ifade eden Cook, kendi ülkelerinde %27 pazar payı kapmayı başardıklarını belirtti.